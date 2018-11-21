ОКР не исключил отстранения России от Олимпиады-2020

Олимпийский комитет России подал апелляцию против решения Мосгорсуда, который разрешил бобслеисту Александру Зубкову не возвращать медали по требованию Международного олимпийского комитета.

ОКР заявил, что у Мосгорсуда нет «юрисдикции пересматривать решения, вынесенные международным третейским судом», сообщается на сайте российского комитета.

Кроме того, решение Мосгорсуда о том, что Зубков может не исполнять решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о лишении золотых медалей Олимпийских игр в Сочи, создает предпосылки для непризнания решений CAS в отношении оправданных спортивным арбитражем российских спортсменов.

ОКР считает, что решение Мосгорсуда может дать повод сомневаться в том, что в России борются с допингом в спорте.

Также ОКР опасается, что Россию могут обвинить в нарушении Олимпийской хартии МОК, что грозит стране «самыми жесткими санкциями, вплоть до полного отстранения российских спортсменов от участия» в Олимпиаде-2020 в составе сборной и под флагом России.