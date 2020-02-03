Минспорт пригласил World Athletics войти в состав группы по восстановлению ВФЛА

Министерство спорта России пригласило представителей Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) войти в расширенный состав рабочей группы по восстановлению членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщили в ведомстве.

«Министерство спорта Российской Федерации официально проинформировало World Athletics о своем решении приостановить государственную аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) до 1 марта 2020 года», – передает РИА «Новости» сообщение Минспорта.

«В сообщении также говорится о дальнейших шагах, которые призваны разрешить кризис, существующий в отношениях между World Athletics и ВФЛА. В их числе – приглашение представителей Международной федерации присоединиться к расширенному составу рабочей группы по восстановлению членства ВФЛА в World Athletics», – добавили в ведомстве.

Напомним, в пятницу Министерство спорта приостановило государственную аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) до 1 марта.

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