В Молдавии на выборах президента обработали 99,8% протоколов

Лидер оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду лидирует на выборах президента Молдавии с результатом 57,61% голосов, действующего главу республики Игоря Додона поддержали 42,39% избирателей, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 99,81% протоколов.

По последним данным, за Санду проголосовали 937 тыс. 771 избиратель, а за Додона – 689 тыс. 946, передает «Sputnik Молдова».

На данный момент Центризбирком обработал 2139 из 2143 избирательных участков. Осталось обработать протоколы с нескольких зарубежных участков, все бюллетени внутри республики подсчитаны.

Ранее сообщалось, что в непризнанном Приднестровье во втором туре президентских выборов Додона поддержали 85,8% граждан республики, Санду получила в Приднестровье 14,2% голосов избирателей. В Гагаузской автономии Молдавии, где также проживает русскоязычное население, по итогам обработки 92% протоколов Додона поддержали 94,6% избирателей, Санду – 5,34%.

В воскресенье в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. Действующий глава республики Игорь Додон сообщил, что проголосовал за взвешенную внешнюю политику.

Первый тур президентских выборов прошел в Молдавии 1 ноября. Победила лидер проевропейской «Партии действия и солидарности» Майя Санду (36,16% голосов). Второе место занял действующий глава государства Игорь Додон (32,61%).