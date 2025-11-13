  • Новость часаРоссийские войска освободили Синельниково в Харьковской области и днепропетровскую Даниловку
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зачем Киев расчеловечивает украинцев

    @ кадр из видео

    13 ноября 2025, 11:42 Мнение

    Зачем Киев расчеловечивает украинцев

    За время войны мы много чего повидали. В любом конфликте страдает мирное население. Но спокойное и рассудительное, целенаправленное убийство дронами ВСУ двух стариков и старухи, стоящей на коленях в молитве, – это что-то другое.

    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин

    писатель

    «Русская угроза» оказалась в Эстонии поводом для большого распила
    Зеленский ввел санкции против «граждан Израиля» Миндича и Цукермана
    Захарова объяснила отказ итальянской Corriere della Sera публиковать интервью Лаврова
    У стран G7 закончились идеи для новых санкций против России

    Мы не знаем их имен. Пока не знаем. Знаем только, что они жили в селе Кругляковка под Купянском. Вокруг бушевала война, но они не решались бросить свои дома. Это все, что у них было. И пока вокруг гуляла смерть, они заботились о своей собаке – небольшой пушистой дворняге белой масти. Наши бойцы и волонтеры знают, сколько в зоне боевых действий брошенных псов и кошек. Убегая от войны, многие оставляют питомцев на произвол судьбы. Своя жизнь важнее. Но эти старики собаку не бросили. Это были хорошие люди. И только когда стало совсем невыносимо и приблизилась зима, они решились оставить свой дом. Но и тогда взяли собаку с собой.

    Захватив скудные пожитки и подняв над головой белую тряпицу, чтобы показать, что они мирные, старики пошли по дороге из села. Сейчас в Сети спорят, куда они шли, в какую сторону. Самозваные «осинтеры» уверяют, что на запад. Правда, расположение на карте Кругляковки и линии фронта делает эти утверждения бредом сумасшедшего. На самом деле, это не имеет никакого значения. Они уходили от войны. Но война их не отпустила.

    Над пустынной дорогой их настиг украинский дрон-камикадзе. Один из стариков отстал, но второй, с собакой, упрямо шел вперед. Было ли ему страшно? Скорее всего. А быть может, он был уверен, что его не тронут. Ведь даже слепому видно, кто идет по дороге – старик и собака. Дрон вертелся перед ним, словно загоняя обратно. Вероятно, так оно и было. Чем больше мирных останется в селе, тем выше вероятность их гибели. А значит, выше пропагандистский эффект. Но старик не подчинился бездушной птице. И тогда дрон его убил. Разорванный на части старик лежал на дороге, собачка корчилась в предсмертных судорогах. Второй старик, тот, что отстал, подошел ближе, снял кепку и перекрестился, поминая друга. А может быть, родственника. И пошел дальше. Обреченно и отрешенно. Он понимал, что будет. Далеко он не ушел. Его убил второй дрон.

    Где-то там же с «камикадзе» повстречалась пожилая женщина. Она тоже пыталась спастись от войны. Когда дрон перехватил ее на дороге, бабушка встала на колени и стала молиться. Дрон покружил вокруг нее, подлетел поближе и завис в паре метров. О чем думала бабушка, когда на нее глядели стеклянные глаза жужжащей смерти? Кого вспоминала? О чем молила Бога? О спасении, о пощаде или об отпущении грехов? Мы не знаем. Бездушная птица таращилась на нее. Но в FPV-очках через камеру дрона на бабушку смотрел человек в форме ВСУ. А о чем думал он? Об отданном ему приказе? Или просто наслаждался всемогуществом? Но он двинул стики управления. И хладнокровно убил бабушку.

    За время войны мы много чего повидали. В любом конфликте страдает мирное население. Шальные мины и снаряды, ушедшие с курса ракеты, ошибки наводчиков. Но спокойное и рассудительное, целенаправленное убийство пожилых людей – это что-то другое. Это не «сопутствующий ущерб». Это именно убийство.

    Зачем нужен был этот безумный и бессмысленный акт демонстративного людоедства?

    «Та сторона» уже четыре года живет в матрице постправды. То есть в ситуации, когда важно не то, что случилось, а то, что тебе об этом расскажут. Эта же матрица давно накрыла и весь «цивилизованный мир». Сознательно совершить зверство и сказать, что это сделали русские, обычная для них методика. И совершенно не нужно заморачиваться логическим обоснованием того, зачем это русским. Хайли лайкли и все на этом. И чем более цинична и откровенна ложь, тем меньше нужды в ее объяснении. «Сами себя обстреляли», «кондиционеры взорвались» – все это уже давно стало банальным. Малазийский «Боинг», «Северные потоки», Буча… Разумеется, после появления в Сети жутких кадров расправы над стариками из Кругляковки весь украинский сектор взвыл о зверствах «русских оккупантов». Следом за ними подтянулся и западный медиасептик со свежими помоями для мозгов.

