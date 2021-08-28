Унизить Украину Запад поручил Эстонии

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28 августа, суббота  |  Последнее обновление — 13:04  |  vz.ru
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За что Россия получила миллиарды долларов от МВФ

Зачем Россия получила помощь от МВФ REUTERS/Yuri Gripas
Россия получила от МВФ почти 18 млрд долларов. Это помощь нашей экономике в условиях пандемии. Проблема в том, что это, по сути, виртуальные деньги, которые перевести в реальные доллары и евро не так-то просто. Почему западный валютный фонд так щедр к России, и главное – зачем нам вообще понадобились эти деньги? Подробности...
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Чем партии будут заманивать избирателя на выборы

Программы 90% партий, в случае их реализации, приведут либо к гражданской войне, либо к развалу экономики Владимир Смирнов/ТАСС
Партии-участницы выборов в Госдуму опубликовали свои программы. Несмотря на множество принципиальных отличий, за редкими исключениями большинство из них имеют общий недостаток – невозможность реализовать обещанное. С какими идеями партии вышли на сентябрьские выборы и что в них общего с западной политической повесткой?  Подробности...
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Российским школьникам предложили новую традицию

Путин поддержал введение традиции поднятия флага России в школах Нина Зотина/РИА Новости
В российских школах могут ввести церемонию торжественного поднятия флага. Такое предложение общественников поддержал Владимир Путин. Однако эксперты предупреждают ответственных за реализацию идеи: столь важная для патриотического воспитания процедура не должна превратиться в формальность и казенщину. Как внедрить в школы новую для современной России традицию? Подробности...
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Теракт в Кабуле нанес серьезный урон репутации Байдена

Джо Байден должен взять на себя ответственность и уйти в отставку, считают конгрессмены-республиканцы Stefani Reynolds/CNP/Global Look Press
В Кабуле произошло то, что экс-президент США Трамп назвал «самой позорной вещью, которая происходила с Америкой». За считанные дни до ухода сил западной коалиции из Афганистана ИГ совершило один из самых кровавых терактов последнего времени – погибло более ста человек, из них 13 военных США. Байден обещает нанести удар возмездия. Чем смогут ответить исламистам на пинок в спину бегущие из Афганистана американцы? Подробности...
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Почему массовые побеги заключенных становятся тенденцией

Сбежать из изолятора без помощи извне практически невозможно Антон Денисов/РИА Новости
В Бурятии в субботу по горячим следам задержали семерых преступников, сбежавших из психоневрологического диспансера. Побегу предшествовал бунт в одном из отделений лечебницы. Это второй подобный случай за месяц. В начале августа пятеро преступников сбежали из истринского изолятора, причем один из беглецов – киллер Александр Мавриди – не пойман. Почему в России стали возможны массовые побеги, которые представляют серьезную угрозу? Подробности...
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Унизить Украину Запад поручил Эстонии

Сергей Мардан
Сергей Мардан, публицист
Публичная выволочка от Эстонии демонстративно унизительна. Круче этого — только прислать извещение по почте. Подробности...

Талибам важно показать беспомощность Байдена

Александр Баунов
Александр Баунов, главный редактор Carnegie.ru
Талибы много раз повторяли, что против массовой эвакуации афганцев. Это утечка мозгов, бегство специалистов (и денег), которые им нужны самим. К тому же паника возле аэропорта поддерживала образ ужасных талибов, от которых люди бегут любой ценой. Подробности...

Русские должны вернуться на Кавказ

Валерий Коровин
Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Освоение Кавказа русскими происходило не одно столетие. По большому счету, в какой-то момент это стало русской миссией. Но только за 10-е годы XXI века количество русского населения Северного Кавказа сократилось с 25,6% до 19% и продолжает сокращаться. Подробности...
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Афганистан: что будет дальше

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Олимпиада в Токио и честь России

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За что Зеленский любит Крым

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В аэропорту Кабула произошел крупный теракт, много жертв

За считанные дни до ухода американцев из Афганистана в аэропорту Кабула произошел крупный теракт. В результате серии взрывов погибли более ста человек, из них 13 американских морпехов. Ответственность за атаку взяло на себя ИГ (террористическая организация, запрещена в России)
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Ангела Меркель совершила прощальный визит в Россию

В пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель провела в Кремле переговоры с Владимиром Путиным. Для нее этот визит стал последним в качестве главы государства. Однако многие уверены, что она не превратилась в «хромую утку» и сохранит серьезное влияние на европейскую политику
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Кабул и весь Афганистан сдались «Талибану»

