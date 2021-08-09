Не стоит жалеть о «бумажных медалях»

Случившееся на прошлогодней Олимпиаде в Токио, которая неожиданно прошла в этом году, всколыхнуло общественное мнение посильнее британского корабля «Дефендер», совершившего прогулку у крымских берегов. Золото в художественной гимнастике негодные судьи, вопреки здравому смыслу и спортивной чести, отдали израильской спортсменке Линой Ашрам, оставив за бортом наших сестер Авериных, безусловных фавориток и королев «художки».

Поскольку я не эксперт в художественной гимнастике, более того, понимаю в ней меньше, чем в керлинге, то не буду распространяться на тему соблюдения правил судьями. Но некоторые аспекты этого, скажем так, курьеза доступны и людям без специальной подготовки.

Для начала давайте успокоимся и перестанем твердить мантру «евреи все купили», а также проклинать саму спортсменку – она лишь орудие. Это не Линой тянули, а топили наших. Линой не за уши вытаскивали со дна, она сама пробивалась. Просто у наших девчонок не оказалось других конкуренток, поэтому использовали израильтянку. И в этой ситуации больше всего стоило бы пожалеть именно ее.

В профессиональном боксе есть такой негласный термин – «бумажный пояс». Его получает претендент на чемпионский пояс не за победу над действующим чемпионом, а когда чемпион уходит на покой. Он почти как чемпионский, но «бумажный». И ты вроде как чемпион, выше тебя в рейтинге никого. Но ты сам знаешь, что ты не чемпион, потому что так и не побил настоящего чемпиона. Это для настоящего бойца является самым жутким кошмаром. Помните фильм «Рокки 5»? Там молодого боксера Томми Ганна сводит с ума мысль о том, что он обладатель «бумажного пояса», а чемпионом по-прежнему является престарелый Рокки Бальбоа, который когда-то его вывел в люди. Это настолько сносило ему крышу, что он пожертвовал карьерой, ввязавшись с Рокки в уличную потасовку, в которой победил ветеран.

Так вот медаль Ашрам – «бумажная». Это знают все, включая ее саму. И пусть она сейчас хорохорится, заявляя на публику, что ей плевать на результаты других, а ее интересует только ее собственный результат. И пусть народ Израиля носит ее на руках, отплевываясь от голосов об украденной победе. Она не крала, да. Эту победу украли для нее. И она всю жизнь будет жить с этим знанием. И напрасно вы думаете, что ей все равно. Нет. Внутренняя язва будет жечь ее всю жизнь. Показывая медаль своим детям и внукам, она будет всю жизнь до глубокой старости бояться невинного вопроса: «Мам, а мне в школе сказали, что это «бумажная медаль» и ее украли у русских. Это же неправда?!». Она, конечно, будет говорить, что это не так и она заслужила ее честно (и почти не соврет, ведь она не крала победу) – но эта злобная мышь будет всю жизнь прогрызать ей сердце. Это может выжрать душу настоящего спортсмена-бойца до костей. Хотели бы вы жить с такой дырой в сердце? Я – нет.

Это вдвойне страшно, когда знаешь психологию спортсмена. Я жил в такой семье и смею сказать, что эта часть их мировоззрения мне известна. Так вот спортсмену, если он не работает в спорте, как футболисты или боксеры, ради денег, важнее всего быть и осознавать себя лучшим. Не просто первым, а лучшим! Понимаете? «Бумажная медаль» для такого хуже второго места. Они такие медали ненавидят.

Вы сильно ошибаетесь, если думаете, что ради первого места спортсмены готовы пуститься во все тяжкие. Такие есть, конечно, но лицо спорта определяют не они. Лицо спорта определяют такие, как Иван Фернандес. Когда его соперник, кенийский бегун, обогнав всех, раньше времени остановился и начал праздновать победу, не понимая, что это был еще не финиш, испанец не стал обгонять кенийца, а толчками направил его к ленточке, а сам пришел вторым. «Что сказала бы про эту медаль моя мама?» – просто спросил он у корреспондента на вопрос, почему он так поступил. Лицо спорта определяют такие, как Игорь Нетто, который указал судье, что забитый нами мяч в важнейшей игре влетел в ворота соперника через дырку сбоку сетки.

