Снова ненавидите русских? Это вы зря

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14 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 09:08  |  vz.ru
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Российский уран держит Запад на привязи

Этот шестигранник и есть ядерное топливо российского образца Александр Кряжев/РИА Новости
После отказа Соединенных Штатов от закупки российской нефти звучит все больше спекуляций о том, что Запад может отказаться от поставок из России еще одного вида топлива – ядерного. Речь идет об уране и специальных топливных сборках для атомных электростанций. Украина уже заявила об отказе от них. Но что произойдет, если эти планы будут реализованы? Для Запада – ничего хорошего. Подробности...
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Чем добровольцы из Сирии помогут российским войскам на Украине

Среди народа Сирии российская операция на Украине нашла массовую поддержку кадр из видео
Уже в ближайшее время участниками российской операции на Украине могут стать иностранцы – и прежде всего, судя по всему, добровольцы из Сирии. Насколько серьезную военную силу могут представлять собой эти люди, какие именно задачи они будут выполнять – и каким путем будут доставлены в район боевых действий? Подробности...
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Как Красная армия разбила фашистскую пропаганду

Одним из трюков фашистской пропаганды были попытки создать у красноармейцев беспокойство за семьи в тылу, описывая его, как «царство голода, нищеты и бесправия» общественное достояние
Проводимая Россией военная операция на Украине столкнулась с гигантской волной фальсификаций, дезинформации и прямой лжи, развязанной против нашей страны всем коллективным Западом. Это заставляет вспомнить о том, как во время Великой Отечественной нацистская Германия занималась тем же самым против бойцов Красной армии. Как советскому командованию удалось с этим справиться? Подробности...
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Русских Прибалтики травят из-за событий на Украине

Вся эта толпа – проходивший в Эстонии митинг против действий России. Те люди, которые поддерживают Россию – вне закона Sander Ilvest/Postimees/Scanpix Baltics/Reuters
Массовые аресты, запугивания, доносы, вызовы органами безопасности, тотальный запрет на выражение своей точки зрения по поводу российской операции на Украине. Жертвами этой кампании преследований и репрессий стали русские жители стран Прибалтики – и не только. А все потому, что они «потребляют и воспроизводят нарративы кремлевской пропаганды». Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Снова ненавидите русских? Это вы зря

Сергей Мардан
Сергей Мардан, публицист
Хорошо, что русских можно снова открыто ненавидеть. Эта ненависть была всегда густо замешана на страхе. Нас боялись и ненавидели. Подробности...

Что там по Киеву? (Выпуск № 4)

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, политолог
Потешные блокпосты стали объектом критики со стороны главы МВД Украины. Теперь не «російська пропаганда», а целый министр утверждает, что блокпосты создают пробки и мешают эвакуации. На осознание очевидных вещей у министра ушло почти три недели. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Почему Донбасс – не Украина

Илья Ухов
Илья Ухов, политолог
Спустя 100 лет вопрос сохранения языковой и культурной идентичности русского Донбасса вновь встал актуален в ситуации острого кризиса украинской государственности. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
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Meta против российских солдат

Япония увидела в России Китай

Лаборатории Пентагона на Украине

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Вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу дошла до Крыма

Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
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Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Готовы вы ли вы добровольно отказаться от Instagram из-за его русофобской политики?
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    Сергей Мардан

    Снова ненавидите русских? Это вы зря

    Сергей Мардан
    публицист
    		14 марта 2022, 09:08

    Корпорация Meta (та самая, которая Facebook и Instagram) официально разрешила всем желающим открыто призывать к убийству русских солдат. Пока только солдат. Итак, на Западе снова разрешена ненависть.

    Человеческое чувство, которое двадцать лет было там под полным запретом. Чувство, публичное выражение которого является уголовным преступлением во многих «цивилизованных» странах. За ненависть на Западе тебя гарантировано выносили не только из всех социальных сетей, но и исключали из приличного общества.

    И вот теперь в западном мире ненависть снова в употреблении. Но только – правильная. Общественно одобренная. Благородная. Ненависть к русским. Это хорошо.

    Ненависть – это естественное чувство, а значит, здоровое. Мы – народ который вырос на стихотворении Констатина Симонова «Убей немца», мы с этим чувством хорошо знакомы. Оно дремало в нас, как древний архетип, как рудимент того самого «лихого человека, который бродит по ледяной пустыне». Как темная сила, которая столетиями вырывалась то в виде бессмысленного и беспощадного русского бунта, то в виде невероятного упорства русского солдата, которое стало именем нарицательным задолго до Второй мировой войны.

    Нам всегда была привычна чужая ненависть. Мы в ней купались, мы ее пили как материнское молоко. Эта ненависть питала в нас дикий кураж, готовность идти от океана до океана и строить в тайге города будущего. А вот фальшивое «хорошее отношение к русским», с которым нас встречали в Европе и Америке в начале 90-х, било словно плеть. Сквозь это «хорошее отношение» сквозило едва скрываемое презрение к поверженному врагу. Точнее, не поверженному, а сдавшемуся в плен. Врагу, который валяется в пыли, в ногах победителя, и молит о пощаде.

    Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Хорошо, что русских можно снова открыто ненавидеть. Эта ненависть была всегда густо замешана на страхе. Нас боялись и ненавидели. Это вообще привычное устройство мира вокруг нас, от которого Россия просто немного отвыкла. За тридцать лет мы почти забыли о том, что в мире есть такое понятие, как враг. Нет врагов только у трусов и ничтожеств. А нас долго воспринимали именно как трусов и ничтожеств.

    Русская армия, которая прямо сейчас умиротворяет железом враждебное России государство – это лучшее, что случилось с нами за последние десятилетия. И то, что это не стало легким рейдом к Киеву – даже лучше. Победа над сильным и упорным врагом – это славная победа. Но главный враг России – за океаном. И мы принимаем его ненависть со спокойствием и уважением. И из уважения будем платить ему такой же ненавистью. Той самой русской ненавистью, которая тысячу лет превращала наших врагов в прах и пепел.

    Не стоит скулить про то, что ненависть – это непродуктивное и страшное чувство. В окружающем океане ненависти выросло и окрепло Государство Израиль. Его народ весело и гордо смотрит в лицо врагам и готов биться один против всех. Советский Союз семьдесят лет противостоял всему «золотому миллиарду» и пал только благодаря предательству ожиревших элит.

    В истории человечества таких примеров – без счета. Мир на глазах становится черно-белым – а значит, более четким, резким, понятным. Русского человека за границей снова будет легко опознать по выражению лица. Лицо человека, который всегда на стреме, всегда в окружении врагов, который всегда готов к войне. И к победе.

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