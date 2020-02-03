Президиум ВФЛА сложил с себя полномочия

Руководство Всероссийской федерации легкой атлетики сложило с себя полномочия, сообщает пресс-служба ВФЛА.

Президиум ВФЛА передал полномочия рабочей группе Олимпийского комитета России, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Матч ТВ».

Президиум ВФЛА провел внеочередное заседание. Учитывая, что «деятельность ВФЛА не привела к восстановлению федерации в World Athletics», членами президиума было принято решение сложить полномочия и подать в отставку. Решение принято «в интересах чистых российских спортсменов» и для «сохранения целостности легкой атлетики», говорится в сообщении.

Рабочую группу возглавляет президент ОКР Станислав Поздняков. Группа намерена работать с World Athletics, независимым легкоатлетическим дисциплинарным органом Athletics Integrity Unit (AIU) и другими международными организациями, передает ТАСС.

Министр спорта России Олег Матыцин назвал решение президиума ВФЛА верным.

«Это осознание того, что легкая атлетика находится в сложной ситуации», – сказал он, подчеркнув, что «кризис в российской легкой атлетике длится уже пять лет».

По словам министра, «всем очевидно», что кризис «затянулся».

Он заявил о необходимости «оперативно нормализовать взаимодействие с World Athletics для восстановления членства». Требуется «принять необходимые дополнительные меры, направленные на борьбу с допингом» и «сохранить нашим спортсменам возможность выступать на международных соревнованиях».

ОКР и Минспорт 30 января рекомендовали руководству ВФЛА рассмотреть вопрос сложения полномочий. 31 января Минспорт приостановил государственную аккредитацию ВФЛА.

21 ноября AIU выдвинул семерым участникам дела прыгуна в высоту Данила Лысенко обвинения в нарушении антидопинговых правил, они были отстранены. Среди попавших под санкции в том числе был на тот момент глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин, который позже подал в отставку.

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