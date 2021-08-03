Женщины-тяжелоатлетки победили трансгендера

Взгляд
3 августа, вторник  |  Последнее обновление — 16:41  |  vz.ru
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Украина провоцирует Россию применить энергетическое оружие

Украина заранее похоронила свою трубу РИА Новости
Украина обвинила Газпром в том, что он якобы намерен разобрать после 2024 года идущие на Украину трубы, чтобы полностью исключить транзит газа через эту страну. Это обвинение не имеет под собой никаких оснований. Более того – России даже выгодно будет прокачивать часть объема через Украину, если та установит разумные тарифы на транзит. Но какой цели добивается Киев, распространяя фейки о демонтаже труб? Подробности...
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Киев продолжает войну с героическим прошлым

Во Львове уничтожение каждого советского памятника записывают как победу над Россией Стрингер/РИА «Новости»
Министерство иностранных дел России встало на защиту копии ордена Отечественной войны на мемориале «Марсово поле» во Львове. Соответствующая нота направлена украинскому МИДу. В ней говорится, что намерения львовских властей уничтожить памятник нарушают международные обязательства Украины по сохранению воинских мемориалов. На прошлой неделе в городе завершился снос Монумента боевой славы. Поможет ли заступничество России спасти памятник? Подробности...
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Спортсменов-невозвращенцев стало больше, чем при СССР

Побег Олега Протопопова и Людмилы Белоусовой стал самым громким в истории советского спорта Лев Носов/РИА Новости
Евросоюз поддержал решение Польши предоставить политическое убежище белорусской спортсменке Кристине Тимановской. При этом муж легкоатлетки заявляет, что в семье никогда не имели связей с оппозицией и не поддерживали ее. Сейчас интерес к этому скандалу огромен, но на самом деле в нем нет ничего уникального – в современном спорте невозвращенцев даже больше, чем во времена СССР. Подробности...
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Нападение на танкер вскрывает тайную политическую игру

Танкер Mercer Street подвергся одиночному удару с воздуха JOHAN VICTOR/REUTERS
Западные страны вновь грозят Ирану серьезными последствиями – возможно, вплоть до ракетных ударов. Виной всему загадочное нападение на танкер, произошедшее у побережья Омана. Почему доказательства вины Тегерана сомнительны, а весь этот сюжет порождает массу конспирологических версий, парадоксально сближающих интересы Израиля и Ирана? Подробности...
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Дальневосточные порты России отрезало наводнением

Из-за разрушения моста движение по участку Транссиба остановилось в обоих направлениях Андрей Гурулев/вице-премьер
правительства Забайкалья/Telegram
На Транссибирской магистрали обрушился железнодорожный мост, из-за чего грузоперевозки на важнейшем – китайском – направлении оказались остановлены. Страдают и российские пассажиры, и грузоотправители. При этом специалисты говорят, что аварии можно было избежать. Не заставит ли ЧП на Транссибе искать Китай обходные пути для грузов и как избежать подобных происшествий? Подробности...
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Женщины-тяжелоатлетки победили трансгендера

Юрий Васильев
Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
Вчера могло отмениться то, за что женщины бились больше века. От суфража до нынешнего феминизма, со всеми остановками. Подробности...

Рвение в Европу – это комплекс неполноценности

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы хорошо помним это настроение у нас в России в 90-е годы, то невротическое западничество, которое иностранцы с брезгливым удивлением отмечали, как «ненависть к собственной культуре». Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий

Добро пожаловать в эпоху фракционной внешней политики

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Глобальное начальство оказалось не монолитной сущностью, а сообществом акционеров. Оно не может навести порядок в своем головном вашингтонском офисе. Это попросту не входит в его планы. Подробности...
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Тимановская и другие невозвращенцы

Обсуждение: 7 комментариев

Елизавета II против Греты Тунберг

Украина шантажирует весь мир

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Курортную зону Турции охватили лесные пожары

Турецкие власти сумели локализовать часть пожаров, охвативших леса на юге страны, а также задержали предполагаемых виновников бедствия. Власти подозревают поджог, поскольку пожары вспыхнули одновременно в разных курортных районах. Отдыхающие в Турции наши туристы не пострадали
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Российские фехтовальщицы завоевали золото и серебро на Олимпиаде в Токио

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Президент принял парад в честь 325-летия флота России

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    Юрий Васильев

    Женщины-тяжелоатлетки победили трансгендера

    Юрий Васильев
    специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
    		3 августа 2021, 16:17

    Вообще, если у кого-то есть претензия к 8 марта как международному дню борьбы женщин за свои права, то пожалуйста – вот же, 2 августа. В этот день человек по фамилии Хаббард – переставший быть мужчиной специально для того, чтобы обыгрывать женщин в штангу – вышел на Олимпийские игры. Проиграл абсолютно всем заявленным на состязание соперницам-тяжелоатлеткам.

    И – попутно – абсолютно всем женщинам как таковым. Тем, к кому человек по фамилии Хаббард пришел забрать то, на что претендовать не имеет права.

    Если коротко – вчера могло отмениться то, за что женщины бились больше века. От суфража до нынешнего феминизма, со всеми остановками. Результатом успеха бывшего Гэвина, ныне Лорен Хаббард стала бы отмена равноправия, основанного на объективной реальности – а не на каждом отдельно взятом самоощущении в тот или иной момент, пусть даже протяженный.

    Ведь можно называть Гэвина Хаббарда Лорел. Или там – по классику – «Верочкой, а с завтрашнего дня – жар-птицей». Почему нет, не великая сложность; как захочет, так и называть. Человек переживал, старался, искал себя, что-то делал с собой. Так пусть же будет здоровым и счастливым. Или здоровой и счастливой, не суть; равноправие же.

    Любое частное решение, в том числе перемена пола – личное дело каждого. До тех пор, однако, пока связанные с этим решением желания и претензии не пересекаются с неотъемлемыми правами урожденных Верочек и даже жар-птиц. Право на состязания друг с другом, а не с решением отдельно взятого мужчины стать кем-то еще – безусловно, стоит в этом же ряду.

    Фото: Joel Marklund/Global Look Press

    И, как окончательно выяснилось вчера, это право оказалось ничуть не менее важным, чем общее равноправие мужчин и женщин, за которое боролись ранее и продолжают бороться сейчас. Не менее важным – и ничуть не менее гендерно окрашенным, чем все остальные аспекты этой борьбы. Такой парадокс.

    Природу, может, обмануть и можно. Но олимпийские боги – при всех к ним претензиям – все же в этой истории оказались не фраерами. Человек по фамилии Хаббард поставил перед собой цель: победить всех женщин, пользуясь преимуществами своего предыдущего пола. Выйдя на подиум. Показав себя. И получив своё последнее место.

    Теперь Хаббард, с любым именем перед фамилией – просто обычное, унылое оно. И это настолько поучительно и назидательно, что нет повода не отпраздновать.

    Источник: Телеграм-канал Юрия Васильева


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