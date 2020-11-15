В Молдавии завершилось голосование на выборах президента

Завершилось голосование во втором туре президентских выборов в Молдавии, избирательные участки на территории республики закрылись в 21.00 (22.00 мск), сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

В течение дня в ЦИК не поступала информация о нарушениях, которые могли бы повлиять на результаты голосования, однако комиссия все еще проверяет поступившие жалобы и другую информацию, отметил замглавы ЦИК Владимир Шарбан. По его словам, избиратели продемонстрировали высокую активность: на 18.00 (19.00 мск) к урнам пришли примерно 1,4 млн избирателей, что больше, чем по итогам первого тура, передает ТАСС.

За пост президента республики борются глава проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду, заручившаяся поддержкой 36% избирателей в первом туре, а также действующий президент Молдавии Игорь Додон с результатом в 32%. Победителем будет признан кандидат, получивший больше голосов в свою поддержку.

Как сообщил Шарбан, первые итоги голосования сразу после закрытия участков представят экзитполы. Однако эти опросы проводились только на территории Молдавии, предупредил он. ЦИК начнет публиковать свои результаты через час после закрытия участков. За результатами можно будет наблюдать на сайте Центризбиркома в реальном времени.

Напомним, в воскресенье в Молдавии стартовал второй тур президентских выборов. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что проголосовал за взвешенную внешнюю политику республики.

Первый тур президентских выборов состоялся в Молдавии 1 ноября. Победила лидер проевропейской «Партии действия и солидарности» Майя Санду (36,16% голосов). Второе место занял действующий глава государства Игорь Додон (32,61%).

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что для победы Додону нужны голоса из России.