Процесс восстановления ВФЛА на международном уровне приостановлен

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федерации (ИААФ) приостановил процесс восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в организации, сообщил глава рабочей группы World Athletics Руне Андерсен.

«Я уверен, что вы видели пресс-релиз независимого легкоатлетического дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU), где выдвинуты обвинения против официальных лиц ВФЛА. Это обсуждалось рабочей группой и советом. Основываясь на этом, мы предложили совету приостановить процесс восстановления ВФЛА», – сказал Андерсен. Об этом сообщает ТАСС.

Накануне был временно отстранен президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин из-за его вмешательства в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко.

В сентябре Международная ассоциация легкоатлетических федераций продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики.