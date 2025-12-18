Задержаны 19 подозреваемых в организации работы сим-боксов для мошенников

Tекст: Алексей Дегтярёв

ФСБ и МВД задержали 19 человек в 12 регионах, причастных к организации работы сим-боксов, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

С сентября по октябрь выявлены и пресечены нелегальные каналы связи, применявшиеся спецслужбами Украины для вовлечения граждан России в диверсионно-террористическую деятельность, координации преступлений, массового распространения ложных террористических угроз и дистанционного мошенничества.

В числе задержанных – жители Петербурга, Адыгеи, Дагестана, Ставропольского края, Ханты-Мансийского автономного округа, а также Владимирской, Иркутской, Кемеровской, Московской, Рязанской, Самарской и Челябинской областей.

Подозреваемые занимались организацией незаконной работы сим-боксов, пополнением счетов сим-карт, нелегальным распространением российских абонентских номеров и предоставлением незаконных интернет-услуг по регистрации аккаунтов. В ходе операции изъяты более 40 сим-боксов, 9 тыс. сим-карт и сим-чипов.

У подозреваемых нашли переписки, свидетельствующие о том, что они получали инструкции от зарубежных кураторов.

В начале декабря в Подмосковье задержали мужчину, участвовавшего в оборудовании каналов для анонимных зарубежных звонков с российских номеров.

До этого в Петербурге выявили местного жителя, который с марта 2025 года арендовал квартиры для работы мошеннических кол-центров за оплату в криптовалюте.

Также ФСБ задержала жителя Самарской области, организовавшего работу сим-боксов в Симферополе.