Не стоит жалеть о «бумажных медалях»

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Рекордные цены на газ в Европе могут продержаться до весны

Высокие цены на газ не позволяют европейцам запастись им к зиме REUTERS/Ints Kalnins
Газпром начал отбор газа из хранилищ газа в ЕС и РФ. Это событие, а также пожар на газоконденсатном заводе в Уренгое напугали рынок – цены на газ достигли 540 долларов. Если раньше аналитики предсказывали падение цен осенью, то сейчас фьючерсы на газ превышают 500 долларов вплоть до II квартала 2022 года. И это при том, что европейские хранилища пока пусты, а насколько морозной будет зима – никто не знает. Подробности...
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Как НАТО ведет подрывную пропаганду в России

Центры пропаганды в Прибалтике и Польше – это сугубо военные учреждения в структуре НАТО Visar Kryeziu/AP/ТАСС
Для ведения идеологической войны против нашей страны созданы особые базы НАТО, заявил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, они расположены в Риге, Таллине и Варшаве, и служат на этих базах в том числе и граждане России. Их главная задача – вести подрывную пропаганду в соцсетях, под видом обычных блогеров разжигая конфликты в обществе. Как же устроена натовская информационная машина? Подробности...
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Вместо реванша Швеция подверглась еще большему унижению от России

Триста лет назад Швеция была опаснейшим геополитическим соперником России общественное достояние
Почти 300 лет назад, 8 августа 1741 года, Швеция объявила войну России – стремясь вернуть территории, отобранные у нее Петром I. Эта война сегодня почти полностью забыта – и совершенно напрасно. Ведь по итогам попытки реванша Швеция не только не достигла успеха, но потеряла даже то, что имела. Как же это произошло? Подробности...
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Зреющий кризис заставляет поляков оглядываться на Россию

АЭС гораздо более экологически чисты, чем угольные электростанции EPA/ТАСС
Евросоюз выкручивает Польше руки: ее угольные шахты и работающие на угле электростанции в ближайшие годы должны быть закрыты. Страна рискует остаться без собственного электричества, а спасти ее от этого могут только АЭС. Угроза очень серьезна, и в Польше уже озвучивается мысль, что спасти страну от энергетического голода может только Россия. Каким же образом? Подробности...
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Дальневосточные порты России отрезало наводнением

Из-за разрушения моста движение по участку Транссиба остановилось в обоих направлениях Андрей Гурулев/вице-премьер
правительства Забайкалья/Telegram
На Транссибирской магистрали обрушился железнодорожный мост, из-за чего грузоперевозки на важнейшем – китайском – направлении оказались остановлены. Страдают и российские пассажиры, и грузоотправители. При этом специалисты говорят, что аварии можно было избежать. Не заставит ли ЧП на Транссибе искать Китай обходные пути для грузов и как избежать подобных происшествий? Подробности...
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Не стоит жалеть о «бумажных медалях»

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Олимпиада – это мероприятие на стыке спорта, шоу-бизнеса, фармацевтики, бизнеса и политики, щедро сдобренное толерантно-элгэбэтэшной повесткой. И оно стремительно скатывается в подобие «Евровидения» и теряет последние остатки авторитета. Подробности...

Чем грозит американцам преследование российских дипломатов

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Белый дом больше боится негативной реакции американской прессы, нежели провала российско-американских договоренностей в Женеве. Провала, который будет иметь катастрофичные последствия для интересов Соединенных Штатов. Подробности...
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История революционерки Анджелы Дэвис

Иван Иванюшкин
Иван Иванюшкин, Кандидат философских наук, исследователь истории интернета
Виктор Сухоруков в «Брате 2» цитирует известный советский лозунг: «Свободу Анджеле Дэвис!». Кроме этого, у нас про нее ничего и не знают. Между тем, Анджела – очень интересный человек, с богатой биографией и сложной судьбой. Подробности...
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Олимпиада в Токио и честь России

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За что Зеленский любит Крым

Тимановская и другие невозвращенцы

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Российские синхронистки принесли сборной России 14-ю золотую медаль

Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали еще одну золотую медаль для сборной России на Олимпийских играх в Токио в синхронном плавании. Россиянки одержали победу в соревнованиях дуэтов. Теперь в активе сборной России 14 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых медалей
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Курортную зону Турции охватили лесные пожары

Турецкие власти сумели локализовать часть пожаров, охвативших леса на юге страны, а также задержали предполагаемых виновников бедствия. Власти подозревают поджог, поскольку пожары вспыхнули одновременно в разных курортных районах. Отдыхающие в Турции наши туристы не пострадали
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Российские фехтовальщицы завоевали золото и серебро на Олимпиаде в Токио

Российская спортсменка София Позднякова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по фехтованию на саблях. В финале она победила другую россиянку, Софью Великую. Таким образом, Россия получила и золото, и серебро в этом виде состязаний
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Довольны ли вы выступлением российских спортсменов на Олимпиаде в Токио?
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Что делать проживающим на Украине русским?
  • Уезжать

  • Оставаться
Как вы оцениваете отказ возвращаться на родину после Олимпиады в Токио белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской?
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  • С осуждением

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    Дмитрий Грунюшкин

    Не стоит жалеть о «бумажных медалях»

    Дмитрий Грунюшкин
    писатель
    		9 августа 2021, 11:44

    Случившееся на прошлогодней Олимпиаде в Токио, которая неожиданно прошла в этом году, всколыхнуло общественное мнение посильнее британского корабля «Дефендер», совершившего прогулку у крымских берегов. Золото в художественной гимнастике негодные судьи, вопреки здравому смыслу и спортивной чести, отдали израильской спортсменке Линой Ашрам, оставив за бортом наших сестер Авериных, безусловных фавориток и королев «художки».

    Поскольку я не эксперт в художественной гимнастике, более того, понимаю в ней меньше, чем в керлинге, то не буду распространяться на тему соблюдения правил судьями. Но некоторые аспекты этого, скажем так, курьеза доступны и людям без специальной подготовки.

    Для начала давайте успокоимся и перестанем твердить мантру «евреи все купили», а также проклинать саму спортсменку – она лишь орудие. Это не Линой тянули, а топили наших. Линой не за уши вытаскивали со дна, она сама пробивалась. Просто у наших девчонок не оказалось других конкуренток, поэтому использовали израильтянку. И в этой ситуации больше всего стоило бы пожалеть именно ее.

    В профессиональном боксе есть такой негласный термин – «бумажный пояс». Его получает претендент на чемпионский пояс не за победу над действующим чемпионом, а когда чемпион уходит на покой. Он почти как чемпионский, но «бумажный». И ты вроде как чемпион, выше тебя в рейтинге никого. Но ты сам знаешь, что ты не чемпион, потому что так и не побил настоящего чемпиона. Это для настоящего бойца является самым жутким кошмаром. Помните фильм «Рокки 5»? Там молодого боксера Томми Ганна сводит с ума мысль о том, что он обладатель «бумажного пояса», а чемпионом по-прежнему является престарелый Рокки Бальбоа, который когда-то его вывел в люди. Это настолько сносило ему крышу, что он пожертвовал карьерой, ввязавшись с Рокки в уличную потасовку, в которой победил ветеран.

    Так вот медаль Ашрам – «бумажная». Это знают все, включая ее саму. И пусть она сейчас хорохорится, заявляя на публику, что ей плевать на результаты других, а ее интересует только ее собственный результат. И пусть народ Израиля носит ее на руках, отплевываясь от голосов об украденной победе. Она не крала, да. Эту победу украли для нее. И она всю жизнь будет жить с этим знанием. И напрасно вы думаете, что ей все равно. Нет. Внутренняя язва будет жечь ее всю жизнь. Показывая медаль своим детям и внукам, она будет всю жизнь до глубокой старости бояться невинного вопроса: «Мам, а мне в школе сказали, что это «бумажная медаль» и ее украли у русских. Это же неправда?!». Она, конечно, будет говорить, что это не так и она заслужила ее честно (и почти не соврет, ведь она не крала победу) – но эта злобная мышь будет всю жизнь прогрызать ей сердце. Это может выжрать душу настоящего спортсмена-бойца до костей. Хотели бы вы жить с такой дырой в сердце? Я – нет.

    Фото: Владимир Песня/РИА Новости

    Это вдвойне страшно, когда знаешь психологию спортсмена. Я жил в такой семье и смею сказать, что эта часть их мировоззрения мне известна. Так вот спортсмену, если он не работает в спорте, как футболисты или боксеры, ради денег, важнее всего быть и осознавать себя лучшим. Не просто первым, а лучшим! Понимаете? «Бумажная медаль» для такого хуже второго места. Они такие медали ненавидят.

