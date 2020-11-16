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Отгремели залпы последней карабахской войны, так плачевно закончившейся для Армении и так успешно для Азербайджана. Какие уроки военно-технические уроки должна извлечь Россия из того, что было продемонстрировано на поле боя? Есть ли у нашей страны возможность что-то противопоставить тому оружию, которое принесло победу Азербайджану?  Подробности...
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Чего ждать России от нового президента Молдавии

Санду пообещала построить прагматичный диалог с Россией VALENTYN OGIRENKO/Reuters
Второй тур президентских выборов в Молдавии завершился успехом Майи Санду – экс-премьер-министра страны и лидера прозападной политической силы. При этом действующий президент Игорь Додон хотя и поздравил соперницу с победой, все же заявил о планах оспорить итоги выборов в суде. В чем заключаются причины поражения Додона и на что сможет рассчитывать Россия в отношениях с новоизбранным президентом Молдавии?  Подробности...
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    Чего ждать России от нового президента Молдавии

    Санду пообещала построить прагматичный диалог с Россией    16 ноября 2020, 14:46
    Фото: VALENTYN OGIRENKO/Reuters
    Текст: Ирина Яровая

    Второй тур президентских выборов в Молдавии завершился успехом Майи Санду – экс-премьер-министра страны и лидера прозападной политической силы. При этом действующий президент Игорь Додон хотя и поздравил соперницу с победой, все же заявил о планах оспорить итоги выборов в суде. В чем заключаются причины поражения Додона и на что сможет рассчитывать Россия в отношениях с новоизбранным президентом Молдавии?

    В воскресенье в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. После того, как Центризбирком обработал 100% протоколов со всех избирательных участков, стали известны предварительные итоги выборов: лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду побеждает с 57,75% голосов, в то время действующий президент Игорь Додон получил поддержку 42,25% избирателей. Выборы прошли при достаточно высокой явке в 52% избирателей.

    С победой на выборах одним из первых поздравил Санду нынешний премьер-министр Молдавии Ион Кику. Также поздравительную телеграмму направил президент России Владимир Путин. «Рассчитываю, что ваша деятельность во главе государства будет способствовать конструктивному развитию отношений между нашими странами. Это, несомненно, отвечало бы коренным интересам народов России и Молдовы», – подчеркнул глава государства, пожелав Санду успехов, крепкого здоровья и благополучия.

    Свои поздравления принес и действующий президент республики Игорь Додон. «Предварительные результаты показывают, что мой оппонент, госпожа Майя Санду, выиграла. Речь идет о предварительных результатах. И я хочу ее предварительно поздравить с этим», – передает его слова ТАСС. Он также призвал своих сторонников воздержаться от протестных акций. «Я вам скажу, если надо будет выйти на улицу», – добавил действующий президент.

    При этом Додон отметил, что его избирательный штаб зафиксировал множество нарушений на выборах, и заявил о том, что намерен оспорить результаты выборов в суде. Однако по мнению опрошенных газетой ВЗГЛЯД экспертов, Додон проиграл выборы не из-за возможных нарушений со стороны Санду, а по другим причинам.

    «Во-первых, Санду в своей предвыборной кампании взяла курс на созидание и объединение людей, и ей это удалось. Додон же сделал основной акцент на общественный раскол, на нагнетание страстей и поиски внешних врагов, что вызвало недовольство у значительной части граждан», – рассказал руководитель молдавского Института эффективной политики Виталий Андриевский.

    «Вторая причина поражения Додона заключается в том, что он недооценил потенциал молдавской диаспоры за рубежом. После первого тура Додон, вместо того, чтобы подумать, как привлечь эмигрантов на свою сторону, очень резко заявил, что эти люди живут совсем другой жизнью и не знают настоящих проблем Молдовы», – напомнил Андриевский. Он отметил, что «это очень оскорбило людей, живущих за рубежом – они трудятся, и их доходы составляют 15–20% ВВП страны, у многих тут остались семьи», – сказал эксперт.

    Третьей причиной Андриевский назвал отсутствие работы с тем электоратом, который не голосовал за Санду в первом туре. «Прежде всего это касается электората Ренато Усатого, который в первом туре занял третье место. Додон даже не пытался повлиять на его избирателей, хотя при активной работе это можно было сделать», – добавил он.

    «Кроме того, Додон слишком увлекся борьбой с западными фондами, включая фонд Джорджа Сороса. Для многих граждан Молдавии – это ложная повестка. Их волнуют не западные НКО, а неспособность власти бороться с коррупцией и создавать новые места»,

    – пояснил эксперт.

    В свою очередь замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что Додон не смог выполнить большинство своих обещаний из-за особенностей молдавской конституции, согласно которой премьер-министр республики обладает куда более широкими полномочиями, нежели президент.

    «Теперь Санду столкнется с точно такими же проблемами. В Молдавии сейчас бушует коронавирус, есть ограничения на передвижения тех, кто ездит на заработки в Россию и Европу. Кроме того, политическая элита республики крайне своеобразна: многие представители этой элиты беспринципны и легко переходят из одного лагеря в другой. Также нельзя не учитывать традиционную проблему Приднестровья, которое по-прежнему удерживает Молдавию от унии с Румынией. Все эти проблемы никуда не деваются», – пояснил Жарихин.

    В то же время директор Института новейших государств Алексей Мартынов убежден, что победа Санду не окажет серьезного влияния на российско-молдавские отношения. По его словам, популярная дихотомия разделения кандидатов на «прозападных и пророссийских» давно устарела по отношению к странам постсоветского пространства.

    «Вся молдавская политика основана на том, что лидеры партий где можно, там и кормятся. Санду довольно долго взращивали западные международные структуры. В свое время Додон тоже прошел через эту школу. Но затем он перешел на пророссийскую риторику, а Санду, соответственно, осталась ближе к Западу», – напомнил Мартынов.

    «Но ее победа не отменяет экономической зависимости Молдавии от России. Через какое-то время, когда Санду вступит в должность, она будет просить какие-нибудь скидки на газ, как это обычно бывает с постсоветскими руководителями, и искать новые формы сотрудничества с Россией», – прогнозирует Мартынов.

    Схожей точки зрения придерживается и Андриевский. Он отметил слова Санду, которая после победы на выборах пообещала выстроить прагматичный диалог с Россией, а также с другими государствами, включая Румынию, Украину, США и страны Европейского союза. По мнению политолога,

    «Санду надеется, что Россия не пойдет по пути конфронтации, потому что она явно не намерена проводить антироссийскую политику».

    «Думаю, теперь представителям Москвы и Кишинева надо просто сесть за стол переговоров, провести аудит наших отношений, интересов и найти точки соприкосновения», – считает эксперт.

    При этом политическая борьба за власть в Молдавии не заканчивается на президентских выборах. «Теперь республика ждет досрочных выборов в парламент. Если партии Санду удастся на них победить – она сможет серьезно влиять на внутреннюю и внешнюю политику. Ну а что касается заявлений Додона по каким-то серьезным изменениям в стране – это, извините, волны в тазике. Он сейчас попытается сколотить новую коалицию в парламенте и в будущем занять должность премьер-министра. Но в обществе, в том числе у пророссийского электората, к нему относятся как в известной песне: «Ты кто такой? Давай, до свидания», – заключил Андриевский.


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