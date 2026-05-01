Генпрокуратура потребовала изъять имущество основателя «Русагро» Мошковича

Tекст: Алексей Дегтярёв

Антикоррупционный иск подан с целью обращения в доход государства движимого и недвижимого имущества основателя холдинга «Русагро» Вадима Мошковича, бывшего гендиректора Максима Басова, еще четырех физических лиц и двух коммерческих организаций, передает РИА «Новости».

В судебных материалах отмечается: «Предварительная беседа по делу назначена на 4 мая в 10.00 мск».

Ответчиками по делу, поданному на основании закона о контроле за соответствием расходов государственным служащим, выступают несколько граждан и компании «Финансовый ресурс» и «Профит». Ранее Мошкович и Басов были обвинены в мошенничестве в особо крупном размере. Поводом для возбуждения дела стало заявление бенефициара холдинга «Солнечные продукты» Владислава Бурова.

По версии следствия, представители «Русагро» заключили договор на покупку 85% акций «Солнечных продуктов» и договор переуступки прав требования, однако обязательства не выполнили, незаконно завладев активами.

В мае 2025 года Мошковичу также предъявили обвинение в даче взятки бывшему вице-губернатору Тамбовской области Сергею Иванову в виде ружья. Защита бизнесмена опровергла эти данные, а оба дела были объединены в одно производство.

В январе Мошкович и Басов не признали свою вину по уголовному делу о мошенничестве.