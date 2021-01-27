Взгляд
27 января, среда  |  Последнее обновление — 14:25  |  vz.ru
Разделы

Как взлетела популярность российских тракторов и комбайнов

Российские трактора, как выяснилось, ничем не хуже импортных Григорий Сысоев/РИА «Новости»
Кризисный для всей страны 2020 год парадоксальным образом оказался весьма успешным для производства отечественных тракторов и комбайнов. Резко выросли и продажи сельскохозяйственной техники внутри страны, и отправка ее на экспорт. С чем связаны подобные достижения целой отрасли и можно ли будет повторить этот успех в 2021 году? Подробности...
Перейти в раздел…

Продление ДСНВ станет исключением в отношениях России и США

Межконтинентальные баллистические ракеты России и США останутся под присмотром Илья Питалев/РИА «Новости»
То, о чем Трамп отказывался договориться с Россией несколько лет, новый президент США Байден решил буквально за несколько дней. Вашингтон и Москва в срочном порядке продлевают действие ключевого «ракетного» договора СНВ-3, причем на российских условиях. Что заставило Байдена пойти на этот шаг и означает ли это поворот в отношениях между Россией и США? Подробности...
Перейти в раздел…

Россия будет осваивать Луну в одиночестве

Так гипотетически может выглядеть станция на орбите Луны nasa.gov
Роскосмос, по разным сообщениям, то ли исключили, то ли он сам вышел из экспертной группы по обсуждению перспектив создания международной окололунной станции Gateway. В проекте остаются США, Канада, Япония и Европейское космическое агентство (ESA). Что на самом деле произошло и каковы интересы России с точки зрения экспансии на Луну? Подробности...
Перейти в раздел…

За вступление в НАТО Молдавии придется заплатить неприемлемую цену

Доля молдаван, недовольных перспективой вступления в НАТО, приближается к 60% Михаил Воскресенский/РИА «Новости»
Если бы прозападный президент Молдавии Майя Санду рискнула сейчас устроить референдум о вступлении республики в НАТО, затея бы с треском провалилась. Большинство молдаван – против членства в антироссийском альянсе, и эта доля растет от месяца к месяцу. На пути на Запад стоит и проблема Приднестровья – в НАТО не берут расколотые страны. Но у Санду есть два способа обойти эти препятствия. Подробности...
Перейти в раздел…

Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
Перейти в раздел…

России будет полезна китайская система социального рейтинга

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Рост уличной активности и особенно расширение практики насилия с обеих сторон во время протестных акций может послужить для властей веским доводом в пользу внимательного изучения новейшего китайского опыта. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

За что Красная армия воевала в Ленинграде

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
27 января 1944 года была полностью снята блокада Ленинграда. Она стала тяжелейшим испытанием для города – от действий врага погибло как минимум 630 тысяч мирных граждан. За что были принесены эти жертвы? Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев

Майдан компенсирует свою пустоту шумом

Андрей Сорокин
Андрей Сорокин, Публицист
Майдан строится на ложной проблематике, имитациях и методичном разгоне истерики в пустоте. Это вообще медийная технология. И даже то, что случается на улице – тоже всего лишь медийная декорация. Конкретика уже наутро забудется, но общее ощущение взведённости останется. Подробности...
Обсуждение: 38 комментариев
Перейти в раздел…

В Европе опять погромы

Чем Байден обязан Зеленскому

Цыплята важнее людей

Перейти в раздел…

Владимир Путин открыл транспортную развязку в Химках

Президент России Владимир Путин открыл транспортную развязку в Химках на пересечении улицы Репина и Ленинградского шоссе. Глава государства напомнил, что раньше местным жителям было сложно добраться из района в район, на это уходило очень много времени. Президент поздравил строителей с этим событием и поблагодарил за работу
Подробности...

Джозеф Байден стал 46-м президентом США

Джозеф Робинетт Байден–младший принес в среду присягу на ступенях Капитолия в качестве 46-го президента США, а Камала Харрис стала вице-президентом страны. Новый глава Америки назвал день своей инаугурации «днем истории, надежды и обновления», призвав американский народ к единению
Подробности...

Умер создатель «Ералаша» Борис Грачевский

Художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, с конца прошлого года боровшийся с COVID-19, умер на 72-м году жизни. Коллеги отмечают, что с его смертью ушла целая эпоха и высказывают надежды на сохранение «Ералаша»
Подробности...
Перейти в раздел…
17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
Подробности...
11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
Подробности...
17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
Подробности...
Перейти в раздел…
В России пора ослаблять введенные из-за пандемии ограничительные меры?
  • Да, пора ослаблять

  • Нет, оставить как есть

  • Меры надо ужесточить
Как изменятся отношения между Москвой и Вашингтоном после прихода Джозефа Байдена?
  • Улучшатся

  • Ухудшатся

  • Останутся такими же
Нужно ли вводить COVID-паспорта для переболевших коронавирусом или сделавших прививку?
  • Нужно

  • Не нужно

  • Еще не определился
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Путин разъяснил Байдену ситуацию с Навальным
    МИД раскрыл подобности продления ДСНВ Блогер признался в нападении на машину ФСБ на акции 23 января В Минобороны прокомментировали обрушение крыши в воинской части Россия может нарастить поставки газа по «Северному» и «Турецкому» потокам к 2035 году
    Песков рассказал о беседе Путина и Байдена На оголившего зад участника незаконной акции в Краснодаре завели дело Против Байдена и Порошенко на Украине открыли два дела Врач назвал «глубочайшую» ошибку переболевших COVID-19
    В Польше заявили о «признаках шизофрении» в политике Байдена Задержанным на несогласованной акции в Москве школьникам пригрозили постановкой на учет Эксперт рассказал, каким работникам полезна отмена удаленки Грузинский священник предложил «детям-паразитам» умирать маленькими

    «дворец Путина»


    ФСБ объяснила бесполетную зону под Геленджиком

    «Соловьев Live»


    Соловьев предложил 300 тыс. рублей на оплату лечения ударенной полицейским петербурженки

    «надежда на дармовую вакцину»


    В Крыму прокомментировали призывы в американских СМИ о вакцинации Украины

    Видео

    американская дипломатия


    Как России следует ответить на провокацию посольства США

    антигосударственный шантаж


    Чем опасны «вопиющие угрозы» Google

    улучшение отношений


    У Зеленского есть «козырь» против Байдена

    Иди Амин


    «Худший диктатор в истории» был оболган британцами

    нарушение прав человека


    Украина собралась отобрать российские деньги у ПАСЕ

    законы статистики


    Герман Садулаев: Богатые живут подозрительно долго

    человек с телефоном


    Дмитрий Грунюшкин: Хайпожорство – это преступление

    большая стройка


    Глеб Простаков: Ипотечный передоз для экономики

    на ваш взгляд


    В России пора ослаблять введенные из-за пандемии ограничительные меры?

    За вступление в НАТО Молдавии придется заплатить неприемлемую цену

    Доля молдаван, недовольных перспективой вступления в НАТО, приближается к 60%    27 января 2021, 14:06
    Фото: Михаил Воскресенский/РИА «Новости»
    Текст: Александр Рыбин,
    Артур Приймак

    Если бы прозападный президент Молдавии Майя Санду рискнула сейчас устроить референдум о вступлении республики в НАТО, затея бы с треском провалилась. Большинство молдаван – против членства в антироссийском альянсе, и эта доля растет от месяца к месяцу. На пути на Запад стоит и проблема Приднестровья – в НАТО не берут расколотые страны. Но у Санду есть два способа обойти эти препятствия.

    Проведенный в первые недели января опрос граждан Молдавии показал: если бы в следующее воскресенье состоялся референдум о вступлении в НАТО, то более 57% выступили бы против. Присоединение республики к альянсу поддержало около 25% опрошенных. Исследование, которое проводила Ассоциация социологов и демографов Молдавии, можно считать репрезентативным – было опрошено более тысячи граждан в 87 населенных пунктах по всей республике.

    Показательно, что всего за несколько месяцев число противников вступления в Североатлантический альянс резко возросло. Аналогичный опрос, проведенный в сентябре, показал, что тогда 49,8% не желали присоединения своей страны к НАТО. Чуть больше молдаван тогда готовы были проголосовать за – 26,3%.

    Вопрос о евроатлантической ориентации Молдавии – не беспочвенный. Напомним, что в начале января новый президент республики Майя Санду и генсек НАТО Йенс Столтенберг обсуждали индивидуальный план партнерства Молдавии с альянсом, который вступил в силу в начале 2021 года. Согласно плану, Кишинев обязан реформировать армию, полицию и спецслужбы под стандарты альянса.

    Индивидуальный план (Individual Partnership Action Plan, IPAP) обычно является первоначальной стадией интеграции какой-то страны с альянсом. После IPAP следует стадия «Ускоренный диалог», затем «План действий по членству», а лишь потом – членство в военном блоке. К примеру, такой полный цикл прошла Черногория, вступившая в НАТО в 2017 году.

    Ассоциация Молдавии с НАТО – гарантия защиты страны от угроз со стороны России, уверен бывший замминистра обороны республики, ныне директор кишиневского Института европейских политических исследований Виорел Чеботару. «Республика Молдова и Украина уже входят в сообщество Североатлантического альянса. Мы пока что не члены альянса, но мы тесно сотрудничаем с ним, как это делают не входящие формально туда Швеция и Финляндия. В партнерстве с НАТО Молдавия создает системы защиты прав и свобод человека, свободного рынка и других базовых ценностей, которые существуют в пространстве Североатлантического альянса», – заявил Чеботару в интервью местной редакции «Радио Свобода» (перевод с молдавского – ВЗГЛЯД).

    По словам бывшего замглавы военного ведомства, статья 11 Конституции Молдавии, которая предусматривает постоянный нейтралитет республики и недопустимость нахождения в стране вооруженных сил иностранных государств, сейчас утратила свое первоначальное значение. Чеботару подчеркнул, что конституцию Молдавия принимала в 1994 году, когда в мире была совершенно иная геополитическая конъюнктура. «Сегодня слово «нейтралитет» в Конституции останавливает развитие статуса Молдавии как части европейского цивилизованного сообщества», – уверен кишиневский политик.

    С Чеботару категорически не согласен российский эксперт, замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. По его мнению, именно 11-я статья молдавской конституции и географическое положение страны – на фронтире между востоком и западом Европы – ставят ее в положение, когда выгоднее всего сохранять отношения и с Россией, и с Евросоюзом.

    «Жители Молдавии работают как в Западной Европе, так и в России, молдавские производители заинтересованы в российском рынке. Поэтому желание вступать в НАТО в Молдавии мало у кого возникает», – сказал Жарихин газете ВЗГЛЯД. Он добавил, что нахождение Молдавии в альянсе обязательно испортит отношения Кишинева с Москвой, так как в составе атлантического блока Молдавию будут использовать против России.

    В бывшем советском блоке мало кто мечтает реально вступить в НАТО, что подтверждает и социологический опрос в Молдавии, рассуждает Жарихин. Он напомнил, что Молдавия в 2014 году заключила соглашение об ассоциации с Евросоюзом и с 2005 года в Кишиневе находится представительство ЕС.

    «В Кишиневе понимают, что большинство стран – кандидатов в члены Европейского Союза шантажируют тем, что они вступят туда лишь в качестве членов НАТО», – отметил эксперт. По его словам, население Молдавии не видит от членства своей страны в Североатлантическом альянсе никаких выгод, только потери.

    В частности, при вступлении в альянс у Молдавии возникнут серьезные проблемы с Приднестровьем, и тогда о мирном возвращении левого берега Днестра в Молдавию точно можно будет забыть. Ведь по уставу Евросоюза его членом не может быть страна, у которой есть проблемы с территориальной целостностью. Чтобы избавиться от этой проблемы, Кишиневу, возможно, придется пойти на юридическое признание самопровозглашенной Приднестровской молдавской республики (ПМР) и таким образом отказаться от перспективы возвращения четырех тысяч квадратных километров территории со сравнительно развитым промышленным комплексом. Очевидно, что ни одна кишиневская власть не откажется от лозунга реинтеграции страны.

    Исходя из этого, говорит Жарихин, можно предположить, что всерьез в членство Молдавии в НАТО не верит и новый молдавский президент. «Санду понимает, что членство в НАТО ничего хорошего Молдавии не даст, и потому не форсирует этого. Но в то же время Санду надо постоянно держать своих соратников в тонусе, отчитываться перед кураторами. Поэтому она регулярно произносит ничего не значащие ритуальные слова о вступлении в НАТО», – заключил эксперт.

    Следует, впрочем, напомнить упомянутый выше пример Черногории. В 2017 году, несмотря на недовольство значительного числа граждан, тогдашние власти балканской страны смогли добиться принятия в альянс. Проатлантические власти вместо референдума провели голосование в парламенте, где большинство принадлежало их сторонникам. В итоге страна стала 29-м членом НАТО, хотя в 1999 году ее территория подверглась наряду с Сербией бомбардировкам государств – членов альянса.

    Нельзя исключать вероятность того, что президент Санду просто найдет обходной путь в НАТО, предполагают эксперты. По мнению молдавского политолога Виктора Жосу, администрация президента республики будет продавливать ассоциацию с альянсом, не обращая внимания на общественное мнение в стране, а также на положение Конституции Молдавии о нейтралитете. «Окружение Санду живет в режиме постправды: когда в Конституции написано одно, а на практике все будет по-другому. Протаскивание Молдавии в НАТО будет происходить усиленно», – отметил эксперт. 

    Жосу напомнил также, что при президенте Игоре Додоне, который считался пророссийским, советником министра обороны Виктора Гайчука была гражданка США. По словам собеседника, власти республики и до Санду не соблюдали статуса Молдавии как нейтрального государства. «У американцев есть четкая стратегия по Молдавии. Поэтому у нас по вопросу членства в НАТО не будет никаких референдумов и других форм плебисцита», – резюмировал Жосу.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •