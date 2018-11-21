России предлагают подлостью купить участие в Олимпиаде-2020

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7 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 19:32  |  vz.ru
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Почему Россия обогнала США в гонке ледоколов

«Вайгач» может пробить канал в 34 метра. Возможности новых ледоколов куда серьезнееФото: Руслан Шамуков/ТАСС
«Мы лишились главного морского пути между Азией и Европой», – бьют тревогу американские конгрессмены. За океаном с тревогой подсчитывают количество российских ледоколов. Новые атомоходы, первый из которых выйдет в Арктику через два года, превратят Севморпуть в круглогодично свободные воды. Впрочем, почивать на лаврах России не стоит – новейшие атомоходы строят не только у нас. Подробности...
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Сможет ли новый мэр Махачкалы удержаться от воровства

Салман Дадаев хоть и дагестанец, но наверняка будет восприниматься варягом из МосквыФото: basman.mos.ru/
Новым мэром Махачкалы, судя по всему, станет московский чиновник – однако с дагестанскими корнями. Четверо его предшественников на этом посту оказались в тюрьме. Какие проблемы встанут перед новым главой самого быстрорастущего города России – и удастся ли ему самому не оказаться за решеткой? Подробности...
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Случай «мальчика с ножом» стоит учесть всем школам России

Трагедии в школе в Жулебино, к счастью, удалось избежатьФото: Максим Григорьев/ТАСС
В московском районе Жулебино ученик принес в школу нож. К счастью, никто не пострадал, поэтому нет сомнений, что этот инцидент, в отличие от трагедий с жертвами, быстро забудется. Однако в незначительности этого события содержатся основания для весьма серьезных выводов, касающихся каждой школы в стране. Подробности...
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Торговая война привела США и Китай на край финансовой пропасти

Торговые отношения Китая и США сказываются на экономике всей планетыФото: Miguel Candela/ZUMA/Global Look Press
«Китай и США заглянули в пропасть» и решили не рисковать. Такими словами аналитики оценивают результат переговоров Трампа и Си Цзиньпина по поводу торговых противоречий между двумя странами. Почему Китай в итоге пошел на уступки и по какой причине, как говорят эксперты, равновесие в мировой экономике «может рухнуть в любой момент»? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Иногда и у меня срывает крышу

Виталий Лейбин, главный редактор журнала "Русский репортер"
Зло – не сама правда о событиях, и даже не ее моральная оценка. Злом является тезис о том, что все, кто с тобой не согласен – уже по другую сторону моральной границы. Не люди, орки, и к ним законы человеческие неприменимы. Подробности...

Карлос Шакал – человек, которого до сих пор боится западный мир

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Для одних он международный террорист, преступник, агент КГБ, образ которого был создан СМИ и Голливудом; для других – борец за свободу, создатель вооруженного подполья в Европе и последний солдат холодной войны. Подробности...
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После охоты на порно идет охота на инакомыслие

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Куда делась та самая знаменитая «свобода обмена информацией» которой, как тараном, раскачивали советскую идеологию? А не стало СССР – так можно сворачивать тезис, он был сугубо пропагандистским и его время ушло. Подробности...
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        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

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          России предлагают подлостью купить участие в Олимпиаде-2020

          Команда Зубкова не желает расставаться с завоеванными на Олимпиаде медалями   7 декабря 2018, 17:45
          Фото: Виталий Белоусов/РИА «Новости»
          Текст: Антон Крылов

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          Российский суд вновь отказался подчиняться международной инстанции. На этот раз речь идет ни много ни мало об олимпийской медали, завоеванной в Сочи бобслеистом Александром Зубковым. Однако на самом деле на кону гораздо большее – участие всей олимпийской команды России в Олимпиаде-2020 в Токио.

          Олимпийский комитет России официально уведомил, что подал апелляцию на решение Мосгорсуда, разрешившего главе Федерации бобслея России Александру Зубкову не возвращать золотые медали Олимпиады в Сочи. А вернуть эти медали потребовал Спортивный арбитражный суд (CAS).

          Напомним, что по итогам масштабного разбирательства против российских спортсменов после побега Георгия Родченкова в США Зубкова обвинили в использовании допинга в Сочи, пожизненно дисквалифицировали и потребовали вернуть медали в МОК. Пожизненная дисквалификация позже была снята, но требование вернуть медали осталось.

          Зубков обратился в российский суд, и 21 ноября судья Мосгорсуда Ильнар Басыров принял решение «исковые требования об отказе в признании и исполнении Российской Федерацией решения CAS по делу «Александр Зубков против Международного олимпийского комитета» удовлетворить».

