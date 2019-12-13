ВФЛА отправила AIU ответ на обвинения в нарушении антидопинговых правил

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) в четверг направила ответ на обвинения независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit).

«Касательно обвинений в возможном нарушении антидопинговых правил World Athletics, выдвинутых Athletics Integrity Unit Всероссийской федерации легкой атлетики 21 ноября, ВФЛА сообщает, что вчера, в установленный срок до 12 декабря, направила ответ в адрес AIU», – говорится в сообщении ВФЛА.

AIU 21 ноября выдвинул семерым участникам дела прыгуна в высоту Данила Лысенко обвинения в нарушении антидопинговых правил и отстранил их от деятельности. Среди попавших под санкции оказался возглавлявший на тот момент ВФЛА Дмитрий Шляхтин, который впоследствии подал в отставку. AIU дал ВФЛА время до 12 декабря для ответа на обвинения в несоблюдении своих обязательств в качестве члена Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics).

Совет World Athletics 22 ноября рекомендовал приостановить выдачу допуска российским спортсменам к соревнованиям в нейтральном статусе и пересмотреть саму процедуру присвоения статуса нейтральных атлетов. Также совет World Athletics приостановил процесс восстановления членства ВФЛА, который длится с 2015 года.

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