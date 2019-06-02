Британская пресса не исключила отстранения России от Олимпиады–2020

Из-за дела против прыгуна в высоту Данила Лысенко Россию могут отстранить от участия в Олимпиаде–2020, пишут британские СМИ.

Sun утверждает, что Россию могут отстранить, поскольку «высокопоставленные чиновники» Всероссийской федерации легкой атлетики якобы знали о подделке документов, «которые могли бы скрыть допинговые нарушения» спортсмена.

При этом отмечается, что Лысенко – «претендент на золото» Олимпиады, передает РИА «Новости».

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) начала дело против него в августе. Лысенко, который остается отстраненным от соревнований, обвинили в нарушении антидопинговых правил в части доступности (непредоставление информации о местонахождении/пропуск теста/предоставление неточной информации).

Напомним, Олимпийский комитет России высказывал опасения, что Россию отстранят от ОИ в 2020 году из-за ситуации вокруг золотых медалей бобслеиста Александра Зубкова.