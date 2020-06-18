Минспорт счел нарушением приостановку нейтрального статуса российских легкоатлетов

Приостановка выдачи российским легкоатлетам нейтрального статуса является нарушением принципа недопустимости двойного наказания за одно и то же нарушение, считает Минспорт.

«Минспорт России уверен, что приостановление процедуры по предоставлению российским спортсменам нейтрального статуса нарушает общепризнанный правовой принцип недопустимости двойного наказания за одно и то же нарушение, а также представляет собой неправомерное применение коллективной ответственности, что противоречит духу и принципам международного права в области прав человека», – заявили в Минспорте, передает ТАСС.

Ранее World Athletics оштрафовала Всероссийскую федерацию легкой атлетики на 10 млн долларов из-за допинговых нарушений. Так, ВФЛА грозило полное исключение из всемирной ассоциации.

Позже Минспорт пригласил World Athletics войти в состав группы по восстановлению ВФЛА. После чего была сформирована комиссия по восстановлению членства ВФЛА в World Athletics, куда вошли представители Минспорта России, Олимпийского комитета России, Российского антидопингового агентства «РУСАДА», комиссии спортсменов ВФЛА.