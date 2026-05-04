Суд арестовал почти 470 млн акций основателя «Русагро» Мошковича
Хамовнический суд Москвы заблокировал порядка 470 млн ценных бумаг «Русагро» в рамках процесса об изъятии активов у находящегося под следствием бизнесмена Вадима Мошковича.
«Наложить обеспечительные меры на 469 702 161 штук обыкновенных акций ПАО «Группа «Русагро», зарегистрированных за Мошковичем Вадимом Николаевичем», – говорится в постановлении, передает РИА «Новости».
Ответчиками по делу также выступают бывший гендиректор компании Максим Басов, родственники предпринимателя и несколько коммерческих организаций. Предварительная беседа по иску прошла в закрытом режиме.
Ранее Генпрокуратура подала иск об изъятии активов основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича. До этого МВД завершило расследование уголовного дела в отношении бизнесмена. Сам предприниматель отказывался признать вину в мошенничестве и даче взятки.