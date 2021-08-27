Взгляд
27 августа, пятница  |  Последнее обновление — 11:18  |  vz.ru
Разделы

За что Россия получила миллиарды долларов от МВФ

Зачем Россия получила помощь от МВФ REUTERS/Yuri Gripas
Россия получила от МВФ почти 18 млрд долларов. Это помощь нашей экономике в условиях пандемии. Проблема в том, что это, по сути, виртуальные деньги, которые перевести в реальные доллары и евро не так-то просто. Почему западный валютный фонд так щедр к России, и главное – зачем нам вообще понадобились эти деньги? Подробности...
Перейти в раздел…

Чем партии будут заманивать избирателя на выборы

Программы 90% партий, в случае их реализации, приведут либо к гражданской войне, либо к развалу экономики Владимир Смирнов/ТАСС
Партии-участницы выборов в Госдуму опубликовали свои программы. Несмотря на множество принципиальных отличий, за редкими исключениями большинство из них имеют общий недостаток – невозможность реализовать обещанное. С какими идеями партии вышли на сентябрьские выборы и что в них общего с западной политической повесткой?  Подробности...
Перейти в раздел…

Российским школьникам предложили новую традицию

Путин поддержал введение традиции поднятия флага России в школах Нина Зотина/РИА Новости
В российских школах могут ввести церемонию торжественного поднятия флага. Такое предложение общественников поддержал Владимир Путин. Однако эксперты предупреждают ответственных за реализацию идеи: столь важная для патриотического воспитания процедура не должна превратиться в формальность и казенщину. Как внедрить в школы новую для современной России традицию? Подробности...
Перейти в раздел…

Эстония жестоко развеяла европейские грезы Украины и Грузии

Вступление в ЕС является одной из важнейших внешнеполитических целей Украины Павел Паламарчук/РИА Новости
Весьма бурной и противоречивой оказалась реакция на Украине и в Грузии на заявления о том, что эти страны «не подходят» для членства в ЕС по крайней мере на ближайшие двадцать лет. Особенно оскорбительно то, что эти заявления высказала глава страны, еще тридцать лет назад бывшей такой же частью СССР – Эстонии. Подробности...
Перейти в раздел…

Почему массовые побеги заключенных становятся тенденцией

Сбежать из изолятора без помощи извне практически невозможно Антон Денисов/РИА Новости
В Бурятии в субботу по горячим следам задержали семерых преступников, сбежавших из психоневрологического диспансера. Побегу предшествовал бунт в одном из отделений лечебницы. Это второй подобный случай за месяц. В начале августа пятеро преступников сбежали из истринского изолятора, причем один из беглецов – киллер Александр Мавриди – не пойман. Почему в России стали возможны массовые побеги, которые представляют серьезную угрозу? Подробности...
Перейти в раздел…

Однополярный мир закончился в Афганистане

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Спустя 20 лет генералам нового мирового порядка остаются жалкие ошметки американской мечты. Бегство из Афганистана грозит вернуть США в статус-кво той региональной державы, в котором она благополучно пребывала почти всю свою недолгую историю. Подробности...

Что ждать Москве от нового кандидата на пост канцлера ФРГ

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Олаф Шольц – действующий министр финансов правительства Меркель и кандидат в канцлеры от партии СДПГ. На сегодня – за месяц до выборов – главный кандидат на пост канцлера ФРГ. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Google в России ждет «приземление»

Александр Малькевич
Александр Малькевич, первый заместитель председателя комиссии по СМИ Общественной палаты России, генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург»
Рассмотрение дела Google стало первым случаем, когда российский суд признал свою компетенцию по разрешению спора с участием лица под санкциями. Но судиться с транснациональными ИТ-компаниями в российской юрисдикции в принципе непросто. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
Перейти в раздел…

Афганистан: что будет дальше

Обсуждение: 6 комментариев

Олимпиада в Токио и честь России

Обсуждение: 19 комментариев

За что Зеленский любит Крым

Перейти в раздел…

Ангела Меркель совершила прощальный визит в Россию

В пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель провела в Кремле переговоры с Владимиром Путиным. Для нее этот визит стал последним в качестве главы государства. Однако многие уверены, что она не превратилась в «хромую утку» и сохранит серьезное влияние на европейскую политику
Подробности...

Кабул и весь Афганистан сдались «Талибану»

Радикальное движение «Талибан» (запрещенное в России) вело 25-летнюю войну, но в конце одержало быструю и почти бескровную победу. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул. Американцы спешно эвакуируют посольство, лояльные им афганцы бегут в панике
Подробности...

Взрыв автобуса в Воронеже унес жизни людей

В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже в ночь на пятницу прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии, основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования
Подробности...
Перейти в раздел…
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
Перейти в раздел…
Поддерживаете ли вы идею официально ввести в России новый праздник – День отца?
  • Да

  • Нет

  • Только, если его сделают выходным днем
В вашей семье принято заниматься домашним консервированием на зиму?
  • Да, регулярно

  • Да, изредка

  • Нет
Считаете ли вы себя советским человеком?
  • Да

  • Нет
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: Военный эксперт оценил способность талибов справиться с ИГ
    Появились данные о массовой гибели талибов при взрывах в Кабуле Возросло число погибших в результате теракта в Кабуле американцев Глава МИД Украины солгал об эвакуации россиян из Афганистана Роснефть попросила разрешения на поставку газа в Европу
    Байден приказал подготовить нанесение ударов по боевикам ИГ Республиканцы потребовали импичмента Байдена В Крыму назвали непосредственного организатора водной блокады «Ночной охотник» решили вооружить новейшей неуправляемой ракетой
    Эксперт: Путин не допустит проникновения в Россию радикального исламизма из Афганистана Президенты Румынии и Украины не смогли прилететь в Кишинев из-за тумана Зеленский утвердил стратегию внешней политики Украины Команда России на АрМИ-2021 установила рекорд прохождения «тропы разведчика»

    Восточная Пруссия


    В Германии появились плакаты с Калининградской областью в составе страны

    «чтобы уважали за границей»


    Зеленский назвал три главных достижения на посту президента Украины

    ответный удар


    Захарова удивилась осведомленности США о местонахождении главарей ИГ

    Видео

    «Северный поток – 2»


    Газпрому придется обхитрить Европу

    банкротство МАУ


    Зачем Зеленский убивает крупнейшую авиакомпанию Украины

    11 покушений


    Кто и за что хотел убить великого русского реформатора

    особый случай


    Украинская коррупция добралась до Афганистана

    испорченные отношения


    Противостояние с Россией и Белоруссией убивает железную дорогу Латвии

    ситуация в Афганистане


    Игорь Виттель: Талибов нельзя победить оружием

    совместная операция


    Тимур Шерзад: Зачем СССР и Британия вторглись в Иран

    уходящий канцлер


    Сергей Миркин: Меркель говорила в Москве и Киеве противоположные вещи

    на ваш взгляд


    Поддерживаете ли вы идею официально ввести в России новый праздник – День отца?

    Эстония жестоко развеяла европейские грезы Украины и Грузии

    Вступление в ЕС является одной из важнейших внешнеполитических целей Украины    27 августа 2021, 10:34
    Фото: Павел Паламарчук/РИА Новости
    Текст: Николай Стороженко, Дмитрий Александров

    Весьма бурной и противоречивой оказалась реакция на Украине и в Грузии на заявления о том, что эти страны «не подходят» для членства в ЕС по крайней мере на ближайшие двадцать лет. Особенно оскорбительно то, что эти заявления высказала глава страны, еще тридцать лет назад бывшей такой же частью СССР – Эстонии.

    Президент Эстонии Керсти Кальюлайд вызвала настоящую бурю в некоторых странах, бегущих за евроатлантическим поездом. «Я бы хотела, чтобы Евросоюз был смелее в вопросе расширения. Нужно какое-то решение для восточных партнеров: либо мы предлагаем им полноценное членство, либо создаем новый формат для трех государств, которые имеют амбиции», – заявила политик в интервью изданию «Европейская правда» (Украина).

