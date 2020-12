Трамп отдаст власть ради мести Спецназ НАТО готовят к тайному прорыву в Россию 10 декабря 2020, 11:10

Фото: Sgt. Ian Ferro/ZUMA/Global Look Press

Текст: Сергей Козлов

Соединенные Штаты открыли в Прибалтике новую военную структуру – базу для бойцов сил специальных операций, спецназа. Чем будет заниматься эта военная часть, какие боевые инструменты использовать и почему она потенциально крайне опасна для обороны России, особенно в возможный предвоенный период? Издание Минобороны США Stars and stripes («Звезды и полосы») официально сообщило о развертывании в Латвии новой базы американских спецподразделений. Если быть точным, это скорее аэродром подскока для авиации специального назначения США, которая базируется в Великобритании. Предполагается, что новый объект позволит расширить операции НАТО в Балтийском регионе. США вложили в создание базы 3,7 млн долларов через Европейскую инициативу сдерживания – программу Пентагона, которая финансирует усилия, направленные на «предотвращение российской агрессии» на восточном фланге НАТО. «Этот проект, наряду с другими важными европейскими оборонными инициативами, представляет собой нашу неизменную приверженность нашему другу и союзнику – Латвии», – заявил в ходе церемонии открытия базы подполковник Хуан Мартинес, представитель командования ССО США в Европе. На самом деле, конечно же, это вовсе не оборонительный объект. Пентагон за последние пять лет потратил в Прибалтике сотни миллионов долларов на улучшение военной инфраструктуры и проведение дополнительных учений, готовя себе плацдарм на севере России. Поэтому эти затраты очень условно имеют оборонительные цели. Можно даже сказать, что с точки зрения интересов обороны России создание Соединенными Штатами в Прибалтике пункта приема и обслуживания конвертопланов CV-22 из 352-го крыла специальных операций ССО США является пересечением «красной черты». И в первую очередь из-за планов по применению данных винтокрылых машин, которые ни при каких условиях не являются оборонительным оружием: они предназначены для высадки десанта, а десант – это сугубо наступательная операция. Так, новый объект специального назначения имеет автосервис, склад боеприпасов и две вертолетные площадки. По словам Мартинеса, эти средства предназначены для того, чтобы силы специальных операций могли «быстро входить в район операций и выходить из района и проводить техническое обслуживание». На эту тему Что это может означать? Какой «район операций» может здесь иметься в виду? Благодаря новому объекту спецназа НАТО в Прибалтике, в угрожаемый период в российский тыл может быть одновременно выведено воздушным путем примерно четыре штатных группы специального назначения. Ведь конвертоплан CV-22 Osprey способен принять на борт и десантировать парашютным способом 24 десантника. Кроме того, эта машина может садиться и взлетать с ограниченной по размерам площадки. Ее максимальная скорость в самолетном режиме 565 км/ч, а боевой радиус 690 км. Радиус при десантной загрузке – 722 км. То есть при надобности эти конвертопланы могут высадить группы спецназа НАТО на условном маршруте от Риги до Тулы – это и есть тот самый «район операций». Разумеется, тут требуется существенная оговорка. Сделать все это спецназ НАТО сможет только при условии, если эти конвертопланы смогут преодолеть рубеж ПВО России. Но учитывая, что эти машины сделаны в основном из композитных материалов и могут лететь на предельно малой высоте, в принципе данная задача не выглядит невыполнимой. Для российских РЛС они могут остаться невидимыми. Казалось бы, можно сказать – ну и что? Что могут сделать какие-то четыре группы спецназа против всех российских вооруженных сил? Но это не просто четыре группы. Данные подразделения могут выделить из своего состава восемь групп отделенного состава, которые, в свою очередь, могут делиться далее – на пары. И тогда это не четыре, а 24 сверхмалых группы. И каждая из них способна организовать в угрожаемый период диверсии на крупных предприятиях России, включая, например, атомные электростанции. Или сорвать развертывание сил российской армии в предвоенный период. Немцы в годы войны, напомним, просто меняли указатели, устраняли регулировщиков и ставили своих – и сорвали развертывание сил союзников, соединения которых просто заезжали не туда. А кроме того, передавали координаты скопления войск и техники в свой штаб, и по указанным координатам авиация наносила бомбовые удары. Группы спецназа НАТО способны организовывать покушения на командиров крупных объединений и соединений российской армии. Кроме того, в их задачу может входить попытка отравления или заражения источников водоснабжения. Да мало ли еще каких «добрых» дел может совершить этот «пионерский отряд»? А учитывая то, что новый объект может стать трамплином и для местных формирований специального назначения, среди которых немало говорящих по-русски, вопрос вычисления этих групп органами военной контрразведки и ФСБ сильно осложняется. Для кого построен новый объект? Кто конкретно будет отталкиваться от этого аэродрома подскока? О подразделениях специального назначения США, которые могут использовать эти машины и эту базовую площадку, ничего не говорится. Хотя напомним, что в ходе учений в Прибалтике работают бойцы 19-й группы специального назначения Национальной гвардии США. Но они, скорее, выполняют функции инструкторов. Учитывая то, что американцы стараются решать свои задачи силами своих союзников, логично предположить, что в российский тыл они постараются прежде всего отправить своих прибалтийских коллег. В этой связи не исключено, что использовать новую базовую площадку будут в первую очередь местные подразделения спецназа Латвии и Эстонии. Они созданы, действуют и уже успели приобрести боевой опыт в Афганистане. Силы спецопераций Латвии представлены SUV – отрядом специальных задач, который состоит из штаба, трех эскадронов (А, В, С), эскадрона боевого обеспечения и учебного эскадрона. Первоначально, при создании отряда, он был в большей степени ориентирован на задачи антитеррора. Однако личный состав отрабатывает также проведение разведывательно-диверсионных операций и ведение нетрадиционной (партизанской) войны. По словам Мартинеса, еще один проект в Латвии, близкий к завершению – это объект, который увеличит количество снаряжения и персонала, которые могут перебраться в прибалтийское государство для проведения учений или в ответ на кризис. С участием Эстонии Кроме того, напомним о еще одном подобном и не менее важном объекте в Прибалтике. Американцы вложили 10,8 млн долларов для усовершенствования эстонской авиабазы Эмари, работы были завершены в июле 2020 года. C мая 2014 года союзники Эстонии по НАТО используют авиабазу Эмари наряду с литовской авиабазой Зокняй в Шауляе. Истребители НАТО находятся на базе по четыре месяца, после чего осуществляется ротация. До конца августа 2014-го на авиабазе Эмари базировались четыре датских истребителя F-16. Далее на базе по очереди базировались четверки истребителей Eurofighter Typhoon из состава ВВС Германии, Испании и Великобритании. База активно используется и для кратковременного базирования натовской авиации во время учений. В сентябре 2015 года авиабазу посетили истребители пятого поколения F-22 из состава 95-й эскадрильи ВВС США. Принято решение о размещении американских штурмовиков A-10 на авиабазе. Можно предположить, что эстонский спецназ может использовать модернизированную авиабазу Эмари для подготовки и осуществления вывода воздушным путем в российский тыл своих групп спецназ. Ведь у Эстонии также есть свои собственные силы спецопераций, которые изначально формировались на базе разведывательного батальона. В состав ССО Эстонии входят: подразделение армейского спецназа Maavagi (это основное подразделение эстонских сил специальный обороны), Merevagi (является спецназом военно-морских сил Эстонии) и Ohuvagi (является спецподразделением ВВС). Можно напомнить, что, опасаясь «российской агрессии», прибалтийские соседи еще несколько лет назад сделали ставку на развитие спецназа и организацию партизанских действий, следуя латышской пословице «Маленькая кошка валит большую телегу». В Литве, например, были созданы так называемые Добровольные силы охраны края (КАСП). В составе КАСП служит около 500 кадровых военных и 4900 добровольцев. Однако помимо добровольцев, в Литве с 2008 года имеются и собственные силы специальных операций, которые состоят из штаба, батальона егерей им. Витуса Великого, службы особого назначения, команды подводных действий и специального оперативного звена вертолетов. Эти силы к настоящему моменту тоже не готовятся отражать мнимую «российскую агрессию», а в соответствии с наступательной концепцией НАТО готовы действовать на российской территории. Не нужно забывать, что Литва имеет протяженную границу с Калининградской областью, которая в угрожаемый период прежде всего подвергнется атаке – и литовцы совместно с поляками будут на острие атаки ССО НАТО. Декларируя оборонительные задачи и демонстрируя озабоченность возможностью «российской агрессии», страны Прибалтики все более втягиваются в агрессивные планы США и НАТО. Таким образом, руководство этих стран создает настоящую – в отличие от выдуманной российской – угрозу своим странам. Ведь в случае атаки на Россию с прибалтийского направления именно эти территории и станут одной из основных площадок для применения российского оружия.