    Вы сильно ошибаетесь, если думаете, что ради первого места спортсмены готовы пуститься во все тяжкие. Такие есть, конечно, но лицо спорта определяют не они. Лицо спорта определяют такие, как Иван Фернандес. Когда его соперник, кенийский бегун, обогнав всех, раньше времени остановился и начал праздновать победу, не понимая, что это был еще не финиш, испанец не стал обгонять кенийца, а толчками направил его к ленточке, а сам пришел вторым. «Что сказала бы про эту медаль моя мама?» – просто спросил он у корреспондента на вопрос, почему он так поступил. Лицо спорта определяют такие, как Игорь Нетто, который указал судье, что забитый нами мяч в важнейшей игре влетел в ворота соперника через дырку сбоку сетки.

    Они приходят вторыми, но становятся лучшими. А цену «бумажным медалям» определяют зрители. Вы помните, кто взял золото на перекладине в Афинах-2004? Вот и мне пришлось гуглить, чтобы вспомнить имя Игора Кассины. А вот то, как трибуны устроили форменный бунт, в течение четверти часа не давая продолжить соревнования, когда такая же вот компания судеек хамски обокрала Алексея Немова, лишив его не только золота, но и медали вообще. Алексею пришлось лично успокаивать трибуны. Он тогда впервые уехал с Олимпиады без медали, но вошел в Пантеон спортивной славы как человек, которого на верх пьедестала возвели не судьи, а зрители. Думаю, что если бы не пустые трибуны, то ситуация могла повторится в Токио.

    Что же касается возмущения произошедшим, то, честно говоря, меня это удивляет. Как можно возмущаться естественному развитию событий? Представьте ситуацию. Поезд Москва – Воркута. Вы идете в вагон-ресторан и садитесь там перекинуться в стос или в очко с компанией незнакомых мужчин неинтеллигентной внешности. Через час вы оказываетесь с вывернутыми карманами и безболезненно удаленным золотым зубом.

    Какие могут быть варианты вашего отношения к ситуации? Человек наивный, как пионер, может возмутиться, смутно догадываясь, что все как-то вроде бы не очень честно. Эту роль сейчас и примеривают на себя большинство тех, кто возмущается бесчестным поступком судей в соцсетях.

    Человек более адекватный, но тоже наивный, может возмутиться тем, что каталы не по понятиям раздели фраера догола, тогда как по тем же понятиям положено дать отыграть фраеру обратно хотя бы штаны и три рубля – тогда он еще благодарен фортуне будет. А нашим потом еще и командные соревнования выиграть не дали. Беспредел, граждане! Но вот как охарактеризовать человека, который в поезде Москва – Воркута намеренно идет в вагон-ресторан с идеей перекинуться в стос с незнакомыми мужчинами неинтеллигентной внешности? И стоит ли возмущаться тем, что потом произошло?

    Я очень плохо отношусь к мошенникам. Это худшее, на мой взгляд, преступное племя. Обман доверившегося страшнее прямого грабежа. Но у меня никогда мысли не возникает возмущаться их моралью. В нашем понимании морали у них нет. У них есть своя мораль – кинуть фраера не грех. И они живут по этой морали. Сел играть с каталами – все, ты на их территории, ты в зоне действия их морали.

    Да что там, если продолжать аналогии, то в дверях вагона-ресторана тебя еще и встретили вышибалы и всячески пытались не пустить. Они лишили тебя флага, гимна, даже Чайковского и мишек на купальнике. Тебе всеми доступными способами показывали, что ты фраер и тут тебе не рады. Но ты решил прорваться хоть тушкой, хоть чучелком. Ну ладно, сказали вышибалы и каталы. Заходи, сыграем. По нашим правилам. То, что случилось, отвратительно. И одновременно нормально. Более того – естественно. Было бы странно, если бы этого не произошло. Если ты пьешь с ворами – опасайся за свой кошелек, как пел Бутусов.

    И знаете, все это к лучшему. Международное олимпийское движение выродилось окончательно. Это мероприятие на стыке спорта, шоу-бизнеса, фармацевтики, бизнеса и политики, щедро сдобренное толерантно-элгэбэтэшной повесткой, стремительно скатывается в подобие «Евровидения» и теряет последние остатки авторитета. Олимпийцы даже девиз Пьера де Кубертена изгадить умудрились. В большинстве видов спорта чемпионаты мира имеют на порядок большую ценность, чем «веселые старты» Олимпиад. Туда им и дорога.

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