    Но создание инфоповода для очередной истерики – это для студии «95-й квартал» слишком просто. Есть еще один слой, менее очевидный для обычного человека, но который вполне в духе изуверских выходок профессиональных нелюдей.

    После такого зверства во многих сердцах загорается и свербит незаживающей раной одна мысль, одно чувство – в плен не брать!

    И в этом дьявольский замысел. Кому-то очень важно сделать так, чтобы наши парни под Купянском, под Красноармейском, перестали брать пленных. Их и так слишком много. Неприлично много для «светлых сил». Если не получается поднять боевой дух своей армии, значит, надо разбудить зверя в противнике. И для этого расправа над мирными подходит лучше всего.

    В трактате о военном искусстве Сунь-цзы есть такое понятие – «территория смерти». Оно означает место без выхода. Попав в такое место, люди начинают драться насмерть. Ведь бежать некуда, шанса на спасение нет. Пощады от противника ждать не приходится. Сунь-цзы давал совет полководцу – всегда оставлять врагу небольшую лазейку. Пусть микроскопическую, в которую он не пролезет ни при каких условиях, но дверца должна быть. Сама мысль, что есть шанс спастись, лишает человека воли. А вот если шанса нет, остается только драться.

    Таким показным живодерством, демонстративной бесчеловечностью за гранью представлений о пределах людской жестокости, архитекторы войны захлопывают последнюю дверцу перед своими собственными солдатами. Ведь на такое способны только нелюди. А когда против тебя нежить с пеной на губах и окровавленной пастью, в плен брать просто некого.

    Вы же не берете в плен бешеную собаку. Зверя лечит только отстрел.

    Доказать нашим, что это именно так – та самая «задача второго уровня» кукловодов украинского проекта. В эту методичку укладывается и стрельба из танка по больнице в Мариуполе, и удар «Точкой-У» по подконтрольному ВСУ Краматорску, и обстрелы «химарями» продуктовых рынков и остановок транспорта в Донецке, повторные удары по спасателям, прибывшим на место обстрела жилых районов, целенаправленные атаки дронов на машины скорой помощи.

    Именно поэтому в белгородском Шебекино противодроновыми сетками закутаны не только общественные объекты, но и жилые многоэтажки. Местные расскажут, как украинские дроны-убийцы влетают во дворы и кружат вокруг дома, заглядывая в окна, – ищут, где есть люди, чтобы нанести удар, пустые квартиры их не интересуют.

    Саморасчеловечивание – довольно эффективный метод. Кому-то достаточно дать возможность реализовать свои темные инстинкты и не наказывать за это, а поощрять, на чем держались печально известные отряды «Кракен» и «Торнадо», набранные из уголовников. Малолеткам-геймерам можно дать в руки пульт управления дроном и позволить на короткое время стать не домашним задротом, а вершителем судеб, на «законном» основании убивающим живых людей. Третьим нужно дать высочайшее соизволение перестать быть людьми. «Я избавляю вас от химеры, именуемой совестью», – как говорил Гитлер. Чем Зеленский хуже?

    А если ты не готов саморасчеловечиваться? Значит, нужно сделать так, чтобы противник увидел в тебе не человека, а нежить. Ведь нежить в плен не берут. Бросить в подвал с мирными гранату или убить дроном стариков и бабушку, которая стоит на коленях и молит ее не убивать. И сделать так, чтобы это увидели все. Западным кормильцам вывалить в корыто версию, что русские опять сами себя убили – схавают, им не впервой. А вот русские будут точно знать, чьих рук это дело. Они будут считать, что каждый на той стороне – нежить. Которую нет смысла брать в плен.

    Дерись, хлопец, у тебя больше нет выбора. Ты на «территории смерти».

    Британский почерк этого изуверства виден за версту. Умение стравливать людей в смертельную драку – национальный английский спорт. Как говорят ирландцы – если ты видишь, как дерутся два соседа-ирландца, значит, у одного из них вчера в гостях был англичанин.

    Вот только за стиками дрона-убийцы сидел не британец.

    Мы не знаем, как звали тех стариков. Но мы обязательно узнаем. И как звали того, кто их убил, тоже. Нелюди в Мариуполе тоже думали, что туман войны укроет их преступления. Не укрыл. Как оказалось, «побратымы» сдают друг друга наперегонки.

    Ждите.

