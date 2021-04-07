МОК ответил на угрозу США бойкотировать ОИ-2022

Международный олимпийский комитет (МОК) поддерживает права человека, закрепленные в основополагающих принципах Олимпийской хартии, однако не имеет ни полномочий, ни возможности изменять законы или политическую систему суверенной страны, заявили в пресс-службе МОК в ответ на призыв США бойкотировать Олимпийские игры 2022 года в Китае.

Ранее представитель американского госдепа Нед Прайс заявил, что США готовы обсуждать с союзниками идею бойкота зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году. США обвиняют Китай в расовой дискриминации в отношении этнических уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Власти Китая отвергают все обвинения, призывая не вмешиваться в исключительно внутренние дела страны.

«Во все времена МОК признает и поддерживает права человека, закрепленные как в основополагающих принципах Олимпийской хартии, так и в его этическом кодексе. Мы несем ответственность за соблюдение Олимпийской хартии в отношении Олимпийских игр и очень серьезно относимся к этой ответственности. В то же время МОК не имеет ни полномочий, ни возможности изменять законы или политическую систему суверенной страны. Это должно по праву оставаться законной ролью правительств и соответствующих межправительственных организаций», – передает РИА «Новости» сообщение МОК.

«Олимпийские игры – событие, которое объединяет всю планету с помощью мирного состязания. Они являются самым мощным символом единства во всем нашем разнообразии. В нашем хрупком мире сила спорта, несмотря на все существующие различия, дает всем нам надежду на лучшее будущее», – добавили в комитете.

МОК в очередной раз напомнил, что обязан оставаться политически нейтральной организацией. «Учитывая разнообразие участников Олимпийских игр, МОК должен оставаться нейтральным по всем глобальным политическим вопросам, – отметили в пресс-службе. – Присуждение права проведения Олимпийских игр какому-либо национальному олимпийскому комитету не означает, что МОК согласен с политической структурой, социальными обстоятельствами или стандартами прав человека в этой стране».

«Олимпийскими играми управляет МОК, а не правительства, – также говорится в письме комитета. – МОК направляет национальным олимпийским комитетам приглашения к участию: приглашения исходят не от правительства страны-организатора. Глава государства принимающей страны, согласно сценарию МОК, может произнести только одно предложение – официально открыть Игры. Никакому другому политику не разрешается играть какую-либо роль, даже во время церемонии награждения».

«Роль Олимпийских игр и МОК совсем недавно была признана в резолюции ООН. В резолюции признается Олимпийская хартия и принцип отсутствия дискриминации. Она «поддерживает независимость и автономию спорта, а также миссию МОК по руководству олимпийским движением и Международного паралимпийского комитета (IPC) по руководству Паралимпийским движением». Мы твердо верим, что Олимпийские игры могут служить платформой для сотрудничества и конструктивного взаимодействия», – резюмировали в МОК.

Ранее Китай обещал завершить в срок подготовку к Олимпиаде-2022 в Пекине.

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