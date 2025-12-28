Мы сами, родители и законодатели, лишаем детей ответственности почти с рождения, огораживая их от мира. Ты дорасти до 18, а там уже сам сможешь отвечать. И выходит он в большую жизнь снежинкой, которой работать тяжело/неохота, а здесь токсичный начальник, а здесь суровая реальность.28 комментариев
Прокуратура начала проверку по факту жестокого обращения со львенком в Москве
Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы организовала проверку после сообщений о жестоком обращении с 2,5- месячной львицей, ранее проживавшей в квартире в «Москва-Сити».
Надзорный орган взял под контроль установление всех обстоятельств и причин получения множественных травм детенышем льва, передает ТАСС.
В пресс-службе отметили, что ночью 25 декабря столичный блогер, ранее публиковавший видео с животным в социальных сетях, передал львицу волонтерам. На тот момент животное находилось в критическом состоянии. В ходе первичного ветеринарного осмотра у львицы обнаружили переломы трех конечностей, повреждение позвоночника и выраженное истощение костной ткани, предположительно вызванное плохими условиями содержания и питания.
Прокуратура также сообщила, что в процессе проверки будет дана правовая оценка исполнению законодательства о содержании диких животных, законности покупки львицы, а также действиям владельца по статье «Жестокое обращение с животными».
Сейчас львица проходит лечение и реабилитацию под наблюдением специалистов.
В мае в России утвердили перечень запрещенных к содержанию животных.