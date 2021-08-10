Возможно, это была последняя Олимпиада

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10 августа, вторник  |  Последнее обновление — 09:17  |  vz.ru
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Рекордные цены на газ в Европе могут продержаться до весны

Высокие цены на газ не позволяют европейцам запастись им к зиме REUTERS/Ints Kalnins
Газпром начал отбор газа из хранилищ газа в ЕС и РФ. Это событие, а также пожар на газоконденсатном заводе в Уренгое напугали рынок – цены на газ достигли 540 долларов. Если раньше аналитики предсказывали падение цен осенью, то сейчас фьючерсы на газ превышают 500 долларов вплоть до II квартала 2022 года. И это при том, что европейские хранилища пока пусты, а насколько морозной будет зима – никто не знает. Подробности...
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Как НАТО ведет подрывную пропаганду в России

Центры пропаганды в Прибалтике и Польше – это сугубо военные учреждения в структуре НАТО Visar Kryeziu/AP/ТАСС
Для ведения идеологической войны против нашей страны созданы особые базы НАТО, заявил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, они расположены в Риге, Таллине и Варшаве, и служат на этих базах в том числе и граждане России. Их главная задача – вести подрывную пропаганду в соцсетях, под видом обычных блогеров разжигая конфликты в обществе. Как же устроена натовская информационная машина? Подробности...
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Вместо реванша Швеция подверглась еще большему унижению от России

Триста лет назад Швеция была опаснейшим геополитическим соперником России общественное достояние
Почти 300 лет назад, 8 августа 1741 года, Швеция объявила войну России – стремясь вернуть территории, отобранные у нее Петром I. Эта война сегодня почти полностью забыта – и совершенно напрасно. Ведь по итогам попытки реванша Швеция не только не достигла успеха, но потеряла даже то, что имела. Как же это произошло? Подробности...
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Зреющий кризис заставляет поляков оглядываться на Россию

АЭС гораздо более экологически чисты, чем угольные электростанции EPA/ТАСС
Евросоюз выкручивает Польше руки: ее угольные шахты и работающие на угле электростанции в ближайшие годы должны быть закрыты. Страна рискует остаться без собственного электричества, а спасти ее от этого могут только АЭС. Угроза очень серьезна, и в Польше уже озвучивается мысль, что спасти страну от энергетического голода может только Россия. Каким же образом? Подробности...
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Дальневосточные порты России отрезало наводнением

Из-за разрушения моста движение по участку Транссиба остановилось в обоих направлениях Андрей Гурулев/вице-премьер
правительства Забайкалья/Telegram
На Транссибирской магистрали обрушился железнодорожный мост, из-за чего грузоперевозки на важнейшем – китайском – направлении оказались остановлены. Страдают и российские пассажиры, и грузоотправители. При этом специалисты говорят, что аварии можно было избежать. Не заставит ли ЧП на Транссибе искать Китай обходные пути для грузов и как избежать подобных происшествий? Подробности...
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Возможно, это была последняя Олимпиада

Сергей Мардан
Сергей Мардан, публицист
Будут и спортсмены-трансгендеры, и смешанные команды, сбалансированные по принципам гендерного разнообразия. Будут обязательно введены квоты для спортсменов-гомосексуалистов и представителей расовых меньшинств. Подробности...

Что оставил после себя борец с "державной идеологией России"

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
9 августа на 92-м году жизни умер известный российский правозащитник, один из авторов отечественной Конституции Сергей Адамович Ковалев. Оценки деятельности этого человека у многих до сих пор радикально расходятся. Подробности...
Обсуждение: 111 комментариев

России пора готовиться к энергопереходу

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Борьба с глобальным потеплением и «зеленая» энергетика никогда не были табуированными темами в России, но и мейнстримом становиться не спешили. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев
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Олимпиада в Токио и честь России

Обсуждение: 18 комментариев

За что Зеленский любит Крым

Тимановская и другие невозвращенцы

Обсуждение: 10 комментариев
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Российские синхронистки принесли сборной России 14-ю золотую медаль

Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали еще одну золотую медаль для сборной России на Олимпийских играх в Токио в синхронном плавании. Россиянки одержали победу в соревнованиях дуэтов. Теперь в активе сборной России 14 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых медалей
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Курортную зону Турции охватили лесные пожары

Турецкие власти сумели локализовать часть пожаров, охвативших леса на юге страны, а также задержали предполагаемых виновников бедствия. Власти подозревают поджог, поскольку пожары вспыхнули одновременно в разных курортных районах. Отдыхающие в Турции наши туристы не пострадали
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Российские фехтовальщицы завоевали золото и серебро на Олимпиаде в Токио

Российская спортсменка София Позднякова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по фехтованию на саблях. В финале она победила другую россиянку, Софью Великую. Таким образом, Россия получила и золото, и серебро в этом виде состязаний
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Нужно ли запрещать въезд в Россию лицам, притесняющим русскоговорящих за рубежом?
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Довольны ли вы выступлением российских спортсменов на Олимпиаде в Токио?
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  • Полностью разочарован

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Что делать проживающим на Украине русским?
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    Довольны ли вы выступлением российских спортсменов на Олимпиаде в Токио?
    Сергей Мардан

    Возможно, это была последняя Олимпиада

    Сергей Мардан
    публицист
    		10 августа 2021, 09:14

    Если бы скандала с российскими гимнастками не было, его обязательно нужно было придумать.

    Без ошеломительного неприсуждения золотой медали Дине Авериной в самой «русской» олимпийской дисциплине – художественной гимнастике – российский телезритель, боюсь вообще не заметил бы, что олимпиада завершилась. Так же, как он пропустил и ее начало...

    Не раскачали интерес отечественной публики ни ежедневный подсчет медалей (который оказался, мягко говоря, неутешительным), ни история с новозеландским трансгендером. Только обида за Аверину до крови оцарапала национальную гордость. Но, тут олимпиада неожиданно закончилась, и обида снова осталась неотмщенной.

    Трудно сказать, что предопределило равнодушие российских болельщиков в большей степени – то ли белый флаг, под которым пришлось выступать нашим спортсменам, то ли полуторалетняя пандемия ковида, полностью сломавшая массу привычек, в том числе, и традиционные модели потребления контента. А может быть – все сразу… Социологи фиксируют, что доля россиян, кто каждый день смотрит новости по телевизору, стремительно и неуклонно снижается. В остальном мире происходят аналогичные процессы. Эта социология является приговором много для чего, но в том числе – и для Олимпийских игр.

    Ставшее к концу XX века одним из важнейших глобальных развлекательных шоу с бюджетом в десятки миллиардов долларов, мировое олимпийское движение издыхает на глазах вместе с мировой телевизионной индустрией, которая вынуждена конкурировать за зрителей с социальными сетями и интернет-платформами типа Netfliх или HBO. Падает аудитория – падают рекламные доходы. А без этого универсального мотора олимпийское движение, придуманное Пьером де Кубертеном, быстро заглохнет.

    Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Вторым двигателем, который обеспечил взлет олимпийского спорта в XX веке, стала Холодная война. По сравнению с традиционным национализмом, состязанием государств-наций, идеологическое противостояние двух политических систем было все равно что термоядерная бомба против маузера. То, что Китай сегодня повторяет проверенные идеологические рецепты СССР, в том числе в спорте, всего лишь – подражательство, жалкая имитация величественной картины образца 1980 года, где олимпийский пьедестал в каком-нибудь плавании занимали советский спортсмен, болгарин и, например, атлет из ГДР, и мы знали, что все призовые места - «наши». У китайцев никаких «наших» нет.

    Но даже это не могло стать окончательным приговором мировой олимпийской системе. И медиакратия придумала бы какую-нибудь новую модель монетизации спортивных трансляций в онлайн. Но прозрачную, как медицинский спирт, спортивную систему, выстроенную на национальной спеси и больших рекламных доходах, разъедает, словно кислота, левая идеология. Новозеландский трансгендер лишь на первый взгляд – незначительный казус, экзотика, причуда толерантного западного общества.

    Новозеландец Хаббард всей своей 100-килограмовой тушей просто вынес окно Овертона и теперь из него вырывается адский шквал, который сметет всю мировую систему спорта. Левая толерантная диктатура – победила. Спортивная бюрократия струсила и после недолгого сопротивления полностью капитулировала, признав все требования борцов за окончательное равноправие. Угроза российской художественной гимнастике заключается совсем не в мифической русофобии (в конце концов, эта самая русофобия не мешала нам доминировать в этом виде спорта последние 40 лет). Вполне вероятно, что уже на следующие олимпийские игры национальные федерации по художественной гимнастике не смогут выставить свои команды, если не соблюдут принцип равенства и инклюзивности.

    Да-да! Мужчины – художественные гимнасты, с лентами, булавами и стразами станут обязательной опцией. То, о чем нетолерантно сказала Навка, за что ее травила либеральная общественность, уже – реальность. И Ирине Винер придется набирать по всей России гибких мальчиков и учить их упражнениям с мячом, не подумайте, что футбольным. Будут и спортсмены-трансгендеры, и смешанные команды, сбалансированные по принципам гендерного разнообразия. Будут обязательно введены квоты для спортсменов-гомосексуалистов и представителей расовых меньшинств. Судей начнут разбирать на либеральных партсобраниях, почему они отдали победу какому-нибудь белому Майклу Феллпсу, а не черному пловцу с Гаити, потому что он – жертва системного расизма.

    И вот ровно в этот момент, а скорее всего, чуть раньше – олимпиады и весь «большой спорт» – закончатся. Потому что, архаичная модель спортивных состязаний образца 1896 года предполагала простой и понятный мир, полный насилия, жестокости, расового, социального неравенства и самой ужасной несправедливости. В том мире Олимпиады нужны были именно что для того, чтобы великие державы хотя бы ненадолго прекращали воевать друг с другом в своих африканских и азиатских колониях, и белые джентльмены, отложив в сторону винтовки и ручные гранаты, церемонно соревновались между собой в беге и французской борьбе.

    Компромиссы не спасут мировую спортивную бюрократию, как не спасло Европу «умиротворение» Гитлера. Всякий раз, когда спортсмены будут вставать на одно колено или носить ленты в честь очередного прайда, аппетиты либералов будут только расти. Они, как гиены, будут гнать старого льва, пока он не упадет и его не останется только добить.

    И тогда олимпиады будут официально прокляты как изобретение белых супремасистов и запрещены. А бывшим олимпийским чемпионам придется публично каяться в том, что они участвовали в этих мерзких расистских и гомофобных шабашах.

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