Всероссийской федерации легкой атлетики грозит полное исключение из всемирной ассоциации

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НОВОСТЬ ЧАСА:Путин помиловал израильтянку Иссахар
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Русская водка возвращается к своему истинному хозяину
Путин готовит Россию к смене президента
Лучшему российскому истребителю пришлось бороться за выживание
Кто создал миф об «Украине-Руси»
Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска
Мы не хотим, чтобы нам хамили за наши деньги
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Если сейчас чувашский губер слетит со своего места – это будет первый случай, когда гражданское, в полном смысле этого слова, общество сказало: «хватит». Подробности...
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На самом деле Чехов ненавидел интеллигенцию
Владимир Можегов, публицист
Русская литература в своем нравственном горении, быть может, единственная христианская литература нового времени, кончается с Чеховым и декадентами, как интеллигенция кончается с Лениным. Подробности...
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Это не либерализм, а просто какая-то социопатия
Сергей Худиев, публицист, богослов
Ну да, гадость какая-то, неприятно, но мы же должны быть за свободу, разве не так? Нет, конечно, не так. Здесь речь не о свободе. А о разрушении тех основ человеческого общежития, которые только и делают свободу возможной. Подробности...
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НАСА презентовало первый в истории МКС модуль для космического туризма
НАСА обнародовало планы по доставке на МКС первого в истории коммерческого модуля, предназначенного, в первую очередь, для космических туристов. Американское агентство также считает, что этот модуль поможет подготовке будущих миссий на Луну и МарсПодробности...
Подаренное Эрдоганом зеркало привело Меркель в восторг
На церемонии открытия немецкого университета в Стамбуле Реджеп Тайип Эрдоган подарил Ангеле Меркель изящное инкрустированное зеркало. Подобные зеркала в дорогой оправе использовались во дворцах султанов и символизируют силу и богатство. Подарок вызвал у канцлера бурные эмоцииПодробности...
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Путин открыл в Израиле памятник героям блокадного Ленинграда
Лидеры России и Израиля Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху открыли в Иерусалиме монумент «Свеча памяти», посвященный защитникам и жителям блокадного Ленинграда. Памятник, который представляет собой 9-метровую стелу, стал одним из крупнейших мемориалов в еврейском государствеПодробности...
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