Российским легкоатлетам продлили запрет выступать под нейтральным флагом

Российским легкоатлетам продлили запрет на участие в международных соревнованиях, соответствующее решение принял совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics).

Российские спортсмены не смогут участвовать в международных соревнованиях под нейтральным статусам, пока Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не выплатит штраф и не выполнит условия по восстановлению членства в организации, передает РИА «Новости» со ссылкой на решение World Athletics.

При этом даже если ВФЛА выполнит эти условия, то не более 10 российских спортсменов смогут получить разрешение выступать под нейтральным флагом. Этот вопрос и вопрос участия в Олимпийских играх в Токио россиян будет пересмотрен не ранее декабря 2020 года.

Отмечается, что ВФЛА необходимо будет выплатить штраф до 15 августа, а комиссия по восстановлению российской организации в правах должна до 31 августа представить план, упомянутый в решении Совета World Athletics от 12 марта.

Глава Минспорта Олег Матыцин заявил, что штраф будет выплачен в срок, заявил глава рабочей группы World Atheltics Руне Андерсен

«ВФЛА не заплатила штраф в размере 6,31 млн долларов до 1 июля. Сегодня утром Олег Матыцин дал безусловное обязательство, что указанная сумма будет выплачена до 15 августа», – сказал Андерсен.

World Athletics оштрафовала ВФЛА на 10 млн долларов из-за допингового скандала. Из них 5 млн являются условным штрафом. ВФЛА просила отложить выплату в связи с ситуацией с коронавирусом, но World Athletics не дала ВФЛА отсрочки.

Минспорт счел нарушением приостановку нейтрального статуса российских легкоатлетов.

Напомним, ранее Матыцин заявил, что существует вероятность, что Всероссийскую федерацию легкой атлетики исключат из World Athletics.