Премьер Молдавии поздравил Санду с победой на выборах

Премьер-министр Молдавии Ион Кику поздравил председателя Партии действия и солидарности Майю Санду с победой на президентских выборах.

«Благодарю ЦИК и всех госслужащих, которые обеспечивали хорошее проведение выборов. Поздравляю избранного президента, госпожу Майю Санду, желаю ей успехов и сил для работы в интересах народа и нашей страны», – приводит ТАСС сообщение главы правительства.

Напомним, по результатам обработки 99,81% протоколов Санду лидирует на выборах президента Молдавии с результатом 57,61% голосов, действующего главу республики Игоря Додона поддержали 42,39% избирателей.

В непризнанном Приднестровье во втором туре президентских выборов Додона поддержали 85,8% граждан республики, Санду получила в Приднестровье 14,2% голосов избирателей. В Гагаузской автономии Молдавии, где также проживает русскоязычное население, по итогам обработки 92% протоколов Додона поддержали 94,6% избирателей, Санду – 5,34%.

В воскресенье в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. Действующий глава республики Игорь Додон сообщил, что проголосовал за взвешенную внешнюю политику. Первый тур президентских выборов прошел в Молдавии 1 ноября. Победила лидер проевропейской «Партии действия и солидарности» Майя Санду (36,16% голосов). Второе место занял действующий глава государства Игорь Додон (32,61%).