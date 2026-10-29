Сбежавший Болсонару прилетел в США на самолете фигуранта дела о коррупции

Bloomberg: Болсонару улетел в США на самолете связанной с Милеем компании

Tекст: Дмитрий Зубарев

Флавиу Болсонару вместе с семьей прибыл в Майами на самолете Gulfstream аргентинской компании Baires Fly, которая фигурирует в расследовании о коррупции в правительстве президента Аргентины Хавьера Милея, пишет Bloomberg.

В конце прошлого года прокуратура Аргентины обвинила менеджера Baires Fly Серхио Мастропьетро в участии в коррупционной схеме в национальном агентстве по делам инвалидов (ANDIS). По версии следствия, авиакомпания выставила счета на сумму более 100 млн песо фармацевтическим фирмам, подозреваемым в выплате откатов чиновникам.

Мастропьетро также тесно связан с Федерико Мачадо, который признал вину в отмывании денег в США. Мачадо переводил средства одному из ведущих кандидатов от партии Милея на парламентских выборах 2025 года.

Болсонару пересек границу с Аргентиной после поражения во втором туре президентских выборов в Бразилии. Администрация Дональда Трампа предоставит политику и членам его семьи визы для пребывания в США. При этом правительство Милея не планирует официально признавать итоги бразильских выборов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду бывший кандидат в президенты Бразилии Флавиу Болсонару уехал из аэропорта Майами в сопровождении полиции.

Министерство внутренней безопасности США отказалось раскрывать информацию о нахождении бразильского сенатора на американской территории.

Ранее Федеральная полиция Бразилии начала расследование в отношении Флавиу Болсонару по подозрению в причастности к схеме отмывания денег.