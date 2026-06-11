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Активы фигурантов дела «Русагро» на сотни миллиардов передали государству
Имущество фигурантов дела «Русагро» на 550 млрд рублей передали государству
Следственные органы арестовали собственность обвиняемых по уголовному делу «Русагро» на сумму свыше 550 млрд рублей, направив изъятые средства в государственную казну.
Масштабные обеспечительные меры затронули фигурантов уголовного разбирательства вокруг крупной агропромышленной компании, передает ТАСС. Иск Генеральной прокуратуры позволил обратить изъятые финансовые средства и активы в доход Российской Федерации.
В пресс-центре МВД раскрыли подробности совместной операции силовых ведомств. «В результате организованной следователями и сотрудниками ФСБ России работы по защите имущественных прав и законных интересов потерпевших на имущество обвиняемых на сумму более 550 млрд рублей был наложен арест», – подчеркнули в министерстве.
Собеседник агентства в правоохранительных структурах подтвердил, что беспрецедентные меры касаются именно лиц, проходящих по делу «Русагро». Все конфискованные средства призваны компенсировать нанесенный потерпевшим ущерб.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая Хамовнический суд Москвы заблокировал почти 470 млн ценных бумаг основателя «Русагро» Вадима Мошковича.
Генеральная прокуратура потребовала обратить в доход государства более 10,5 млрд рублей со счетов бизнесмена.
Вскоре суд передал эти средства и акции холдинга в собственность Российской Федерации.