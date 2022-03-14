Снова ненавидите русских? Это вы зря

Корпорация Meta (та самая, которая Facebook и Instagram) официально разрешила всем желающим открыто призывать к убийству русских солдат. Пока только солдат. Итак, на Западе снова разрешена ненависть.

Человеческое чувство, которое двадцать лет было там под полным запретом. Чувство, публичное выражение которого является уголовным преступлением во многих «цивилизованных» странах. За ненависть на Западе тебя гарантировано выносили не только из всех социальных сетей, но и исключали из приличного общества.

И вот теперь в западном мире ненависть снова в употреблении. Но только – правильная. Общественно одобренная. Благородная. Ненависть к русским. Это хорошо.

Ненависть – это естественное чувство, а значит, здоровое. Мы – народ который вырос на стихотворении Констатина Симонова «Убей немца», мы с этим чувством хорошо знакомы. Оно дремало в нас, как древний архетип, как рудимент того самого «лихого человека, который бродит по ледяной пустыне». Как темная сила, которая столетиями вырывалась то в виде бессмысленного и беспощадного русского бунта, то в виде невероятного упорства русского солдата, которое стало именем нарицательным задолго до Второй мировой войны.

Нам всегда была привычна чужая ненависть. Мы в ней купались, мы ее пили как материнское молоко. Эта ненависть питала в нас дикий кураж, готовность идти от океана до океана и строить в тайге города будущего. А вот фальшивое «хорошее отношение к русским», с которым нас встречали в Европе и Америке в начале 90-х, било словно плеть. Сквозь это «хорошее отношение» сквозило едва скрываемое презрение к поверженному врагу. Точнее, не поверженному, а сдавшемуся в плен. Врагу, который валяется в пыли, в ногах победителя, и молит о пощаде.

Хорошо, что русских можно снова открыто ненавидеть. Эта ненависть была всегда густо замешана на страхе. Нас боялись и ненавидели. Это вообще привычное устройство мира вокруг нас, от которого Россия просто немного отвыкла. За тридцать лет мы почти забыли о том, что в мире есть такое понятие, как враг. Нет врагов только у трусов и ничтожеств. А нас долго воспринимали именно как трусов и ничтожеств.

Русская армия, которая прямо сейчас умиротворяет железом враждебное России государство – это лучшее, что случилось с нами за последние десятилетия. И то, что это не стало легким рейдом к Киеву – даже лучше. Победа над сильным и упорным врагом – это славная победа. Но главный враг России – за океаном. И мы принимаем его ненависть со спокойствием и уважением. И из уважения будем платить ему такой же ненавистью. Той самой русской ненавистью, которая тысячу лет превращала наших врагов в прах и пепел.

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Не стоит скулить про то, что ненависть – это непродуктивное и страшное чувство. В окружающем океане ненависти выросло и окрепло Государство Израиль. Его народ весело и гордо смотрит в лицо врагам и готов биться один против всех. Советский Союз семьдесят лет противостоял всему «золотому миллиарду» и пал только благодаря предательству ожиревших элит.

В истории человечества таких примеров – без счета. Мир на глазах становится черно-белым – а значит, более четким, резким, понятным. Русского человека за границей снова будет легко опознать по выражению лица. Лицо человека, который всегда на стреме, всегда в окружении врагов, который всегда готов к войне. И к победе.