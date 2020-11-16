Названы три причины поражения Додона на выборах в Молдавии

«Додон недооценил потенциал молдавской диаспоры, увлекся борьбой с фондом Сороса и сделал акцент на раскол общества, что вызвало недовольство среди значительной части граждан», – заявил газете ВЗГЛЯД молдавский политолог Виталий Андриевский, комментируя поражение Игоря Додона во втором туре президентских выборов.

«Майя Санду в своей предвыборной кампании взяла курс на созидание и объединение людей, и ей это это удалось. Додон же сделал основной акцент на общественный раскол, на нагнетание страстей и поиски внешних врагов, что вызвало недовольство у значительной части граждан», – сказал руководитель молдавского Института эффективной политики Виталий Андриевский.

«Вторая причина поражения Додона заключается в том, что он недооценил потенциал молдавской диаспоры за рубежом. После первого тура Додон, вместо того, чтобы подумать, как привлечь эмигрантов на свою сторону, очень резко заявил, что эти люди живут совсем другой жизнью и не знают настоящих проблем Молдовы», – напомнил Андриевский. Он отметил, что «это очень оскорбило людей, живущих за рубежом – они трудятся, и их доходы составляют 15–20% ВВП страны, у многих тут остались семьи».

«Третья причина – отсутствие работы с тем электоратом, который не голосовал за Санду в первом туре. Прежде всего это касается электората Ренато Усатого, который в первом туре занял первое место. Додон даже не пытался повлиять на его избирателей, хотя при активной работе это можно было сделать», – добавил собеседник.

«Кроме того, Додон слишком увлекся борьбой с западными фондами, включая фонд Джорджа Сороса. Но для многих граждан Молдавии это ложная повестка. Их волнуют не западные НКО, а неспособность власти бороться с коррупцией и создавать новые места», – пояснил эксперт.

«Теперь республика ждет досрочных выборов в парламент. Если партии Санду удастся на них победить – она сможет серьезно влиять на внутреннюю и внешнюю политику. Кроме того, мы ждем улучшения отношений с США и ЕС, в том числе в вопросах реализации инфраструктурных и социально-экономических проектов. С другой стороны, мы надеемся, что Россия не пойдет по пути конфронтации, потому что Санду явно не намерена проводить антироссийскую политику. Думаю, теперь представителям Москвы и Кишинева надо просто сесть за стол переговоров, провести аудит наших отношений, интересов и найти точки соприкосновения», – считает Андриевский.

«Что касается возможных действий Додона после выборов и его заявлений по каким-то серьезным изменениям в стране – это, извините, волны в тазике. Он сейчас попытается сколотить новую коалицию в парламенте и в будущем занять должность премьер-министра. Но в обществе, в том числе у пророссийского электората, к нему относятся как в известной песне: «Ты кто такой? Давай, до свидания», – заключил Андриевский.

В воскресенье в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. После обработки 100% протоколов Санду победила на президентских выборах в Молдавии с результатом 57,75% голосов, действующего главу республики Игоря Додона поддержали 42,25% избирателей. Премьер-министр Молдавии Ион Кику поздравил Санду с победой на президентских выборах.

В непризнанном Приднестровье во втором туре президентских выборов Додона поддержали 85,8% граждан республики, Санду получила в Приднестровье 14,2% голосов избирателей. В Гагаузской автономии Молдавии, где также проживает русскоязычное население, по итогам обработки 92% протоколов Додона поддержали 94,6% избирателей, Санду – 5,34%.