          В заявлении ОКР самая главная фраза: «если будет установлено, что положения Олимпийской хартии МОК не исполняются на территории Российской Федерации, это может повлечь за собой самые жесткие санкции, вплоть до полного отстранения российских спортсменов от участия в Олимпийских играх в составе Олимпийской команды России и под флагом Российской Федерации уже в 2020 г. в Токио». То есть, по сути, утверждается, что решение Мосгорсуда ставит под вопрос участие России в ближайшей Олимпиаде.

          Зубков, в свою очередь, возмущается действиями ОКР: «К сожалению, олимпийский комитет почему-то не отстаивает своих спортсменов, а пытается их засудить». Он готов продолжать борьбу за свои медали в Верховном и Конституционном судах. 

          Действительно, «дело Зубкова» – это яркий пример того, как спортивный суд не соблюдает правила, которые должен соблюдать обычный суд: презумпцию невиновности и истолкование любых сомнений в пользу обвиняемого.

          В решении Мосгорсуда говорится, что решение CAS основано на домыслах, поскольку «ни один из свидетелей, включая доктора Родченкова (того самого – прим. ВЗГЛЯД), не указал прямо на факт подмены пробы, не было доказательств подмены». Адвокат Зубкова отметил, что поскольку спортсмен является пилотом болида, то ему не нужно никаких серьезных физических затрат для победы.

          РИА «Новости», впрочем, добавляет, что Зубков в суде борется не только за свое честное имя, но и за право получать пожизненную президентскую стипендию, которую ему перестали выплачивать из-за лишения звания олимпийского чемпиона и медалей.

          Поскольку спортсмен настроен серьезно, вполне возможно, что разбирательство дойдет и до Верховного, и до Конституционного суда. И это очень волнует околоспортивную общественность. Разумеется, не из-за пожизненной стипендии Зубкова, а из-за того, что создается прецедент: российский суд отменяет решение международного.

          «Если завтра в российские суды пойдут десятки других наших спортсменов, лишенных наград в ходе допинговых разборок, это породит не только юридический хаос, но и сильно усложнит наши отношения с МОК, которые удалось наладить с таким трудом», – пишет «Спорт-Экспресс».

          Однако это же издание публикует комментарий юриста Артема Пацева, который полагает, что ничего страшного в решении Мосгорсуда нет и прецедента не возникнет: «предметом судебного рассмотрения является конкретный случай признания конкретного решения иностранного третейского суда на территории России. Никаких выводов общего характера Мосгорсуд не делал». По словам Пацева, «фундаментальные принципы олимпизма не нарушены... Разрешение споров в судебном порядке, в открытом и гласном процессе – это наиболее цивилизованный из существующих способов разрешения разногласий. Поэтому мне не очень понятно, почему это вызывает какую-то аллергию у российских чиновников».

          «Аллергия чиновников» на самом деле вполне понятна. Если Россию из-за Зубкова не допустят к Олимпиаде в Токио, это будет уже третья Олимпиада (не считая Паралимпиад), до которой наши спортсмены либо доезжают в крайне усеченном составе, либо вообще без флага страны. Разумеется, российские спортивные чиновники будут пытаться этого избежать всеми силами.

          Поэтому перед Верховным, а затем Конституционным судом будет стоять серьезная дилемма: с одной стороны, решение CAS действительно несправедливо и противоречит принципам презумпции невиновности и толкования сомнений в пользу обвиняемого. А с другой, МОК может упереться всерьез, и если Зубков не отдаст медали, то российская команда в Токио не поедет.

          Выбор сложный со всех точек зрения – не только юридической и спортивной, но и политической, и морально-этической.

          Можно представить ситуацию так, что Зубков держит всех остальных российских олимпийцев в заложниках своей принципиальности, а ОКР, подавая апелляцию, борется за ни в чем не виноватых спортсменов, которых иначе не пустят на Олимпиаду. А можно задаться вопросом:

          нужна ли нам такая Олимпиада, участие в которой куплено подлостью по отношению к огульно лишенному медалей без каких-либо доказательств спортсмену?

          Но самый неприятный вариант развития событий – это если Зубков медали все-таки вернет (по решению суда, или по доброй воле, или в результате давления ОКР), а Россию на Олимпиаду в Токио все равно не пустят. Родченков что-нибудь новое вспомнит, или очередные украинские моряки куда-нибудь не туда поплывут, или какой-то другой повод придумают, с этим у международных спортивных чиновников просто.

          И тогда останется только вспоминать напрасно приписываемую Черчиллю мудрую фразу о том, что выбирающий между войной и бесчестьем получает и войну, и бесчестье.


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