Рассмотрение заявок российских легкоатлетов на нейтральный статус остановлено

В настоящее время приостановлено рассмотрение заявок российских легкоатлетов на допуск к соревнованиям под нейтральным флагом, сообщил глава рабочей группы Совета Всемирной легкоатлетической ассоциации Руне Андерсен.

По его словам, рабочей группе и антидопинговому комитету поручено пересмотреть процедуру, которая действует с 2016 года. Будут сформулированы предложения, касающиеся того, продолжать ли «использовать подобный подход» и «в какой форме».

«Рассмотрение любой заявки на нейтральный статус в настоящее время приостановлено», – приводит слова Андерсена РИА «Новости».

Член президиума Всероссийской федерации легкой атлетики Михаил Бутов, комментируя возможное полное исключение ВФЛА из международной федерации, заявил, что еще в 2016 году «предлагал сделать такое обнуление», которое было бы «более безболезненным».

Бутов признал, что «с точки зрения спортсменов, это катастрофа». По его словам, в 2016 году приоритетом было добиться выступления спортсменов на Олимпиаде.

«И сейчас это тоже приоритетный вопрос», – сказал он.

По словам Бутова, ситуация «ничего хорошего не сулит».

«Те люди, которым доверили процесс перезагрузки, они теперь подозреваются в обмане, ну а чего нам теперь ждать?» – заявил он.

Напомним, Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила процесс восстановления членства ВФЛА. ВФЛА пригрозили полным исключением из международной ассоциации.