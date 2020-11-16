На выборах президента Молдавии на всех участках в Москве победил Додон

Кандидат на пост президента Молдавии Игорь Додон победил на всех избирательных участках в Москве, заявил посол Молдавии в России Андрей Негуца.

«В России на всех 17 избирательных участках победил кандидат Игорь Додон. За него из 13 995 проголосовали 10 532, за кандидата Майю Санду – 3463 голосов. Картина ясная, посыл избирателей такой. Конечно, предстоит более глубокое обсуждение этих результатов», – приводит РИА «Новости» заявление посла в эфире канала «Россия 24».

При этом посол отметил, что после победы на президентских выборах в Молдавии Майи Санду не стоит ожидать резкого ухудшения отношений с Россией.

«Конечно, сложно сказать, – отметил он, отвечая на вопрос, стоит ли ожидать ухудшения молдавско-российских отношений. – Но если взять за основу аналитику, то мы постоянно говорили о том, что у президента Молдовы нет полных полномочий, нет больших полномочий. Молдова является парламентской республикой. Кроме этого, сегодняшнее правительство, по крайней мере, определенный период будет продолжать действовать. И с этой точки зрения я не думаю, что сейчас будут какие-то принципиальные, резкие взаимоотношения между Молдовой и Россией», – цитирует его ТАСС.

Отметим, что после обработки 99,95% протоколов Санду набирает 57,7% голосов, у Додона – 42,2%.

Как сказал в ходе брифинга в понедельник замглавы Центральной избирательной комиссии Владимир Шарбан, комиссия ждет результаты только с одного избирательного участка в США, которые не могут повлиять на результаты. По его словам, выборы прошли при высокой явке – 52%.

Он уточнил, что это предварительные данные, которые собраны с помощью автоматизированной системы ЦИК. Окончательные итоги буду подведены после физического поступления протоколов от избирательных комиссий. У ЦИК Молдавии есть пять дней на подведение итогов, которые должны быть переданы на утверждение в Конституционный суд.

В воскресенье в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду.

В непризнанном Приднестровье во втором туре президентских выборов Додона поддержали 85,8% граждан республики, Санду получила в Приднестровье 14,2% голосов избирателей. В Гагаузской автономии Молдавии, где также проживает русскоязычное население, по итогам обработки 92% протоколов Додона поддержали 94,6% избирателей, Санду – 5,34%.