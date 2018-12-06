МОК потребовал у российского бобслеиста вернуть золото Сочи

Международный олимпийский комитет отправил официальную просьбу к главе Федерации бобслея России Александру Зубкову о возврате двух золотых медалей с Игр в Сочи.

«Для МОК имеет значение решение Спортивного арбитражного суда, которое не было обжаловано. По этой причине МОК уже обратился с просьбой о возвращении медалей», – приводит ТАСС слова пресс-службы комитета.

Ранее сообщалось, что МОК собирается потребовать возврата медалей у спортсмена. При этом в среду Мосгорсуд разрешил Зубкову не возвращать медали.