Унизить Украину Запад поручил Эстонии

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд стала тем человеком, через которого коллективный Запад решил донести до Киева новые вводные по тому, как он видит будущее Украины в евроатлантических структурах.

Интервью, которое эстонский президент дала на следующий день после завершения пресловутой «Крымской платформы», стало просто ледяным душем для украинской элиты, которая не успела протрезветь от трехдневного празднования 30-летия украинской независимости. Послание было довольно коротким, хотя и до предела конкретным.

Пункт первый. «Для вступления в ЕС есть куча условий. И, откровенно, вы не отвечаете критериям членства. Вам понадобится 20 лет работы, пока вы дойдете до этой готовности».

Пункт второй. «Восстановление территориальной целостности является важным условием для членства в Североатлантическом альянсе. Эстония полностью поддерживает получение Украиной плана членства в НАТО и ее полную интеграцию, однако пока нельзя сказать, когда эти планы осуществятся. Нужно сначала дождаться поворота истории».

Можно, конечно, сказать, что это личное мнение госпожи Кальюлайд, только это вряд ли. Она в политике — с 1999 года, а в европейских структурах — с 2004-го. Президент крошечной Эстонии оказалась, по замыслу людей, принимающих в Европе реальные решения, оптимальной фигурой для того, чтобы проинформировать украинских политических менеджеров, что свой проект они — завалили и поэтому финансирование на следующий бюджетный год им сокращается на 90%.

Целый месяц администрация Зеленского всем рассказывала, что Владимир Александрович собирается очень строго поговорить с Дж. Байденом, а в результате украинскому президенту указала на его настоящее место — Эстония (да-да! место то самое, про которое говорилось в «Джентльменах удачи»).

Что характерно, в качестве посланника была выбрана не Польша, которая является витринным образцом перехода бывшей социалистической страны к «европейской демократии» и, по идее, имеет моральное право критиковать и поучать кандидатов на вступление в Единую Европу. Но, у Польши, во-первых, свои амбиции в отношении Украины, а, во-вторых, очевидно, решили, что слишком много чести.

Публичная выволочка от Эстонии демонстративно унизительна. Круче этого — только прислать извещение по почте. А чтобы унижение стало совсем незабываемым, госпожа Кальюлайд сначала спокойно приняла из рук Зеленского орден Ярослава Мудрого I степени (нам трудно понять, что это такое, но «Википедия» утверждает, что до изобретения звания «Герой Украины» это была в Незалежной высшая государственная награда), а уже потом назвала его «земляным червяком».

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Раздражение Запада не трудно понять. Дело тут не в «разочаровании», а в том, что Украина долго пыталась Запад цинично развести на деньги, потом – кинуть. Разводили, как водится у бывших советских республик, «на идеологию». С набором тезисов про историческую «европейскость» Украины, войну с Россией ради защиты идеалов Единой Европы и с толстым намеком на необходимость предоставления стране нового Плана Маршалла. Западные политики разводку не сразу, но «считали», и немного разозлились. Позволять такую наглость белым папуасам ни в Вашингтоне, ни в Берлине с Парижем никто не собирался.

Были сделаны соответствующие оргвыводы и принято решение парткома проинформировать Киев через эстонского курьера. Окно возможностей для постмайданной Украины было открыто очень недолго, если в принципе можно говорить о том, что оно когда-то по-настоящему открывалось. Но, теперь, очевидно, наступает совершенно новый этап в ее отношениях с Западом.

Кредиты разворованы и проедены, коррупция осталась там же, где и была до 2014 года, а Украина полным ходом движется в направлении финансового банкротства, которые всегда в истории сопровождались тяжелыми политическими кризисами, включая досрочные выборы и политический террор против оппонентов.

Запад голосом эстонского президента Керсти Кальюлайд сказал, что он это дерьмо разгребать не собирается. Дальше — сами.