Российским легкоатлетам отказали в нейтральном статусе

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отказала 18 российским легкоатлетам в получении нейтрального статуса, сообщили во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Отказы получили Елена Лашманова (спортивная ходьба), Антонина Кривошапка (бег на 400 м), Анна Чичерова (прыжки в высоту), Екатерина Конева (прыжки в длину, тройной прыжок), Анна Авдеева (толкание ядра), Александра Гуляева (800 м, 1500 м), Алена Гордеева (толкание ядра), Ангелина Жук-Краснова (прыжки с шестом), Дарья Нидбайкина (тройной прыжок), Константин Плохотников (1500 м, 3000 м с/п), Евгения Соловьева (толкание ядра), Екатерина Строкова (метание диска), Александра Ярышкина (прыжки в высоту), Максим Якушев (3000 м с/п), Наталья Погребняк (100 м, 200 м), Екатерина Завьялова (800 м, 1500 м), Павел Савин (400 м) и Анастасия Витюгова (метание диска), передает РИА «Новости».

Между тем в IAAF сообщили, что прыгун в высоту Михаил Акименко и еще 10 российских легкоатлетов получили допуск на выступление на международных стартах в нейтральном статусе.

В федерации отметили, что совет IAAF по перепроверке допинг-проб согласился с тем, что заявки данных спортсменов соответствуют исключительным критериям отбора. В настоящее время общее число российских легкоатлетов, получивших допуск к соревнованиям в 2019 году, равно 128, еще 58 заявок были отклонены.



Вместе с Акименко допуск получили Ксения Аксенова (бег на 400 метров), Ирина Иванова (прыжки с шестом), Владислав Панасенков (метание копья), Дмитрий Сорокин (тройной прыжок), Сардана Трофимова (марафон), Анна Тропина (стипль-чез), Юлия Турова (ходьба на 20 км), Наталья Аксенова (прыжки в высоту), Анатолий Рыбаков (бег на 5000 и 10000 м), Константин Шабанов (бег с барьерами).

Членство легкоатлетической федерации России было приостановлено еще в 2015 году после допингового скандала. Дисквалификация подразумевает, что российские спортсмены не могут выступать на международных соревнованиях под национальным флагом.

В июне 2016 года было принято решение допустить до стартов отдельных российских спортсменов, которые соответствуют критериям IAAF.

Напомним, в декабре 2018 года IAAF продлила дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики.