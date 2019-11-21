Глава Всероссийской федерации легкой атлетики временно отстранен

Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) на время отстранил президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина из-за его вмешательства в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко, сообщила пресс-служба AIU.

Также временно отстранен исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин, сообщает ТАСС.

Помимо этого, семи участникам дела Лысенко, включая самого спортсмена и Шляхтина, предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил.

Ранее британская пресса заявляла о причастности ВФЛА к ситуации вокруг прыгуна в высоту Данила Лысенко.

В сентябре Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики.