Дисквалификацию российских легкоатлетов продлили

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

В связи с этим российские легкоатлеты на чемпионате мира в Катаре выступят в нейтральном статусе, передает ТАСС.

Глава рабочей группа ИААФ по вопросу восстановления членства ВФЛА Руне Андерсен отметил, что подозрения в манипуляциях с базой данных Московской лаборатории повлияли на решение по ВФЛА.

Напомним, в связи с отстранением ВФЛА российские легкоатлеты вынуждены выступать под нейтральным флагом, чего не всегда удается добиться.

Членство легкоатлетической федерации России было приостановлено еще в 2015 году после допингового скандала.