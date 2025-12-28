Владелец изъятой львицы признал ошибку содержания хищника в квартире

Tекст: Ольга Иванова

Владелец львицы, которую ранее изъяли из квартиры в «Москва-сити» с множественными травмами, признал свою ошибку в содержании дикого животного в домашних условиях, передает РИА «Новости». В видеообращении, опубликованном московской прокуратурой, мужчина сказал, что львица страдала лейкемией, а все выявленные переломы – последствия болезни. «Тем более врач подтвердил, что все эти телесные переломы, что там были, они были из-за болезни», – заявил он.

По его словам, львицу любили и не били. Владелец признал, что брать льва домой было ошибкой, и посоветовал другим не заводить таких животных, отметив как уголовную ответственность, так и возможный вред животному. Он также сообщил, что уже направил на лечение львицы полмиллиона рублей и выразил раскаяние.

В планах владельца – построить для львицы отдельный вольер. На вопрос прокурора о наличии документов на животное он ответил, что никаких бумаг у него нет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, межрайонная природоохранная прокуратура Москвы начала проверку после информации о жестоком обращении с двухмесячной львицей, содержавшейся в квартире комплекса «Москва-Сити».