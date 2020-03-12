ВФЛА из-за допингового скандала оштрафовали на 10 млн долларов

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) оштрафовала Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) на 10 млн долларов, об этом сообщил глава рабочей группы организации Руне Андерсен.

«В ноябре прошлого года мы остановили процесс восстановления ВФЛА после обвинений по делу о подделке документов. Позднее министерство спорта отозвало аккредитацию ВФЛА, после чего у нее сменилось все руководство, оно не имеет связи с предыдущей системой. К тому же новый президент признал нарушения. Рабочая группа подготовила ряд санкций для ВФЛА из-за нарушений предыдущего режима, включая 10 млн долларов штраф, пять из них – немедленно», – заявил Андерсен, передает РИА «Новости».

Он отметил, что другие 5 млн являются условным штрафом, при условии что «ВФЛА больше не будет нарушать правила и будет прогрессировать в вопросе восстановления своих прав».

В World Athletics также ввели ограничение на 10 атлетов, которые смогут от России принимать участие в чемпионате Европы и других крупных соревнованиях под нейтральным флагом.

«В конце года мы рассмотрим вопрос о том, стоит ли оставлять этот порог, повышать его или уменьшать. Мы хотим таким образом подстегнуть ВФЛА, чтобы она быстрее вносила изменения в свою работу», – добавил Андерсен.

Совет World Athletics также одобрил новый список критериев для восстановления ВФЛА в правах.

В Международной ассоциации рекомендовали создать при ВФЛА совместную с РУСАДА и Олимпийским комитетом России и Минспортом комиссию, заявил глава World Athletics Себастьян Коу.

Глава World Athletics заявил, что нейтральный статус – одно из решений, которое позволит «чистым» российским спортсменам соревноваться.

«Я благодарен им (комиссии спортсменов ВФЛА) за то, что они встретились с нами, это была очень конструктивная встреча. Они очень четко дали понять, что хотят быть частью процесса изменений. Мы обсудили проблемы тренерского состава, то, что нужно менять саму культуру. Они хотят продолжать соревноваться. И я считаю, что мы должны позволить чистым атлетам это делать, и нейтральный статус – это одно из решений», – сказал Коу.

В World Athletics уточнили, что не станут ограничивать доступ российским спортсменам к международным однодневным стартам в нейтральном статусе в случае, если ВФЛА не выплатит штраф в 5 млн долларов до 1 июля 2020 года.

Напомним, 31 января Минспорт приостановил государственную аккредитацию ВФЛА, в начале февраля президиум организации сложил с себя полномочия.

21 ноября AIU выдвинул семерым участникам дела прыгуна в высоту Данила Лысенко обвинения в нарушении антидопинговых правил, они были отстранены. Среди попавших под санкции в том числе был на тот момент глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин, который позже подал в отставку.