Радикальное движение «Талибан» (запрещенное в России) вело 25-летнюю войну, но в конце одержало быструю и почти бескровную победу. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул. Американцы спешно эвакуируют посольство, лояльные им афганцы бегут в панике
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    Сергей Мардан

    Унизить Украину Запад поручил Эстонии

    Сергей Мардан
    публицист
    		28 августа 2021, 13:00

    Президент Эстонии Керсти Кальюлайд стала тем человеком, через которого коллективный Запад решил донести до Киева новые вводные по тому, как он видит будущее Украины в евроатлантических структурах.

    Интервью, которое эстонский президент дала на следующий день после завершения пресловутой «Крымской платформы», стало просто ледяным душем для украинской элиты, которая не успела протрезветь от трехдневного празднования 30-летия украинской независимости. Послание было довольно коротким, хотя и до предела конкретным.

    Пункт первый. «Для вступления в ЕС есть куча условий. И, откровенно, вы не отвечаете критериям членства. Вам понадобится 20 лет работы, пока вы дойдете до этой готовности».

    Пункт второй. «Восстановление территориальной целостности является важным условием для членства в Североатлантическом альянсе. Эстония полностью поддерживает получение Украиной плана членства в НАТО и ее полную интеграцию, однако пока нельзя сказать, когда эти планы осуществятся. Нужно сначала дождаться поворота истории».

    Можно, конечно, сказать, что это личное мнение госпожи Кальюлайд, только это вряд ли. Она в политике — с 1999 года, а в европейских структурах — с 2004-го. Президент крошечной Эстонии оказалась, по замыслу людей, принимающих в Европе реальные решения, оптимальной фигурой для того, чтобы проинформировать украинских политических менеджеров, что свой проект они — завалили и поэтому финансирование на следующий бюджетный год им сокращается на 90%.

    Фото: Grzegorz Banaszak/Zumapress/Global Look Press

    Целый месяц администрация Зеленского всем рассказывала, что Владимир Александрович собирается очень строго поговорить с Дж. Байденом, а в результате украинскому президенту указала на его настоящее место — Эстония (да-да! место то самое, про которое говорилось в «Джентльменах удачи»).

    Что характерно, в качестве посланника была выбрана не Польша, которая является витринным образцом перехода бывшей социалистической страны к «европейской демократии» и, по идее, имеет моральное право критиковать и поучать кандидатов на вступление в Единую Европу. Но, у Польши, во-первых, свои амбиции в отношении Украины, а, во-вторых, очевидно, решили, что слишком много чести.

    Публичная выволочка от Эстонии демонстративно унизительна. Круче этого — только прислать извещение по почте. А чтобы унижение стало совсем незабываемым, госпожа Кальюлайд сначала спокойно приняла из рук Зеленского орден Ярослава Мудрого I степени (нам трудно понять, что это такое, но «Википедия» утверждает, что до изобретения звания «Герой Украины» это была в Незалежной высшая государственная награда), а уже потом назвала его «земляным червяком».

    Раздражение Запада не трудно понять. Дело тут не в «разочаровании», а в том, что Украина долго пыталась Запад цинично развести на деньги, потом – кинуть. Разводили, как водится у бывших советских республик, «на идеологию». С набором тезисов про историческую «европейскость» Украины, войну с Россией ради защиты идеалов Единой Европы и с толстым намеком на необходимость предоставления стране нового Плана Маршалла. Западные политики разводку не сразу, но «считали», и немного разозлились. Позволять такую наглость белым папуасам ни в Вашингтоне, ни в Берлине с Парижем никто не собирался. 

    Были сделаны соответствующие оргвыводы и принято решение парткома проинформировать Киев через эстонского курьера. Окно возможностей для постмайданной Украины было открыто очень недолго, если в принципе можно говорить о том, что оно когда-то по-настоящему открывалось. Но, теперь, очевидно, наступает совершенно новый этап в ее отношениях с Западом.

    Кредиты разворованы и проедены, коррупция осталась там же, где и была до 2014 года, а Украина полным ходом движется в направлении финансового банкротства, которые всегда в истории сопровождались тяжелыми политическими кризисами, включая досрочные выборы и политический террор против оппонентов.

    Запад голосом эстонского президента Керсти Кальюлайд сказал, что он это дерьмо разгребать не собирается. Дальше — сами.

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