На эту тему

Они приходят вторыми, но становятся лучшими. А цену «бумажным медалям» определяют зрители. Вы помните, кто взял золото на перекладине в Афинах-2004? Вот и мне пришлось гуглить, чтобы вспомнить имя Игора Кассины. А вот то, как трибуны устроили форменный бунт, в течение четверти часа не давая продолжить соревнования, когда такая же вот компания судеек хамски обокрала Алексея Немова, лишив его не только золота, но и медали вообще. Алексею пришлось лично успокаивать трибуны. Он тогда впервые уехал с Олимпиады без медали, но вошел в Пантеон спортивной славы как человек, которого на верх пьедестала возвели не судьи, а зрители. Думаю, что если бы не пустые трибуны, то ситуация могла повторится в Токио.

Что же касается возмущения произошедшим, то, честно говоря, меня это удивляет. Как можно возмущаться естественному развитию событий? Представьте ситуацию. Поезд Москва – Воркута. Вы идете в вагон-ресторан и садитесь там перекинуться в стос или в очко с компанией незнакомых мужчин неинтеллигентной внешности. Через час вы оказываетесь с вывернутыми карманами и безболезненно удаленным золотым зубом.

Какие могут быть варианты вашего отношения к ситуации? Человек наивный, как пионер, может возмутиться, смутно догадываясь, что все как-то вроде бы не очень честно. Эту роль сейчас и примеривают на себя большинство тех, кто возмущается бесчестным поступком судей в соцсетях.

Человек более адекватный, но тоже наивный, может возмутиться тем, что каталы не по понятиям раздели фраера догола, тогда как по тем же понятиям положено дать отыграть фраеру обратно хотя бы штаны и три рубля – тогда он еще благодарен фортуне будет. А нашим потом еще и командные соревнования выиграть не дали. Беспредел, граждане! Но вот как охарактеризовать человека, который в поезде Москва – Воркута намеренно идет в вагон-ресторан с идеей перекинуться в стос с незнакомыми мужчинами неинтеллигентной внешности? И стоит ли возмущаться тем, что потом произошло?

Я очень плохо отношусь к мошенникам. Это худшее, на мой взгляд, преступное племя. Обман доверившегося страшнее прямого грабежа. Но у меня никогда мысли не возникает возмущаться их моралью. В нашем понимании морали у них нет. У них есть своя мораль – кинуть фраера не грех. И они живут по этой морали. Сел играть с каталами – все, ты на их территории, ты в зоне действия их морали.

Да что там, если продолжать аналогии, то в дверях вагона-ресторана тебя еще и встретили вышибалы и всячески пытались не пустить. Они лишили тебя флага, гимна, даже Чайковского и мишек на купальнике. Тебе всеми доступными способами показывали, что ты фраер и тут тебе не рады. Но ты решил прорваться хоть тушкой, хоть чучелком. Ну ладно, сказали вышибалы и каталы. Заходи, сыграем. По нашим правилам. То, что случилось, отвратительно. И одновременно нормально. Более того – естественно. Было бы странно, если бы этого не произошло. Если ты пьешь с ворами – опасайся за свой кошелек, как пел Бутусов.

И знаете, все это к лучшему. Международное олимпийское движение выродилось окончательно. Это мероприятие на стыке спорта, шоу-бизнеса, фармацевтики, бизнеса и политики, щедро сдобренное толерантно-элгэбэтэшной повесткой, стремительно скатывается в подобие «Евровидения» и теряет последние остатки авторитета. Олимпийцы даже девиз Пьера де Кубертена изгадить умудрились. В большинстве видов спорта чемпионаты мира имеют на порядок большую ценность, чем «веселые старты» Олимпиад. Туда им и дорога.