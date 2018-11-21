Мосгорсуд разрешил оставить Александру Зубкову золотые медали сочинской олимпиады

Мосгорсуд разрешил не исполнять постановление Спортивного арбитражного суда (CAS), по которому главу Федерации бобслея России Александра Зубкова должны лишить золотых медалей Олимпийских игр в Сочи.

«Исковые требования об отказе в признании и исполнении Российской Федерацией решения CAS по делу «Александр Зубков против Международного олимпийского комитета» удовлетворить», – сказал судья Ильнар Басыров, передает РИА «Новости».

Ранее комиссия Международного олимпийского комитета признала, что Зубков виновен в нарушении антидопинговых правил и отменила результаты с Олимпиады-2014, где спортсмен заслужил две золотых медали.

Также Зубков был пожизненно отстранен от участия в Олимпийских играх, после чего CAS сменил пожизненное отстранение на недопуск к Играм в Пхенчхане.