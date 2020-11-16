Майя Санду победила на президентских выборах в Молдавии

Лидер оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду побеждает во втором туре президентских выборов в Молдавии с результатом 57,75% голосов, действующего главу республики Игоря Додона поддержали 42,25% избирателей, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 100% протоколов.

Центризбирком обработал протоколы со всех избирательных участков. По предварительным данным, Санду побеждает на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона отдали свои голоса 42,25% избирателей, передает РИА «Новости».

В воскресенье в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду. После обработки 99,95% протоколов Санду набрала 57,7% голосов, у Додона – 42,2%.

В непризнанном Приднестровье во втором туре президентских выборов Додона поддержали 85,8% граждан республики, Санду получила в Приднестровье 14,2% голосов избирателей. В Гагаузской автономии Молдавии, где также проживает русскоязычное население, по итогам обработки 92% протоколов Додона поддержали 94,6% избирателей, Санду – 5,34%. На всех избирательных участках в Москве победил Додон.