    Другие материалы автора

    Главное
    В Черном море у Туапсе отразили атаку безэкипажных катеров
    Трамп подписал закон о прекращении шатдауна правительства
    Венгрия призвала завершить финансирование Киева из-за коррупции
    Лидер АдГ назвал Польшу угрозой для Германии
    Австралия обеспокоилась доступом России к авиабазе в Индонезии
    Актрису Троянову обвинили в призывах убивать русских детей
    В «Москва-Сити» разрешили построить новую башню высотой 300 метров

    Россия нашла новый способ пополнить дефицитный бюджет

    Минфин дебютирует в выпуске юаневых гособлигаций. Этот инструмент может оказаться выгодным не только для российского бюджета с растущим дефицитом, но и для самих экспортеров. Они вынуждены хранить свои юани на депозитах, но дать в долг государству сулит куда большую выгоду. Подробности

    Перейти в раздел

    Внутренние враги Зеленского ударили в самое уязвимое место

    Элиты Украины взбунтовались против Владимира Зеленского. В Верховной раде потребовали отставки правительства, а антикоррупционные ведомства, пользуясь защитой Запада, перешли в атаку на ближайшее окружение первого лица, включая фигуру особой важности – Тимура Миндича. За один день Зеленский потерял «кошелек» и «кума», а теперь рискует потерять всё. Подробности

    Перейти в раздел

    Беспилотники изменили структуру армии и военную геральдику

    В Вооруженных силах России завершено создание войск беспилотных систем. Теперь у них есть командование, органы военного управления на всех уровнях. Появилась даже собственная эмблема войск, которая совершила революцию в военной геральдике, схожую с появлением танка. Какие сегодня стоят задачи перед новыми войсками и как быстро будет налажено их взаимодействие с другими подразделениями? Подробности

    Перейти в раздел

    «Русская угроза» оказалась в Эстонии поводом для большого распила

    Гигантские расходы, направленные Эстонией якобы на «подготовку к отражению российской агрессии», на самом деле стали кормушкой для лиц, близких к правящей в стране партии. По крайней мере, в этом уверена эстонская оппозиция, а данные для этого собраны в соответствующем парламентском отчете. Что именно удалось обнаружить? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Индия отказалась от русской нефти?

      Пять крупных нефтепереработчиков отказались от закупок российской нефти в декабре. Они потребляли около двух третей «черного золота», поставляемого в Индию из России. Получается, Нью-Дели уступил давлению Вашингтона, а Москва потеряла союзника? Не совсем.

    • Страхи Зеленского и дело Миндича

      Из-за обысков в квартире Тимура Миндича, которого называют «кошельком» и близким другом Владимира Зеленского, украинская политическая элита пришла в движение. Задача – лишить Зеленского контроля над парламентом и правительством, пока тот ослаб.

    • Мюнхенская речь и новый мировой порядок

      2007 год можно считать особой вехой, когда завершилась эпоха однополярного мира и началось формирование нового миропорядка. «Однополярный момент», захвативший мир в начале 1990-х, закончился именно тогда – сначала с трибуны Мюнхенской конференции по безопасности, а потом и в реальности.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Рождественский пост 2025-2026: когда начинается, сколько длится и что можно есть с 28 ноября

      Рождественский пост – это особое время подготовки к празднику Рождества Христова. Он длится 40 дней и помогает верующим сосредоточиться не на праздности, а на своей душе. Главная цель поста – не просто отказ от определенной еды. Это возможность стать лучше через три главных дела: молитву (больше общаться с Богом), покаяние – пересмотреть свою жизнь и исправиться, добрые дела – помогать тем, кто нуждается в помощи. Это время внутренней работы, когда ограничения в пище помогают человеку уделить больше внимания своему духовному состоянию и встретить праздник с чистым и спокойным сердцем.

    • День Матери в России 2025: какого числа отмечают, история, традиции, что подарить и как поздравить

      День Матери – один из самых теплых и значимых праздников в году, посвященный безусловной материнской любви, заботе и безграничному уважению к женщинам, подарившим жизнь. В России он отмечается в последнее воскресенье ноября, и в 2025 году этот день выпадает на 30 ноября. Праздник служит важным напоминанием о необходимости выражать благодарность матерям, укрепляет семейные узы и поддерживает традиции почитания материнства.

    • Что приготовить на Новый год 2026: лучшие новогодние салаты, которые понравятся всем

      Новый год 2026 – это магическое время, когда так хочется удивить гостей и создать незабываемую атмосферу праздника. И главным украшением стола по-прежнему остаются салаты. В тренде этого сезона – легкие сочетания, интересные заправки и свежая подача, но и без проверенной временем классики не обойтись. Мы собрали для вас десять лучших рецептов – от всеми любимых оливье и селедки под шубой до новых изысканных идей с авокадо, креветками и цитрусами, которые сделают праздничный стол по-настоящему блестящим.

    Перейти в раздел

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации