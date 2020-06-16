World Athletics не дала ВФЛА отсрочки для выплаты штрафа в 5 млн долларов

Взгляд
16 июня, вторник  |  Последнее обновление — 03:11  |  vz.ru
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В России появился новый экспортный товар

Сахарная отрасль России нашла выход из кризисаФото: Александр Рюмин/ТАСС
Рекордный экспорт российского сахара может стать спасением для всей отрасли. Производители этого продукта совершили настоящий прорыв: Россия превратилась из импортера в экспортера сахара. Однако пять лет назад отрасль столкнулась с кризисом перепроизводства. Рекордный экспорт дает надежду на выход из него, если России удастся удержать и расширить зарубежные рынки. Подробности...
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Лукашенко потребует выкуп за захваченную «дочку» Газпрома

Лукашенко не побоялся крепко поссориться с ГазпромомФото: Петр Сивков/ТАСС
Александр Лукашенко не на шутку развернул борьбу с «заговором банкиров», в которых белорусский лидер увидел угрозу своему правлению. Сотрудники Белгазпромбанка, дочерней структуры Газпрома, уже дают показания против бывшего шефа – Виктора Бабарико, который неожиданно оказался главным конкурентом Батьки на грядущих выборах. Однако у атаки на банк, помимо Бабарико, есть еще одна цель. Подробности...
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Россия благодарит добровольцев борьбы с пандемией

Волонтеры стали первыми зрителями на концерте после пандемииФото: Евгений Одиноков/РИА «Новости»
В День России в Москве на Красной площади чествовали волонтеров за помощь в борьбе с коронавирусом. Учрежденную президентом памятную медаль получили участники акции «Мы вместе!». В период пандемии волонтеры помогали врачам в «красных» зонах больниц и доставляли нуждающимся лекарства и продукты. Что их побудило добровольно рисковать здоровьем и тратить личное время на помощь другим, удостоенные медалей волонтеры рассказали газете ВЗГЛЯД. Подробности...
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Что мешает обмену Виктора Бута на Пола Уилана

Приговор Уилану привел посла США в Москве в ярость Фото: Damir Sagolj,Maxim Shemetov/Reuters
Мосгорсуд в понедельник приговорил гражданина США Пола Уилана к 16 годам колонии строго режима за шпионаж. Такое решение вызвало ярость со стороны американского посла в Москве. Впрочем, эксперты уверены: приговор Уилану позволит начать переговоры об обмене американца на содержащихся в тюрьмах США россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко. Но для удачного исхода такой сделки должны быть соблюдены определенные условия. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Одинокой женщине иногда лучше выбрать кошку вместо мужчины

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
«Хоть плохонький мужичок, да свой» больше не актуально. Если свой – то только любимый и не мучающий. А если нет – то и не надо. И лучше сорок кошек. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Причина американских погромов – в сексе

Герман Садулаев, писатель, публицист
Черные протестуют против того, что белое общество, хотя и считает их вполне приемлемыми и даже «прикольными», отказывается считать их подходящими женами и мужьями. Из этой брачной сегрегации вытекает вся прочая – социальная, экономическая и политическая. Подробности...
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Ненавидеть и обвинять Ефремова – абсолютно безопасно

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Вместо изменения ситуации мы получили фестиваль ненависти к конкретной личности и очередного квазиполитического разделения, которые не имеют отношения к преступлению и наказанию. Подробности...
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              World Athletics не дала ВФЛА отсрочки для выплаты штрафа в 5 млн долларов

              16 июня 2020, 01:56

              Текст: Антон Антонов

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              Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) отклонила просьбу Всероссийской федерации легкой атлетики об отсрочке выплаты штрафа в 5 млн долларов, сообщила пресс-секретарь World Athletics Николь Джеффри.

              Она заявила, что не будет «никаких изменений в санкциях». Джеффри сообщила, что 1 июля – «крайний срок платежа».

              ВФЛА просила отложить выплату в связи с ситуацией с коронавирусом, передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.

              Напомним, World Athletics оштрафовала ВФЛА на 10 млн долларов из-за допингового скандала. Из них 5 млн являются условным штрафом.

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