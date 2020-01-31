Минспорт приостановил государственную аккредитацию ВФЛА

Министерство спорта приостановило государственную аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) до 1 марта, сообщили в федерации.

«Решением комиссии о государственной аккредитации общероссийских спортивных федераций Министерства спорта РФ государственная аккредитация ВФЛА была приостановлена до 1 марта 2020 года», – передает ТАСС сообщение ВФЛА.

21 ноября AIU выдвинул семерым участникам дела прыгуна в высоту Данила Лысенко обвинения в нарушении антидопинговых правил, они были отстранены. Среди попавших под санкции в том числе был на тот момент глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин, который позже подал в отставку. AIU дал ВФЛА время до 12 декабря для ответа на обвинения.

13 декабря сообщалось, что ВФЛА направила ответ.

Если обвинения в адрес ВФЛА по делу Лысенко подтвердятся, то Совет независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) выступит за полное исключение ВФЛА из Всемирной легкоатлетической ассоциации.

Напомним, в среду трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене обвинила экс-министра спорта России Павла Колобкова и президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова в том, что Всероссийской федерации легкой атлетики грозит полное исключение из Всемирной легкоатлетической ассоциации.