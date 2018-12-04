IAAF продлила отстранение легкоатлетической федерации России

Международная ассоциация легкой атлетики (IAAF) продлила дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики, сообщил знакомый с ситуацией источник.

Об этом сообщает ТАСС.

Членство легкоатлетической федерации России было приостановлено еще в 2015 году после допингового скандала. Дисквалификация подразумевает, что российские спортсмены не могут выступать на международных соревнованиях под национальным флагом.

В июне 2016 года было принято решение допустить до стартов отдельных российских спортсменов, которые соответствуют критериям IAAF.