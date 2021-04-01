World Athletics утвердила выдачу российским спортсменам нейтрального статуса

Грызлов: Политическая репутация Украины в переговорном процессе по Донбассу равна нулю

Украина по-прежнему уклоняется от своих обязательств по соблюдению перемирия, политическая репутация Киева в переговорном процессе по урегулированию в Донбассе крайне низка, заявил полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов.

Переговоры контактной группы по Донбассу прошли в среду в онлайн-формате. «Контактная группа обсудила ситуацию с безопасностью в Донбассе. Эта ситуация, к сожалению, не улучшилась», – сказал он.

«На сегодняшний день политическая репутация Украины в переговорном процессе близка к нулю. Это отражается и в работе Контактной группы, и в других переговорных форматах. Так, вчера лидеры России, Германии и Франции обсуждали вопрос об урегулировании внутриукраинского конфликта», – цитирует Грызлова РИА «Новости».

Участники обсуждения пришли к пониманию, что в «логике мирного урегулирования конфликта Киеву, Донецку и Луганску сначала необходимо согласовать условия мирного сосуществования Донбасса и Украины после урегулирования», добавил Грызлов. По его словам, это поможет быстро и эффективно договориться о взаимных недружественных действиях.

«Однако вопреки Минским соглашениям диалог о будущем статусе Донбасса так и не начат с 9 марта 2015 года. Украина держит позицию по этому вопросу в глубоком секрете. Без исполнения тех политических обязательств, которые киевская власть приняла на себя в рамках Минских соглашений, по причине взаимного недоверия Украины и Донбасса будет по-прежнему возникать тупиковая ситуация в переговорах», – сказал Грызлов.

«За прошедшие две недели со стороны Украины снова зафиксированы обстрелы жилых домов и школьных зданий, есть новые случаи прицельного огня по гражданскому населению. Украинские военные продолжают размещать боевую технику в жилых кварталах. Боевые действия под прикрытием мирного населения, по сути, являются военными преступлениями, и украинская власть, командование вооруженных сил Украины пытаются втянуть как можно больше своих солдат в совершение этих преступлений», – добавил полпред России в Контактной группе.

Он заявил, что Контактная группа заметила заявления, прозвучавшие на Украине недавно, в том числе по поводу инцидента 26 марта. «Киевские политики делают вид, что стараются сберечь жизни украинских солдат. Однако на очевидное убийство украинским снайпером 71-летнего жителя Донбасса – гражданина Украины какой-либо реакции не последовало. Такая позиция Киева является циничной и абсолютно безответственной», – сказал Грызлов.

По его словам, «руководство вооруженных сил Украины не заявило публично, как должно было сделать уже восемь месяцев назад, об издании приказов о прекращении огня в полном соответствии со всеми согласованными 22 июля 2020 года мерами по усилению перемирия и с их перечислениями».



«Однако сегодня, предлагая заново принять заявление о режиме прекращения огня, Украина фактически расписалась в невыполнении принятых ранее мер по усилению режима перемирия. Предложения Донбасса по практическому урегулированию конфликта по-прежнему игнорируются. В Киеве должны понять, что ни в Контактной группе, ни в «нормандском формате» ни у кого нет полномочий и компетенции переписывать Минские соглашения и без решения Совета Безопасности ООН лишать Донбасс собственного мандата по урегулированию конфликта», – заключил полпред.

Во вторник глава российского государства Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры в формате видеоконференции. Президент Украины Владимир Зеленский к участию приглашен не был. Среди прочего обсуждалась ситуация в Донбассе и «перспективы регистрации в Европейском союзе российской вакцины «Спутник V», а также возможные поставки и совместное производство этого препарата в странах ЕС».

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что переговоры российского, германского и французского лидеров без участия украинского президента, не стали подменой минского формата, круг тем был гораздо шире Украины.