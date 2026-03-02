Специалисты по Турции отмечают, что 44-летний сын президента Турции Эрдогана Билал становится все более заметной политической фигурой. Вероятно, именно ему Реджеп Эрдоган хотел бы передать власть. Наследство будет не таким уж простым.0 комментариев
Танкер Ethera пришвартовали в бельгийском порту Зебрюгге
Бельгийский порт Зебрюгге подтвердил, что танкер Ethera, который был ранее задержан в Северном море бельгийскими военными при поддержке двух вертолетов ВС Франции, действительно пришвартован в этом порту.
Представитель порта сообщил: «Этот корабль действительно пришвартован в нашем порту в Зебрюгге». Он подчеркнул, что администрация порта не участвовала в операции по задержанию судна и порекомендовал обращаться за деталями в министерство обороны страны и лично к министру Тео Франкену.
В ночь на воскресенье военные Бельгии задержали в Северном море танкер Ethera, идущий под флагом Гвинеи, который, как сообщается, подпадает под европейские санкции. Российское посольство в Бельгии заявило, что не получало уведомлений от местных властей о задержании судна, а также не располагает информацией о национальности членов экипажа. По словам министра обороны Бельгии Тео Франкена, посол Бельгии в России был проинформирован об этом инциденте.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Бельгии захватили танкер, связанный с так называемым теневым флотом России. Бельгия объяснила свои действия необходимостью соблюдения санкций против Ирана.