Задержаны 19 подозреваемых в организации работы сим-боксов для мошенников
В 12 субъектах России задержаны 19 человек, вовлеченных в создание нелегальных каналов связи, использовавшихся спецслужбами Украины, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
ФСБ и МВД задержали 19 человек в 12 регионах, причастных к организации работы сим-боксов, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
С сентября по октябрь выявлены и пресечены нелегальные каналы связи, применявшиеся спецслужбами Украины для вовлечения граждан России в диверсионно-террористическую деятельность, координации преступлений, массового распространения ложных террористических угроз и дистанционного мошенничества.
В числе задержанных – жители Петербурга, Адыгеи, Дагестана, Ставропольского края, Ханты-Мансийского автономного округа, а также Владимирской, Иркутской, Кемеровской, Московской, Рязанской, Самарской и Челябинской областей.
Подозреваемые занимались организацией незаконной работы сим-боксов, пополнением счетов сим-карт, нелегальным распространением российских абонентских номеров и предоставлением незаконных интернет-услуг по регистрации аккаунтов. В ходе операции изъяты более 40 сим-боксов, 9 тыс. сим-карт и сим-чипов.
У подозреваемых нашли переписки, свидетельствующие о том, что они получали инструкции от зарубежных кураторов.
В начале декабря в Подмосковье задержали мужчину, участвовавшего в оборудовании каналов для анонимных зарубежных звонков с российских номеров.
До этого в Петербурге выявили местного жителя, который с марта 2025 года арендовал квартиры для работы мошеннических кол-центров за оплату в криптовалюте.
Также ФСБ задержала жителя Самарской области, организовавшего работу сим-боксов в Симферополе.