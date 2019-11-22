ВФЛА пригрозили полным исключением из международной ассоциации

Всероссийской федерации легкой атлетики грозит полное исключение из Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ), заявил глава рабочей группы организации Руне Андерсен.

«Совет World Athletics наделил рабочую группу мандатом сформировать рекомендацию относительно санкций, которые совет должен принять в отношении ВФЛА за нарушение антидопинговых правил, и относительно того, должен ли будет конгресс рассмотреть вопрос исключения ВФЛА из World Athletics», – сказал Андерсен, передает ТАСС.

Напомним, ИААФ приостановила процесс восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.