ГУР Украины обещало мобилизованным избежать штурмовой службы

Tекст: Ольга Иванова

Мобилизованный в ВСУ житель Украины рассказал о своей вербовке сотрудниками Главного управления разведки страны, передает РИА «Новости». По данным УФСБ России по ДНР, мужчине пообещали, что за сотрудничество с разведкой его не отправят в штурмовые подразделения.

«Когда я находился в Добропольском военкомате, приехали два человека, представились представителями ГУР. Один назвался «Авангардом». Они предложили сотрудничество, чтобы не идти служить в пехоту», – сообщил задержанный Олег Буркин со ссылкой на сотрудников ведомства. Ему выдали указание получить российское гражданство, пройти фильтрацию и ждать новых распоряжений, находясь в городе Красноармейске.

Пленный пояснил, что связь с кураторами следовало поддерживать через мессенджер. Условным сигналом для начала общения должно было стать сообщение «Как там мама?» в Telegram, после чего ожидалось получение конкретных задач от представителей ГУР Украины.

