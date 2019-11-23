Президент ВФЛА Шляхтин подал в отставку

Дмитрий Шляхтин передал президиуму Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) заявление об уходе с поста президента организации.

Шляхтин сообщил об этом на президиуме ВФЛА, передает ТАСС.

Ранее Дмитрий Шляхтин был временно отстранен из-за его вмешательства в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко.

До этого Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила процесс восстановления членства ВФЛА. ВФЛА пригрозили полным исключением из международной ассоциации.

В пятницу сообщалось, что рассмотрение заявок российских легкоатлетов на нейтральный статус остановлено.