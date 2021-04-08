США готовятся испортить Пекину спортивный праздник

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НОВОСТЬ ЧАСА

ФАС проверит обоснованность роста цен на жилье в России

8 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 20:58  |  vz.ru
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Инфляция снова стала проблемой России

Россия столкнулась с рекордным ростом цен за четыре года Григорий Сысоев/РИА Новости
Самый страшный сон российского регулятора сбывается. Инфляция в марте достигла своего рекордного уровня за последние более чем четыре года. Это значит, что Центробанк продолжит поднимать ключевую ставку и дальше. Почему цены в России идут вверх и как их остановить?  Подробности...
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Zoom подталкивает Россию к отказу от западного софта

Даже конкуренты признают – Zoom контролирует четверть российского рынка видеосвязи Cadu Rolim/imago-images.de/Global Look Press
Сервис видеоконференций Zoom, к которому все привыкли во время самоизоляции, может ограничить свою работу в РФ. Владеющая им компания из-за опасения санкций планирует закрыть доступ к продукту российским госструктурам, в том числе школам и вузам. Эксперты полагают, что России пора избавляться от цифровой зависимости от Запада, ведь вслед за Zoom аналогичные решения могут принять и другие IT-гиганты. Подробности...
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США сделали невольный подарок российской разведке

Ту-204ОН – крайне нужный ВВС России самолет-разведчик wikimedia.org
В Минобороны России могут потирать руки: США приняли решение списать самолеты-разведчики, использовавшиеся в рамках Договора об открытом небе. Эти машины больше не будут исследовать российскую территорию. Зато российские самолеты – аналоги Ту-204ОН продолжат службу на новом поприще, и это можно назвать своеобразным подарком со стороны американских властей. Подробности...
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Украина спровоцировала кризис у западного соседа

Чаус нужен нынешним киевским властям для окончательной дискредитации Порошенко кадр из видео
Украину и Молдавию потряс политический скандал с детективной подоплекой. В его центре – бывший киевский судья, которого похитили в центре Кишинева и вывезли на Украину, скорее всего, в багажнике машины дипкорпуса. Молдавский экс-президент Додон фактически обвинил нынешнего лидера республики Санду в сговоре с Зеленским с целью киднеппинга. Зачем украинским властям мог понадобиться беглый судья?  Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Жители Донецка надеются на мир

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
За последние годы уже не раз были обострения, и ходили слухи о предстоящей большой войне, которой не было. За последние годы люди уже стоически научились относиться к любой информации. Подробности...

Отстаньте от старика Байдена и его мальчика, они планету спасают

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Перед нами не автобиография наркомана из обычной семьи. Нет, мы видим причесанную историю испорченного ребенка из элиты, которому всегда можно было и можно сейчас всё то, за что тысячи простых американцев ежегодно отправляются в тюрьму на десятки лет. Этому мажору читателя еще и призывают сочувствовать. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Как так получилось, что русские земли оказались за границей

Михаил Диунов
Михаил Диунов, кандидат исторических наук, публицист
Результатом бездумной и безразличной к русскому народу советской политики стало то, что после распада СССР русские превратились в один из крупнейших в мире разделенный народ. За пределами России сейчас обитает около 30 миллионов русских. Подробности...
Обсуждение: 79 комментариев
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Китай «отжимает» у России союзника

Зачем Украине новая война

Лукашенко открыл фронт против Польши

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В Москве открылись две новые станции метро

На Большой кольцевой линии московского метро открылись две новые станции – «Народное Ополчение» и «Мневники». Станции стали 11-й и 12-й на большом кольце, до полного завершения линии осталось еще 19. По оценкам городских властей, на этих станциях ежедневно будет перемещаться около 40 тысяч пассажиров
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Протесты в Мьянме привели к гибели более 500 человек

Количество погибших в ходе столкновений сил безопасности и участников массовых протестов в Мьянме, начавшихся в феврале, увеличилось до 510 человек. Среди погибших есть дети. Между тем западные СМИ винят Россию в поощрении военной хунты к массовым убийствам
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Гигантский контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал

Транспортный коллапс глобального значения – так мировые СМИ описывают чрезвычайное происшествие в Суэцком канале, где 400-метровый контейнеровоз сел на мель и блокировал движение других судов. Через главную морскую артерию между Азией и Европой проходит около 10% мировых торговых маршрутов
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Кто должен заниматься сексуальным просвещением детей?
  • Родители

  • Школа

  • Узнают сами (улица, интернет и т.д.)
Становились ли вы объектом домогательств на рабочем месте?
  • Да, я женщина

  • Да, я мужчина

  • Нет, я женщина

  • Нет, я мужчина

  • Сам домогался

  • Сама домогалась
Потребление говядины в России снизилось. А какой продукт преобладает в вашем рационе?
  • Говядина

  • Свинина

  • Мясо птицы

  • Рыба

  • Овощи

  • Иное (указать в комментариях)
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    НОВОСТЬ ЧАСА: ФАС проверит обоснованность роста цен на жилье в России
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    нарушение контракта


    РФПИ попросил Словакию вернуть партию «Спутника V»

    перепутал буквы


    Байден дважды ошибся в названии американского ведомства

    патрональный святой


    На реставрацию русской иконы XVI века ушло 50 лет

    Видео

    Договор об открытом небе


    США сделали невольный подарок российской разведке

    цифровая зависимость


    Zoom подталкивает Россию к отказу от западного софта

    претензии за оккупацию


    Лукашенко открыл исторический фронт против Польши

    политический скандал


    Украина спровоцировала кризис у западного соседа

    трагедия в Донбассе


    Анна Долгарева: За Владика кто-то обязательно должен ответить

    спорное интервью


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    турецкий вопрос


    Тимофей Бордачёв: Эрдоган стал обоюдоострым оружием

    специальный репортаж


    В Байкальском заповеднике лесники отбиваются от браконьеров

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    США готовятся испортить Пекину спортивный праздник

    Олимпиада все больше становится не только спортивным, но и политическим событием    8 апреля 2021, 20:30
    Фото: Ng Han Guan/AP/ТАСС
    Текст: Геворг Мирзаян

    Еще одно средство давления на Китай рассматривают Соединенные Штаты. Речь идет о мощном политическом оружии – угрозе бойкота предстоящей в 2022 году зимней Олимпиады в Пекине. Эта технология была отработана Штатами во время подготовки Сочи-2014, и уже заметно, что Вашингтон готовит инфраструктуру бойкота китайской олимпиады. Зачем и как он делает это?

    В последние несколько месяцев китайские партнеры очень интересуются опытом проведения Сочинской Олимпиады-2014, а особенно поведением российских властей по противодействию западным попыткам эту Олимпиаду сорвать. Китай уверен – Запад повторит свой подход к снаряду и попытается точно также сорвать Пекинскую Олимпиаду-2022. И на днях Соединенные Штаты официально подтвердили это свое желание.

    Подумаем

    Скандал начался после того, как пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс заявил о том, что США собираются обсудить со своими союзниками вопрос о бойкоте Пекинской Олимпиады. «Мы, разумеется, понимаем, что скоординированный подход будет отвечать не только американским интересам, но и интересам наших союзников и партнёров», – пояснил он. И действительно, коллективный бойкот десятков стран эффективнее и эффектнее, нежели гордое желание одной-единственной остаться дома.

    Затем представитель китайского МИД Чжао Лицзянь раскритиковал это заявления. Он заявил, что «политизация спорта противоречит духу Олимпийской хартии, нарушает интересы всех участников и международного олимпийского движения».

    Эта позиция была усилена китайскими СМИ, вышедшими с серией статей о потерях, которые понесут США от бойкота Олимпиады. Потерях как экономических («спонсоры Олимпиады, включая компании Coca-Cola, Visa, General Electric и других мультинациональных корпораций, рассчитывали на то, что Олимпийские игры дадут им возможность увеличить присутствие на огромном китайском рынке – а теперь оказались на прицеле бойкота»), так и политических («не так уж и много стран последуют американскому призыву о бойкоте».

    После этого в Госдепе заявили, что «не обсуждали и не собираются обсуждать любую форму совместного с нашими союзниками и партнерами бойкота». Казалось бы, вопрос закрыт – однако есть два маленьких «но».

    Во-первых, последнее заявление Госдепа никак не опровергает то, что сказал Нед Прайс – оно лишь его корректирует. В переводе с дипломатического языка на русский оно говорит о том, что США не заявляют, что поедут на Олимпиаду, и окончательно определятся с этим вопросом позднее. Благо времени достаточно – сама Олимпиада пройдет в феврале 2022 года.

    Во-вторых, хоть США и раздумывают, но в тоже время активно готовят всю, так сказать, инфраструктуру бойкота. Что называется, заранее и на всякий случай.

    Людей ради

    Прежде всего, США готовят основания для его организации. Тут работа идет по двум политическим - под видом правозащитных - векторам.

    Первый – «подавление демократии в Гонконге». Территории, которая физически вернулась в состав Китая в конце 1990-х, но большинство населения которой до сих пор ментально не считает себя частью большого китайского пространства. И ни увещевания Пекина, ни огромная помощь, оказанная им гонконгской экономике во время нынешнего кризиса, не меняет настроения аборигенов, которые выходят на митинги каждый раз, когда им кажется, что их хотят китаизировать.

    Пекину удалось сбросить градус протеста через отлов и посадки зачинщиков массовых акций протеста, однако можно не сомневаться, что после проведения муниципальных выборов в декабре 2021 года, протесты вспыхнут вновь. Просто потому, что выборы эти пройдут на основе нового законодательства, которое серьезно ограничит возможности антикитайски настроенным политикам пройти во власть – и жители Гонконга однозначно будут недовольны их итогами.

    А поскольку выборы пройдут за пару месяцев до начала Олимпиады, то сами митинги будут проходить аккурат в ее канун. И подавление этих митингов со стороны полиции КНР станет красивым предлогом бойкотировать Олимпиаду в самый последний момент перед ее началом.

    Второй вектор – это обвинение китайских властей в геноциде уйгуров, населяющих Синьцзян-Уйгурский автономный округ и не желающих интегрироваться в китайское общество. Уже многие месяцы американские правозащитные организации накачивают мировую общественность заявлениями о китайских «лагерях перевоспитания» – фактически концлагерях, куда загоняют уйгуров и где их заставляют «Родину любить». Иногда при помощи пыток, а иногда – банальной стерилизации. Американское правительство не только критикует КНР за «геноцид», но и вводит санкции против тех китайских чиновников и структур, которые к этим событиям причастны.

    По потенциалу этот вектор, конечно, мощнее «гонконгского». Однако его сложнее раскрутить до эмоционального пика, необходимого для того, чтобы правительство США заявило о «последней капле» и начало процедуру организации бойкота. Разве что появится какой-нибудь «перебежчик», который выступит на слушаниях в Сенате и расскажет леденящие душу истории о событиях, происходящих в этих лагерях.

    Оуэнсов не будет

    Эта подготовленная политическая инфраструктура уже привела к тому, что американские политики и правозащитники регулярно просят администрацию Байдена решиться на бойкот. ««Президент Соединенных Штатов должен защитить права человека и показать, что США не потерпят ужасных преступлений Коммунистического Китая в области подавления несогласных и геноцида. Пора Байдену потребовать, чтобы Игры проводились не в Пекине и предложить передать право их организации Соединенным Штатам», – заявил сенатор от Флориды Рик Скотт.

    Никаких сущностных контраргументов этой просьбе в публичном пространстве США не звучит. Да, некоторые американские политики считают, что «лучше приехать и стать Джесси Оуэнсами», нежели советскими спортсменами образца 1984 года. То есть, переводя с образного языка на человеческий, лучше приехать и одержать громкую победу над местными представителями тоталитарного режима, нежели проигнорировать Олимпиаду.

    В теории эти политики правы – американские победы и занятое первое место в коллективном медальном зачете действительно будет иметь огромный пропагандистский эффект. Докажет преимущество американской системы над китайской. Однако на практике этих побед и первого места еще нужно достичь.

    Победить Китай по уровню спортивной подготовки, морального духа (а китайские атлеты будут выходить на домашнюю Олимпиаду запредельно мотивированными) и фармакологической подготовки. Напомним, что в Пекине-2008 китайцы хоть и уступили американцам в общем медальном зачете (98 против 111 медалей), но на треть опередили США по количеству завоеванных золотых медалей (48 против 36). Поэтому Штатам вряд ли светит первое место – а значит нечего, считают сторонники бойкота, приезжать, позориться, а заодно и легитимировать китайское поведение в области прав человека. Куда лучше и эффективнее бойкотировать Олимпиаду и серьезно понизить ее пропагандистский эффект.

    По всей видимости, итоговое решение о том, ехать или не ехать, администрация Байдена (которая, между прочим, заявляла, что защита прав человека будет являться ключевой задачей американской дипломатии) будет принимать в самый последний момент перед началом Олимпиады. Ведь подвешенная ситуация сама по себе приносит Вашингтону выгоды. Американцы считают, что дамоклов, а точнее олимпийский меч бойкота (которого Пекин все-таки очень хочет избежать) будет ограничивать китайское пространство для внешнеполитического маневра. И сделает китайское руководство более послушным и покладистым. Хотя бы на ближайший год.


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