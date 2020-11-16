Названы три причины поражения Додона на выборах в Молдавии

Взгляд
16 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 13:05  |  vz.ru
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Мировой кризис лишил российский газ будущих конкурентов

Для СПГ наступают тяжелые времена REUTERS/Issei Kato
Ситуация на мировом газовом рынке может измениться в ближайшие годы в пользу российского трубопроводного газа. Это вызвано тем, что за весь 2020 год не было принято ни одного решения об инвестициях в проекты сжиженного природного газа. Любопытно, что пандемия здесь не главная причина. Стоит ли хоронить СПГ как главного конкурента России на рынке газа? Подробности...
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Война лишила дипломатичности азербайджанского посла

В России Полада Бюль-Бюль оглы больше знают как певца, чем как дипломата Владимир Астапкович/РИА «Новости»
Легендарный советский певец, ныне – азербайджанский дипломат, посол в Москве Полад Бюль-Бюль оглы получил выговор с самого верха – из окружения президента Алиева. Поводом стало легкомысленное отношение посла к гибели в Армении российского Ми-24. Осложнит ли скандал отношения Москвы и Баку и будет ли он стоить бывшему артисту дипломатической карьеры? Подробности...
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Карабахская война показала возможную уязвимость российской армии

Израильский барражирующий боеприпас Harop стал одним из главных инструментов, обеспечивших победу Азербайджана UIG/Aviation-images/ТАСС
Отгремели залпы последней карабахской войны, так плачевно закончившейся для Армении и так успешно для Азербайджана. Какие уроки военно-технические уроки должна извлечь Россия из того, что было продемонстрировано на поле боя? Есть ли у нашей страны возможность что-то противопоставить тому оружию, которое принесло победу Азербайджану?  Подробности...
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Сколько геев и чернокожих войдет в администрацию Байдена

Соратница Обамы чернокожая Сьюзан Райс – одна из возможных ключевых фигур будущей администрации Байдена Michael Brochstein/ZUMA/Global Look Press
Несмотря на все послевыборные скандалы, Джо Байден уверен в своей победе и активно подбирает кандидатуры на ключевые посты в Белом доме. Среди них есть как известные для России фигуры (например, Сьюзан Райс), так и неожиданные лица. По какому принципу происходит этот отбор и что можно будет ожидать от новой американской администрации? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Москва должна извлечь выгоду из отношения Байдена к Турции

Юрий Мавашев, востоковед, директор Центра изучения новой Турции
Байден сделает все возможное, чтобы оторвать Турцию от России. Вообще, для Байдена Иран и Россия – это главные мишени. Новый президент США однозначно сосредоточит усилия на том, чтобы вернуть Анкару в лоно НАТО. Подробности...

Что России делать с Эрдоганом

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Излишняя самоуверенность в отношении Турции является ошибочной, потому что станет повторением политики европейцев в отношении этой страны. Но и бороться с Турцией на всех направлениях, стремиться к ее уничтожению совершенно не нужно. Подробности...
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Антифеминизм еще хуже, чем феминизм

Дарья Верясова, писатель, историк
Нормальные мужчины боятся феминисток именно потому, что самый яркий и скандальный антифеминизм вызывает у них, мягко говоря, непонимание. Настоящие мужчины, возможно, вообще не поймут, о чем сыр-бор. Подробности...
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Женщина преградила Байдену путь к власти

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Украинцев поразил пессимизм

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Ан-124 «Руслан» совершил вынужденную посадку из-за развалившегося в воздухе двигателя

Грузовой самолет Ан-124 «Руслан» совершил в новосибирском аэропорту Толмачево жесткую посадку, не успев толком взлететь. Машина выкатилась за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив фюзеляж, крылья и двигатели. По предварительной информации, пострадавших в ходе инцидента нет
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В Сеуле показали беспилотные воздушные такси

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Мир в Карабахе обернулся беспорядками в Ереване

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В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

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    Названы три причины поражения Додона на выборах в Молдавии

       16 ноября 2020, 12:34
    Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
    Текст: Ирина Яровая

    «Додон недооценил потенциал молдавской диаспоры, увлекся борьбой с фондом Сороса и сделал акцент на раскол общества, что вызвало недовольство среди значительной части граждан», – заявил газете ВЗГЛЯД молдавский политолог Виталий Андриевский, комментируя поражение Игоря Додона во втором туре президентских выборов.

    «Майя Санду в своей предвыборной кампании взяла курс на созидание и объединение людей, и ей это это удалось. Додон же сделал основной акцент на общественный раскол, на нагнетание страстей и поиски внешних врагов, что вызвало недовольство у значительной части граждан», – сказал руководитель молдавского Института эффективной политики Виталий Андриевский.

    «Вторая причина поражения Додона заключается в том, что он недооценил потенциал молдавской диаспоры за рубежом. После первого тура Додон, вместо того, чтобы подумать, как привлечь эмигрантов на свою сторону, очень резко заявил, что эти люди живут совсем другой жизнью и не знают настоящих проблем Молдовы», – напомнил Андриевский. Он отметил, что «это очень оскорбило людей, живущих за рубежом – они трудятся, и их доходы составляют 15–20% ВВП страны, у многих тут остались семьи».

    «Третья причина – отсутствие работы с тем электоратом, который не голосовал за Санду в первом туре. Прежде всего это касается электората Ренато Усатого, который в первом туре занял первое место. Додон даже не пытался повлиять на его избирателей, хотя при активной работе это можно было сделать», – добавил собеседник.

    «Кроме того, Додон слишком увлекся борьбой с западными фондами, включая фонд Джорджа Сороса. Но для многих граждан Молдавии это ложная повестка. Их волнуют не западные НКО, а неспособность власти бороться с коррупцией и создавать новые места», – пояснил эксперт.

    «Теперь республика ждет досрочных выборов в парламент. Если партии Санду удастся на них победить – она сможет серьезно влиять на внутреннюю и внешнюю политику. Кроме того, мы ждем улучшения отношений с США и ЕС, в том числе в вопросах реализации инфраструктурных и социально-экономических проектов. С другой стороны, мы надеемся, что Россия не пойдет по пути конфронтации, потому что Санду явно не намерена проводить антироссийскую политику. Думаю, теперь представителям Москвы и Кишинева надо просто сесть за стол переговоров, провести аудит наших отношений, интересов и найти точки соприкосновения», – считает Андриевский.

    «Что касается возможных действий Додона после выборов и его заявлений по каким-то серьезным изменениям в стране – это, извините, волны в тазике. Он сейчас попытается сколотить новую коалицию в парламенте и в будущем занять должность премьер-министра. Но в обществе, в том числе у пророссийского электората, к нему относятся как в известной песне: «Ты кто такой? Давай, до свидания», – заключил Андриевский.

    В воскресенье в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. После обработки 100% протоколов Санду победила на президентских выборах в Молдавии с результатом 57,75% голосов, действующего главу республики Игоря Додона поддержали 42,25% избирателей. Премьер-министр Молдавии Ион Кику поздравил Санду с победой на президентских выборах.

    В непризнанном Приднестровье во втором туре президентских выборов Додона поддержали 85,8% граждан республики, Санду получила в Приднестровье 14,2% голосов избирателей. В Гагаузской автономии Молдавии, где также проживает русскоязычное население, по итогам обработки 92% протоколов Додона поддержали 94,6% избирателей, Санду – 5,34%.


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