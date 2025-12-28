Полностью искоренить коррупцию невозможно. Наилучшим решением является не кристально честный человек на должности, а такая управленческая система, в которую борьба с коррупцией заложена по умолчанию и не зависит от руководящих указаний.7 комментариев
ГУР Украины обещало мобилизованным избежать штурмовой службы
Украинцу, мобилизованному в ВСУ, сотрудники ГУР предложили сотрудничество взамен на обещание не направлять его в штурмовые подразделения, сообщили в УФСБ России по ДНР.
Мобилизованный в ВСУ житель Украины рассказал о своей вербовке сотрудниками Главного управления разведки страны, передает РИА «Новости». По данным УФСБ России по ДНР, мужчине пообещали, что за сотрудничество с разведкой его не отправят в штурмовые подразделения.
«Когда я находился в Добропольском военкомате, приехали два человека, представились представителями ГУР. Один назвался «Авангардом». Они предложили сотрудничество, чтобы не идти служить в пехоту», – сообщил задержанный Олег Буркин со ссылкой на сотрудников ведомства. Ему выдали указание получить российское гражданство, пройти фильтрацию и ждать новых распоряжений, находясь в городе Красноармейске.
Пленный пояснил, что связь с кураторами следовало поддерживать через мессенджер. Условным сигналом для начала общения должно было стать сообщение «Как там мама?» в Telegram, после чего ожидалось получение конкретных задач от представителей ГУР Украины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный военнослужащий ВСУ Эмиль Фарвард оказался на передовой после избиения и насильственной отправки в военкомат. В Одессе сотрудники ТЦК избили и попытались мобилизовать бывшего пленного солдата ВСУ.