    Здесь эстонский политик имела в виду Украину, Грузию и Молдавию. Эти три страны «Восточного партнерства» в мае этого года договорились о создании Ассоциированного трио – формата координации евроинтеграционных усилий между их МИДами, а также как инструмент диалога с ЕС по вопросам, затрагивающим интересы всех трех стран. Кроме того, именно эти страны объявили вступление в Евросоюз целью своей внешней политики, закрепив ее в конституциях.

    Однако в своей дальнейшей оценке Керсти Кальюлайд устроила данному трио холодный душ: «Вступление в ЕС имеет кучу условий. И откровенно, ни одно из ваших государств не выполняет критерии членства. Вам понадобится 20 лет работы, пока вы дойдете до этой готовности... Все три страны имеют проблемы с судами. Вы не подходите под требования членства в ЕС! ... Мы готовы помогать этим изменениям, но работу выполнять вам. И это тяжелая работа».

    А ведь каких-то тридцать-сорок лет назад Эстония была такой же республикой СССР, как Украина, Грузия и Молдавия. Причем Грузия была гораздо более богатой, Украина – более промышленно развитой, а Молдавия – куда более туристически привлекательной. И вот теперь представитель Таллина свысока учит жить другие осколки советской империи.

    Отсюда понятно, почему заявление президента Эстонии не понравилось грузинским политикам. В частности, мэр Тбилиси и генсек правящей «Грузинской мечты» Каха Каладзе высказался довольно резко: «Пусть все приглядывают за своими странами. А мы как-нибудь сможем осуществить реформы и сделать все для того, чтобы наша страна как можно скорее стала членом ЕС».

    Керсти Кальюлайд упомянула о туманных перспективах европейской интеграции в тот момент, когда Тбилиси получил еще одну возможность продемонстрировать Западу свою верность. Это связано с афганским кризисом.

    «Мы – ответственный партнер США, Европы и всего международного сообщества», – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Так он прокомментировал размещение в Тбилиси военно-транспортной авиации НАТО, а также выполнение чартерных рейсов из Кабула – в страну уже прибыло около 2000 сотрудников Национального фонда поддержки демократии, Международного республиканского института, Азиатского банка развития, МВФ и Всемирного банка. Им дают здесь временное убежище. Вроде бы все за это благодарят Грузию – и тут такое заявление Керсти Кальюлайд.

    МИД Грузии пока не ответил президенту Эстонии. Интересно, что в начале августа глава ведомства Давид Залкалиани говорил об иных временных промежутках в отношениях Грузии и Евросоюза. Тогда он заявлял, что Грузия намерена в 2024 году внести заявку на членство в ЕС, а в 2030-м получить статус кандидата. «Мы будем участвовать во всех возможных проектах ЕС и гармонизируем наше законодательство с законодательством Евросоюза», – пообещал он.

    Летом этого года в Батуми собрались президенты Грузии, Украины и Молдавии – «ассоциированного с ЕС трио», которые также подтвердили свои устремления в присутствии главы Евросовета Шарля Мишеля.

    Но все же когда эти планы могут воплотиться? В интервью газете ВЗГЛЯД авторитетный грузинский эксперт по вопросам внешней политики Сосо Цинцадзе предложил ЕС «честно сказать Грузии, чего ожидать». «Понятно, что Эстония не правит балом в ЕС, но мы должны понять: ее президент высказывает свое личное мнение или же это согласованная позиция Евросоюза. Лучше это знать!» – считает аналитик. Он напомнил, что работавший специальным представителем ЕС на Южном Кавказе до 2011 года Петер Семнеби «как-то сказал, что Грузия может стать членом ЕС через тридцать лет». «Ну вот, десять уже прошло, осталось двадцать. Но надо наконец понять, что реально нас ждет, на что можем претендовать», – отметил Сосо Цинцадзе.

    По его словам, «не исключено, что членом НАТО Грузия станет раньше, чем членом ЕС». Эксперт считает, что такой подход может быть обусловлен «изменениями в позиции России, на которую оглядываются в НАТО при решении вопроса Грузии». «Но захотят ли такую страну, как Грузия, в ЕС, пока мы сами не наладим правила порядочной жизни, сомневаюсь», – отметил он.

    Похожую реакцию заявление Кальюлайд вызвало и на Украине. «Не Эстония решает, когда Украина будет в ЕС. Там есть такие серьезные страны, как Германия и Франция, – заявил Андрей Рева, бывший министр социальной политики Украины. – Сегодня мы видим, что ни в Германии, ни во Франции рассматривать серьезно вопрос по поводу вступления Украины в ЕС не хотят».

    Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина уверена, этими словами президент Эстонии не указывает на проблемы трио, а демонстрирует слабость ЕС: «Лично я вижу в этом заявлении госпожи Кальюлайд очередной сигнал о неготовности ЕС к расширению и попытку объяснить это якобы неготовностью самих стран восточного соседства. Скорость интеграции зависит не только от Украины, но и от ЕС, от политической воли его стран к принятию новых членов. Сегодня мяч на стороне Евросоюза: я считаю, у Украины есть все основания получить официальный статус страны-кандидата в члены ЕС».

    По словам вице-премьера, в ЕС не учитывают тех сложностей, через которые вынуждена проходить Украина на пути структурных трансформаций. Она считает, что эффективность реформ, которых ждут от Украины, напрямую зависит от внешней поддержки. А ЕС в этой поддержке отказывает.

    Позицию Ольги Стефанишиной можно объяснить на простом примере. Украина – это ослик. ЕС – пассажир. Пассажир не хочет держать над головой ослика хрестоматийную удочку с морковкой. Но обещает дать морковку в конце пути. Ослик то ли не верит пассажиру, то ли не может/не хочет везти его без осязаемой мотивации. Такой вот тяни-толкай.

    Любопытно, что рядовым украинцам позиция президента Эстонии даже понравилась. «Она отступает от дипломатичности в пользу честности, и мне это нравится. Надо не радовать себя мыслями, что нас куда-то возьмут, а работать над этим», – написал в комментариях под интервью один из читателей «Европейской правды».

    Поддержал позицию президента Эстонии и украинский финансист Сергей Фурса. В своем Facebook-аккаунте он указал на объективные причины такого нежелания со стороны ЕС: «...лучшая оценка – это оценка деньгами. Потому что люди с деньгами всегда ищут возможность заработать. И если бы они видели в Украине такую возможность, то заработали бы. Уже бы локтями друг друга расталкивали. Ибо где есть недооценка, там есть возможность. Недооценка означает, что сейчас что-то дешевое, а скоро станет дорогим. И что? Толкаются? Бегут? Нет? Так, может, надо подумать почему?..

    А что касается 20 лет до вступления в ЕС – это, честно говоря, еще оптимистичная оценка. И это тоже правда. И все об этом знают. Просто вслух сказать стесняются».

    Тут следует отметить, что Фурса не только финансист, но и известный лидер мнений. Его позиция обычно совпадает с оценками так называемых еврооптимистов, а также прослойкой молодых украинских политиков, которых принято называть «соросятами». И если в правительстве решили сыграть в «сам дурак» и отзеркалить претензии ЕС, то позиция людей вроде Фурсы скорее такова: президент Эстонии и ЕС все верно говорят и даже смягчают.

    Несколько иной взгляд на ситуацию предлагает бывший народный депутат Украины Виталий Журавский. В своем Telegram-канале «Журавский на связи» политик пишет о том, что коррупция, отсутствие правосудия – лишь дежурные отговорки. Настоящей причиной является то, что системные санкции против России не достигли своей цели, а привели даже к ее усилению на международной арене. «Французские, немецкие частные компании хотят отмены санкций против России. И при этом активно развивают свой бизнес в Российской Федерации. На это не могут не реагировать ни Макрон, ни Меркель и их политические силы. Отсюда и нежелание входить в клинч с россиянами».

    В Молдавии, еще одной стране, упомянутой Кальюлайд, и власти, и политологи отметились в ответ на это высказывание тягостным молчанием. Маловероятно, что эстонское заявление не заметили, однако возразить на него оказалось нечего.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •